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Exclusiv Ilie Bolojan spune că nu ia în calcul sesizarea CCR dacă Nicușor Dan nu declanșează anticipate. „Președintele e conștient de situație”

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intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Prezent în studioul Digi24, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat ce va face PNL dacă președintele nu va declanșa alegeri anticipate.

Întrebarea vine ca urmare a declarației lui Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, care a spus luni că liberalii iau în calcul sesizarea Curții Constituționale în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

„Colegul care a anunțat asta a făcut un anunț care este un punct de vedere personal. Din punctul meu de vedere, președintele este conștient de situația în care este România, are toate datele și nu va mai lungi această nominalizare”, a spus Bolojan.

„Sunt de acord cu președintele că trebuie să facem cât mai repede o nominalizare de premier. După aceea, sigur, trebuie văzut care e situația”, a spus Bolojan întrebat dacă este de acord cu președintele care a spus că anticipatele, făcute acum, la cinci luni de zile, ar prelungi și mai mult situația care e foarte complicată.

„E greu de spus care va fi rezultatul anticipatelor. Întotdeauna când sunt alegeri apare o perioadă de inactivitate, să spunem, pentru că se intră în logica electorală. Indiferent cine în guvernare sau cine concurează are energia calată pe partea electorală. Se pierd câteva luni. Dar trebuie văzută în ce situație vom ajunge. Nu e o perioadă simplă, v-am spus, din cauza crizelor pe care le parcurge, dar gândiți-vă că cei care au făcut asta în luna mai, PSD și AUR, astăzi, în loc să rezolve problema, m-au mai ținut pe mine în continuare în guvern, deși toată vara au trâmbițat că m-am legat de funcții, deși am căutat toate soluțiile pentru a închide criza.”

Întrebat dacă președintele a tărăgănat deciziile, Bolojan a spus că „Putea să-l numească, de exemplu, pe Siegfried Mureșan în urmă cu trei luni de zile. Nu se întâmpla nimic. Această nominalizare se putea face imediat, atunci când au apărut acele discuții în care am propus rotativa. Dacă vă aduceți aminte, și președintele putea să nominalizeze sau pe domnul Siegfried Mureșan acum trei luni de zile, sau pe domnul Grindeanu. Nu era o problemă.”

Editor : Sebastian Eduard

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