Ilie Bolojan spune că Guvernul nu are nicio intenție de a majora alte taxe în anul 2026: „Nu există astfel de calcule”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, întrebat dacă Guvernul ia în calcul o majorare a TVA sau a impozitului pe venit în anul 2026, că „nu există astfel de calcule”.

„Nu există astfel de calcule și niciun fel de intenție pe tema asta. Trebuie să încasăm impozitele deja stabilite, să ne limităm cheltuielile. Nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor”, a declarat premierul, într-o conferință de presă.

Ilie Bolojan precizează că Guvenul trebuie să continue reducerea de cheltuieli.

„Trebuie să continuăm reducerea de cheltuieli. Altfel, ceea ce am făcut până acum ar putea să fie într-adevăr un bandat, reducerea de cheltuieli vine să regleze lucrurile, și sunt convins că de anul viitor lucrurile le veți vedea într-o altă dinamică. Cât voi deține această poziție, voi uza de toate prerogativele pe care le am ca să avem o administrație mai eficientă, mai transparentă”, a mai spus el.

