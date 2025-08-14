Live TV

Video Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu primarii de comune. Edilii sunt nemulțumiți de reducerile de personal

Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, cu primarii de comune care sunt nemulțumiți de reducerile de personal, spunând că nu au angajați suficienți. La Palatul Victoria se discută și despre taxele locale care ar urma să crească.

Reprezentanții comunelor sunt la Palatul Victoria și discută cu premierul Ilie Bolojan, în contextul în care cel de-al doilea pachet fiscal, care ar trebui adoptat la finalul lunii august, cuprinde reforma administrației locale.

Săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării a pus în transparență publică un proiect care prevede reduceri masive. În jur de 40.000 de posturi de la nivel local ar trebui să dispară pentru optimizarea cheltuielilor.

Mai mult decât atât, o serie de măsuri a fost anunțată anterior de reprezentanții Guvernului, printre care reducerea numărului de polițiști locali, reducerea numărului consilierilor de la cabinete și, totodată, impozite locale care vor crește, dar și o grilă de salarizare unică pentru acele primării care nu se pot autosusține și nu pot plăti nici măcar salariile din veniturile proprii.

Asociația Comunelor a trimis un comunicat adresat Guvernului. Primarii susțin că aceste proiecte legislative recente „continuă o serie de decizii dăunătoare” și „condamnă la subdezvoltarea a 47% din populația țării”.

Reprezentanții comunilor susțin că proiectele „amenință cu paralizarea serviciilor” publice esențiale pentru milioane de cetățeni. „Asistăm nu la o reformă, ci la o condamnare a prezentului și la o strangulare a viitorului comunităților noastre”, se arată în punctul de vedere al Asociației Comunelor.

