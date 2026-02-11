Live TV

Video Ilie Bolojan se întâlnește și cu șefii de CJ, după discuția cu primarii. Centrele militare județene ar putea trece la MApN

INSTANT_ACOR_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, miercuri, cu președinții Consiliilor Județene pentru a discuta bugetul pentru anul 2026. În deschiderea evenimentului, șeful Executivului a anunțat că Ministerul Apărării ar putea prelua centrele militare județene, începând cu anul viitor, pentru a nu mai pune presiune pe bugetele locale.

Șeful executivului participă la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pe tema legii bugetului de stat pe anul 2026 și a impactului măsurilor adoptate de Guvern. În cadrul evenimentului, premierul a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2027, Ministerul Apărării ar urma să preia în gestiune centrele militare județene pentru a reduce presiunea bugetelor locale.

„Unul dintre subiectele ridicate de UNCJR a fost transferul centrelor militare județene către Ministerul Apărării. Înțelegerea pe care am avut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să fie prevăzut în legea care urmează să apară, legată de administrație, dar să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2027.

Ei au avut două rezerve. Pe de o parte, era necesar avizul CSAT, ceea ce ne-ar fi complicat destul de mult situația. Pe de altă parte, au semnalat faptul că situația din județe este diferită: în unele cazuri, centrele funcționează în clădiri aflate în proprietatea consiliilor județene, iar în altele în spații închiriate. Acest aspect trebuie clarificat, astfel încât ministerul să aibă garanția că nu va fi evacuat din aceste spații. Aceste lucruri ar trebui să le lămurim împreună în lunile următoare.

Din datele pe care le-am colectat, bugetul total al cheltuielilor consiliilor județene pentru aceste centre este de 37 de milioane de lei anual, adică aproape 7 milioane de euro”, a declarat Bolojan. 

Cu o zi înainte, marți, premierul a avut o întâlnire și cu primarii comunelor din țară. În fața edililor, Ilie Bolojan a declarat că administrațiile trebuie să devină mai eficiente, a anunțat posibile reduceri de personal și creșteri ale taxelor locale și a avertizat că, în lipsa reformelor, România ar putea ajunge la comasarea unor localități. Afirmația sa potrivit căreia 80% din bugetele primăriilor provin de la stat a fost întâmpinată cu proteste din sală.

În plus, în spatele său au fost proiectate imagini de la greva angajaților din primării. Unii edili au huiduit și l-au ironizat cu replici precum „Când erai primar tot așa făceai?”. 

Citește și: VIDEO&FOTO REPORTAJ | „Bolojan râde de noi”. Cum a arătat întâlnirea dintre premier și primarii revoltați pe taxe și tăieri: huiduieli și ironii

