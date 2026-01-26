Live TV

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Cotroceni, înainte de ședința tensionată a Coaliției. Banii țării, în discuție

Președintele Nicușor Dan dă mâna cu premierul Ilie bolojan, la ceremonia depunerii juramântului de investitură de către reprezentanții guvernului coaliției PSD-PNL-USR-UDMR - Minorităti condus de Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, 23 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a mers luni de dimineață la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a avut loc cu câteva ore înainte de ședința Coaliției de guvernare, unde liderii partidelor sunt așteptați să decidă reforme importante, dar care s-au lăsat așteptate, precum tăierile din instituții și primării. Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile ar fi vizat și bugetul pe anul 2026, care încă nu a fost finalizat. 

Reprezentanții Administrației prezidențiale informează că astăzi, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Ilie Bolojan. „Discuțiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum și asupra bugetului României pe 2026”, reiese din comunicatul oficial. 

Potrivit informațiilor Digi24, premierul ar fi vorbit cu președintele inclusiv despre împărțirea banilor pentru București în viitorul proiect de buget, astfel încât să țină cont de referendumul din Capitală.

De asemenea, întâlnirea dintre președinte și premier vine în contextul în care Coaliția de guvernare avea programată o nouă ședință, de la ora 13:00, pentru a stabili ultimele detalii legate de reforma din administrație, promisă încă de anul trecut dar întârziată. Cu doar câteva ore înaintea ședinței de Coaliție, social-democrații au avut atacuri în rafală la adresa premierului Ilie Bolojan. 

Fostul ministru al muncii Marius Budăi a declarat că PSD nu votează bugetul fără creșteri de pensii și că angajarea răspunderii pe reforma administrativă nu se face dacă nu cuprinde pachetul de relansare economică al social-democraților. Într-o postare de pe Facebook, Budăi afirmă că atunci „când lăutarul cântă fals, toată lumea își de seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare”.

De asemenea, într-o  altă postare de pe rețelele sociale, deputatul PSD Mihai Fifor spune că Ilie Bolojan ar trebui să se pregătească de plecare, nu de asumare a răspunderii pe reforma administrației. „Nu se topește de dragul românilor și a decis, în numele unor reforme pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ”, se arată în mesajul postat de Fifor.

Și alți lideri ai PSD au vorbit deschis despre varianta schimbării premierului Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, iar la finalul anului trecut social-democrații au început un proces de consultare internă privind posibilitatea ieșirii de la guvernare. 

Citește și: VIDEO Coaliția se reunește azi în ședință: reforma administrativă, pe masa liderilor din Guvern. PSD lansează atacuri la adresa lui Bolojan

