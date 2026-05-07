Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu Nicușor Dan

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și cel al USR, Dominic Fritz, au anunțat că cele două partide „își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine” și că își vor coordona acțiunile. Anunțul vine după discuțiile pe care cei doi șefi de partid le-au avut, separat, cu președintele Nicușor Dan.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”, au postat cei doi, simultan, pe paginile lor de Facebook.

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni. Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public”, au continuat ei.

„Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, mai spun Fritz și Bolojan.

