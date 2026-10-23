Ilie Bolojan spune că e nevoie de oameni noi în politică. Avertisment pentru partide: „Să învăţăm din lecţiile 2022-2025”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că partidele trebuie să se reformeze și să aducă oameni noi în politică, avertizând că lipsa rezultatelor și conflictele din coalițiile de guvernare alimentează votul antisistem. El susține că scăderea încrederii în instituții este provocată și de promisiunile politicienilor care nu sunt respectate.

„Cred că trebuie să învăţăm din lecţiile 2022-2025. În momentul în care duci multe partide într-o coaliţie ca să faci stabilitate, ceea ce nu e rău să faci stabilitate, dacă acele partide, din tot felul de raţiuni, îşi anulează unul altui acţiunile, unii trag într-o direcţie, alţii în alta, nu faci decât să nu livrezi, să nu faci ceea ce trebuie şi nu faci decât să consolidezi votul antisistem. Şi am avut un vot antisistem serios, dar el a fost doar de avertizare”, a afirmat Bolojan, vineri, în cadrul Summitului Rethink România 2026 – „O viziune pentru România” care are loc la Sinaia.

Potrivit acestuia, unele formațiuni politice vor ajunge să își asume restructurări și să renunțe la anumite privilegii doar atunci când vor fi constrânse de împrejurări, „cu spatele la zid”. Bolojan consideră că partidele trebuie să înțeleagă avertismentul transmis de electorat și să facă schimbările necesare înainte ca acestea să le fie impuse de realitatea politică.

„Eu cred că avem obligaţia faţă de ţara asta să dăm o şansă oamenilor care lucrează în România, care gândesc în România, oamenilor care înţeleg că totuşi direcţia spre Vest este direcţia noastră, deci pentru care punctele cardinale sunt clare, care nu au dubii pe tema asta, trebuie să le dăm, ştiţi, o alternativă serioasă. Dar dacă oamenii văd cinci partide care şi ele se ceartă între ele pe diferite abordări, două, trei, câte sunt, n-am făcut nimic şi atunci părerea mea este că trebuie construită o alternativă şi dacă se va reuşi asta, şi eu cred că se poate face, şi dacă partidele se restructurează, vin cu oameni noi, vin cu oameni de calitate, n-au altă posibilitate pentru că ştiţi, dacă nu ţinem pasul cu vremurile, ne schimbă vremurile pe noi, dumneavoastră şi cetăţenii. Şi asta cred că merită să facem, nu pentru un proiect politic, merită să facem pentru ţara asta. Pentru că, sigur, ar fi de evitat să ajungem într-o formă diferită, într-o guvernare de tip Tsipras unde au ajuns grecii acum câţiva ani de zile. (...) Ar fi bine să nu ajungem acolo. De asta trebuie să facem, cred eu, un proiect serios”, a conchis Ilie Bolojan.

De asemenea, fostul premier a atras atenția asupra scăderii încrederii cetățenilor în instituțiile statului, explicând că una dintre principalele cauze este legată de așteptările create de clasa politică de-a lungul anilor, care nu au fost ulterior îndeplinite.

„Încrederea în instituţii a scăzut peste tot, pentru că astăzi reţelele online au democratizat criticile, atacurile, poziţionările, de foarte multe ori lipsa de responsabilitate. (...) Şi atunci gândiţi-vă, pe un fond de neîncredere totală în lumea politică, care este propagat prin nişte vehicule media, organizat sau dezorganizat, oamenii cred toate lucrurile rele despre cei din politică. E natural să se întâmple asta. Dar cred că cel mai mare rău pe care l-am făcut noi vizavi de scăderea încrederii în instituţii este crearea de aşteptări care nu pot fi onorate. Este cel mai periculos lucru. De foarte mulţi ani am creat, nu eu, dar lumea politică în general, aşteptări care nu pot fi onorate. Şi în condiţiile astea s-a generat nemulţumirea în cascadă. (...) Deci, o cauză importantă ţine de comunicarea noastră şi eu am încercat, inclusiv în acest scurt mandat pe care l-am avut, dar şi înainte, să le spun oamenilor adevărul, chiar dacă sună prost. Să intre uneori pe contrasens. (...) Dacă nu vom încerca să comunicăm corect cu oamenii, ca să schimbăm mentalităţi, realitatea vine peste noi”, a adăugat sursa citată.

Editor : M.I.