Ilie Bolojan spune că e „posibilă” suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „N-aş avea încredere în conducerea PSD”

Președintele Nicușor Dan dă mâna cu premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, la Rock FM, este „posibilă” suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, având în vedere „modul în care s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD”. Șeful Guvernului a explicat că nu ar avea încredere în social-democrați, pe care îi acuză de minciună și dublu limbaj.

Întrebat dacă este posibilă şi o suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan în această criză politică, Ilie Bolojan a răspuns:

„Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Nesw.ro.

El a dat ca exemplu afirmaţia preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a dat asigurări la Bruxelles că nu va face o colaborare cu AUR, iar apoi a iniţiat o moţiune de cenzură cu această formaţiune politică.

„Cel puţin ăsta e punctul meu de vedere şi nu are legătură cu persoana mea, ci doar cu ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Doar trebuie să faci o analiză. Gândiţi-vă că am spus, domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles şi are declaraţiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Şi astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declaraţie. Şi aşa mai departe. Putem să luăm foarte multe situaţii de genul acesta şi, aşa cum v-am spus, nu te poţi baza pe astfel de angajamente”, a mai transmis liderul PNL.

Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan nu se teme de o eventuală suspendare, argumentând că a acționat în contextul crizei politice de la București în conformitate cu Constituția României.

„Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-Occidentală a României. Când am făcut declarația, pe care mi-o mențin, am acționat în această direcție. Voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. De suspendare nu e o chestiune serioasă, suspendarea e un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează cetățenii care încalcă constituția, nu suntem deloc acolo”, a declarat miercuri șeful statului, în cadrul unei conferințe susținute în Dubrvonik.

Nicușor Dan a subliniat că „există voință politică” în așa fel încât partidele pro-occidentale să formeze un nou Guvern, menționând că le va chema la consultări imediat după votul moțiunii de cenzură PSD-AUR.

Citește și: EXCLUSIV Dan Dungaciu, despre suspendarea lui Nicușor Dan: În AUR nu s-a discutat. Președintele se gândește cum să scape de competitori

 

Top Citite
alexandrin moiseev
1
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
pot, anamaria gavrila
2
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
4
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
constantin toma in studioul digi24
5
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă se așteaptă să fie trădat de colegi din PNL la votul moţiunii de cenzură
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Un guvern minoritar poate uneori să facă lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face
simion si georgescu intr-o sectie de votare
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”
ilie bolojan
Bolojan: Indiferent ce se va întâmpla la moțiune, partidele se vor întâlni și vor lua decizii în funcție de rezultat
ilie bolojan
Bolojan: „Jupânii din județe au crezut că vechile obiceiuri de a suna să îşi rezolve ineficienţa cu bani de la buget vor mai funcţiona”
