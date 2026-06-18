Ilie Bolojan spune că nu și-a dat niciodată acordul, nici de principiu, pentru un guvern de tehnocrați: „În și pentru PNL decide PNL”

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, care a spus că liderul PNL a construit un discurs politic anti-PSD pentru a câștiga capital electoral, și l-a acuzat pe premierul interimar că inițial ar fi fost de acord cu un guvern tehnocrat, apoi s-ar fi răzgândit și l-ar fi indus în eroare pe șeful statului.

„Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial!”, a scris Bolojan pe Facebook.

„Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite”.

„Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta”, a mai spus Ilie Bolojan.

Președintele PNL a mai scris că niciodată nu s-a pus problema tranzacționării unei funcții: „Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție”.

„De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel.”

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut, joi, că liderul PNL, Ilie Bolojan, l-ar fi minţit pe şeful statului, Nicuşor Dan, că acceptă un Guvern tehnocrat şi, de aceea, s-a ajuns la situaţia actuală. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan ar fi venit de la o zi la alta cu alte scenarii şi cu alte cerinţe pentru a susţine guvernarea, care au fost acceptate, iar în final a transmis că nu este de acord pentru că nu este un Guvern politic.

Un lucru asemănător l-a susținut și premierul desemnat Eugen Tomac. „Ulterior, poziția pe care PNL a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și, evident, în discuțiile ulterioare. Asta este un aspect extrem de important, pentru că eu nu am putut intra în toate aceste detalii atât timp cât am fost în negocieri”, a spus Tomac.



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Editor : Sebastian Eduard