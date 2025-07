Ilie Bolojan: România începe să-şi recâştige încrederea pe pieţele internaţionale

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că a spus românilor adevărul, chiar dacă este neplăcut, el afirmând că avem deja primele semnale pozitive iar România începe să-şi recâştige încrederea pe pieţele internaţionale.

„Atunci când am angajat răspunderea Guvernului, am explicat situaţia în care se află România şi de ce măsurile propuse sunt necesare şi urgente. Am spus că îmi asum trei obiective de principiu: ordine în finanţele ţării, bună guvernare şi respect pentru cetăţeni. Am spus românilor adevărul, chiar dacă este neplăcut. În acelaşi timp, mi-am exprimat convingerea că, luând aceste măsuri, vom evita un scenariu de criză şi vom readuce echilibrul în economia românească. Dacă facem ce trebuie făcut, lucrurile se vor îndrepta. Este mai mult decât o speranţă, este convingerea şi promisiunea mea”, a arătat Ilie Bolojan, la dezbaterea moţiunii.

Premierul a arătat că „de atunci şi până acum avem deja primele semnale pozitive” și că „România începe să-şi recâştige încrederea pe pieţele internaţionale”.

„Costurile la care ne împrumutăm au început să scadă. Ţara noastră a realizat în data de 9 iulie o emisiune de euro obligaţiuni în trei tranşe, la dobânzi mai mici decât cele din urmă cu câteva luni. Interesul foarte mare al investitorilor pentru acestea, reducerile de cost şi reducerea riscului de credit arată că suntem pe drumul cel bun. Doar din reducerea dobânzii, ţara noastră a economist deja 200 milioane de dolari, pe care i-ar fi plătit în următorii 14 ani. De asemenea, Agenţia de rating Moody consideră măsurile anunţate un pas important şi estimează că reducerea deficitului şi încetinirea creşterii datoriei publice se pot produce chiar mai repede decât anticipa anterior”, adaugă şeful Executivului.

„Continui să fac apel la opoziţie să renunţe la dublul limbaj”

Premierul a mai spus că aşa cum a spus şi atunci când a venit în faţa Parlamentului pentru a angaja aceste măsuri, ratingul de ţară al României afectează pe fiecare român în parte.

„Aceste semnale sunt de bun augur. Trebuie să continuăm, nu să ne oprim aici. Deci îi întreb pe colegii de la opoziţie: în afară de un exerciţiu politic, pe care l-au bifat şi pe care pot să îl înţeleg, ce rost are această moţiune? Ar vrea dânşii să ne oprim şi să ne întoarcem de unde am plecat? Potrivit lui Ilie Bolojan, „o bună parte dintre lucrurile pe care le semnalează colegii de la opoziţie sunt ştiute altele sunt exagerate sau greşit intepretate”.

„Ne spune moţiunea că România are un deficit mare, că au crescut cheltuielile statului. Ştim acest lucru. De aceea suntem aici, să corectăm aceste neajunsuri. Din acest motiv ne-am angajat răspunderea. Dânşii au îmbrăcat aceste cifre într-un limbaj colorat, în slogane şi în acuze aduse guvernului. Eu înţeleg că opoziţia critică guvernul. Este rolul ei şi dreptul ei. Am făcut însă un apel la partidele din opoziţie să fie parte la soluţie, nu la problemă. Înţeleg că dânşii nu sunt de acord cu ce propune guvernul. Dar atunci care sunt soluţiile celor de la opoziţie? În această moţiune este o fractură logică. Pe de-o parte ni se spune că problemele economiei sunt serioase, dar pe de altă parte, când venim cu un plan clar de rezolvare, dânşii ne spun să nu luăm aceste măsuri. Nu se poate aşa. De aceea continui să fac apel la opoziţie să renunţe la dublul limbaj”, a mai spus Bolojan.

