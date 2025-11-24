Ilie Bolojan și Gerald Darmanin au discutat despre modernizarea justiției, combaterea criminalității și securitatea Flancului Estic

Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiției din Franța. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două țări și al aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze, marcate în 2025.

Discuțiile au început cu tema cooperării în domeniul justiției, arată comunicatul de presă al Guvernului.

Cei doi oficiali au abordat modernizarea sistemelor judiciare, utilizarea noilor tehnologii în procedurile judiciare, reforma penitenciarelor și modul în care cele două state pot colabora mai eficient în combaterea criminalității organizate, a corupției și a fenomenelor de dezinformare.

Întâlnirea a continuat cu o trecere în revistă a relației bilaterale româno-franceze, care acoperă domenii precum securitatea, apărarea, economia, transporturile, cercetarea, energia și cooperarea la nivel european și în cadrul NATO.

Un capitol important al discuțiilor l-a constituit securitatea europeană în contextul războiului din Ucraina. Premierul și ministrul francez au discutat despre riscurile din regiune și modul în care colaborarea dintre România și Franța contribuie la întărirea Flancului Estic, fiind evidențiată activitatea Grupului de Luptă NATO de la Cincu, unde Franța are rol de națiune-cadru.

Cei doi demnitari au convenit că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei impune o coordonare mai strânsă, atât între România și Franța, cât și cu celelalte state europene, în ceea ce privește eforturile de ajungere la o pace de durată, dar și cele legate de combaterea atacurilor cibernetice, a amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare.

„În plan economic, prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat rolul Franței ca unul dintre cei mai importanți investitori și parteneri comerciali ai României, apreciind interesul crescut al companiilor franceze pentru proiecte din domenii cu valoare adăugată ridicată, precum IT&C, aeronautică, energie, agricultură și tehnologii avansate”, conform Executivului.

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre situația politică internă din România și Franța și despre evoluțiile la nivel european, accentuând importanța cooperării într-o perioadă marcată de presiuni externe și schimbări rapide, mai spune sursa citată.

La finalul întrevederii, prim-ministrul Ilie Bolojan și-a exprimat dorința de a continua cooperarea strânsă cu Franța în toate aceste domenii.

La întâlnirea de astăzi au mai participat consilierul de stat Luminița Odobescu, secretarul de stat Dragoș Hotea și ambasadorul Franței în România, Nicolae Warnery.

Editor : Ana Petrescu