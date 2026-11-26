Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit, joi, într-o conferință de presă la Suceava, despre reducerea cheltuielilor statului, dând exemplul posturilor de rezidențiat la medicină. Fostul premier a afirmat că le-a cerut miniştrilor, în mandatul său, să reanalizeze o reducere a numărului de locuri la facultăţile de medicină, în aşa fel să existe o corelaţie între numărul de absolvenţi și numărul de posturi la rezidenţiat, iar ministrul Sănătăţii „n-a avut curaj să facă acest lucru”.

„Gândiţi-vă, avem 7.000 de absolvenţi de medicină generală în România. Aproximativ jumătate sunt la fără plată, jumătate la cu plată. În fiecare an se scot locuri la rezidenţiat, după ce termină cei 5-6 ani de facultate, vine perioada de rezidenţiat. Se scot la concurs 4.000 - 5.000 de locuri. Să spunem, intră 4.500 la rezidenţiat. Rămân 2.500 care sunt pierduţi. După care, după cei câţiva ani de rezidenţiat, câţi credeţi că se angajează în sistemul de sănătate din România? 1.500 aproximativ, 1.200-1.500. Deci România şcolarizează 7.000 de studenţi la medicină, care după 10 ani de zile doar 1.500 se angajează în domeniul pe care l-au absolvit”, a arătat fostul premier Ilie Bolojan la o conferință de presă în Suceava.

Liderul PNL a menţionat că „suntem pe podiumul medicilor în Germania sau în Franţa”.

Ilie Bolojan a mai spus că le-a cerut miniştrilor, cât a fost premier, să reanalizeze o reducere a numărului de locuri la facultăţile de medicină, în aşa fel să existe o corelaţie între numărul de absolvenţi și numărul de posturi la rezidenţiat.

„În felul acesta, vom avea suficienți medici. În felul acesta nu vom crea nişte aşteptări şi nu vom exporta o forţă de muncă calificată în străinătate. Pentru asta, ministrul Sănătăţii trebuie să deranjeze universităţile de medicină şi farmacie şi n-a avut curaj să facă acest lucru”, a mai declarat Bolojan.

Editor : A.C.