Video Ilie Bolojan spune că moțiunea „Stingem lumina” este una de felul „nu ne vindem companiile, le mulgem noi”

Ilie Bolojan la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că moţiunea de cenzură poate fi numită „Stingem lumina” și că problema este, de fapt, la exploatarea companiilor de stat.

Acum să mă refer la companiile statului, colegi, că asta-i deranjul, înţeleg şi din moţiune. După câteva luni de zile, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni.

Avem nişte probleme serioase, avem nişte conducte sparte, ca la termoficare, şi chiar dacă ridici preţul la gigacalorie, chiar dacă creşti subvenţile, dacă aceste pierderi enorme, nu datorită ruginii, ci datorită găurilor care sunt date, nu sunt corectate, vă daţi seama că ţara asta nu-şi va putea echilibra bugetele”, a afirmat premierul la dezbaterea moţiunii de cenzură.

„Moţiunea Stingem lumina, ca să o simplific, e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”, a spus premierul în plenul reunit.

Și am să vă dau niște exemple ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Transelectrica, dragilor, ca să avem energie ieftină, cum vă doriți cu toții, cum vrem, cu toții și cetățenii noștri, trebuie să avem mai multă producție de energie. Dar ce să vezi, avem 19.000 de megawați, capacitate totală la care este ocupat 9.000 de megawați. Și noi am eliberat ATR-uri pentru 80.000 de megawați și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat că megawații ăștia nu-s unu la unu, dar oricum am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot. Cum am făcut asta? Am trimis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, să fie consiliați, i-am ajutat s-a blocat accesul în sistemul energetic. De aia, dacă nu corectăm aceste lucruri, nu vom putea avea pe termen scurt un preț energie ieftină”, a afirmat premierul Bolojan.

„Și am zis că nu plec din acest guvern până când, în această dimineață nu am venit cu o ordonanță să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste adevăruri. V-ați gândit probabil că dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce era de corectat”, a mai adăugat prim-ministrul, referindu-se la foștii colegi de guvernare, social-democrații.

Hidroelectrica, o companie importantă, care merge relativ bine pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm, dar care, în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit. În loc să montăm lângă fiecare hidrocentrală care este în cursul apei, o baterie de stocare. E nevoie de 1.500 de megawați și să punem asta în contractele de management la directori. Explicit, i-am lăsat să facă profit și le-am pus niște condiții foarte grele. I-am stresat foarte mult pe acești oameni și în felul acesta, în afară de a face profituri, nu și-au făcut investițiile care ne-ar fi permis… ar fi trebuit ca la prânz, atunci când prețul energiei este foarte jos, să stocăm tot ce se produce aproape ieftin, aproape gratis, Iar seara, când este de 3-4 ori mai mare, să echilibrăm prețurile, să câștige mai mult și să avem o energie mai ieftină”, a mai explicat Ilie Bolojan.

Consiliul General al Municipiului București a adoptat bugetul pe 2026. Câți bani merg la investiții
Nicu Ştefănuţă spune că politica românească e un „monopol al câtorva partide": „Câţi v-au întrebat ce părere aveți de moțiune?"
Ministerul Finanțelor revine cu o nouă ediție FIDELIS între 8 și 15 mai. Ce dobânzi aduce
