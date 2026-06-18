Live TV

Ilie Bolojan spune că nu și-a dat niciodată acordul, nici de principiu, pentru un guvern de tehnocrați: „În și pentru PNL decide PNL”

Data actualizării: Data publicării:
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei AtkinsRealis Canada
Sursa foto: Guvernul României
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, care a spus că liderul PNL a construit un discurs politic anti-PSD pentru a câștiga capital electoral, și l-a acuzat pe premierul interimar că inițial ar fi fost de acord cu un guvern tehnocrat, apoi s-ar fi răzgândit și l-ar fi indus în eroare pe șeful statului.

„Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial!”, a scris Bolojan pe Facebook.

„Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite”.

„Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta”, a mai spus Ilie Bolojan.

Președintele PNL a mai scris că niciodată nu s-a pus problema tranzacționării unei funcții: „Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție”.

„De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut, joi, că liderul PNL, Ilie Bolojan, l-ar fi minţit pe şeful statului, Nicuşor Dan, că acceptă un Guvern tehnocrat şi, de aceea, s-a ajuns la situaţia actuală. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan ar fi venit de la o zi la alta cu alte scenarii şi cu alte cerinţe pentru a susţine guvernarea, care au fost acceptate, iar în final a transmis că nu este de acord pentru că nu este un Guvern politic.

Un lucru asemănător l-a susținut și premierul desemnat Eugen Tomac. „Ulterior, poziția pe care PNL a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și, evident, în discuțiile ulterioare. Asta este un aspect extrem de important, pentru că eu nu am putut intra în toate aceste detalii atât timp cât am fost în negocieri”, a spus Tomac.

Citește și

Blocaj total: Învestirea noului Guvern se amână, nu ies voturile. Sorin Grindeanu a plecat nervos de la ședința PSD

Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR”


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Digi Sport
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Curtea constitutionala sugla pe geam
CCR a amânat decizia pe sesizarea lui Grindeanu privind un conflict între Guvern și Parlament, după adoptarea OUG pentru programul SAFE
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR”
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu, atac dur la USR și Ilie Bolojan: L-a mințit pe președinte / Au înjurat PSD, a fost singurul lor proiect politic
ilie bolojan - Manfred Weber
Manfred Weber a discutat cu Ilie Bolojan și i-a transmis cele mai bune urări pentru Congresul PNL: „Am vorbit despre situația politică”
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi: „Trebuie să răspundem rapid și decisiv”
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu
Liderul liberal Ciprian Ciucu este așteptat astăzi la DNA. În ce...
2026-06-15-1467
Blocaj total: Învestirea noului Guvern se amână, nu ies voturile...
sorin grindeanu
PSD ar putea schimba foaia: Grindeanu anunță ședință duminică pentru...
Paul Philippe al României.
Fugarul Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa, poate fi...
Ultimele știri
DIGI lansează plata facturilor prin RoPay, în parteneriat cu ING Bank: gratuit, sigur, instant
Cum arată programul de guvernare al lui Veștea: promite să continue „lucrurile bune”. Nici urmă de măsurile impuse de PSD lui Tomac
Centrele de date pun UE în fața unei alegeri dificile: inteligență artificială sau obiective climatice. „Măcar să deschidem discuția”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat dezvăluie infidelitatea soției în fața prietenilor, la petrecerea organizată de ziua lui: „Știu...
Cancan
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Fanatik.ro
Dramă pentru comentatorul sportiv! A fost dat afară după ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Câți bani încasează Istvan Kovacs, delegat la Tunisia – Japonia! Arbitrul român poate strânge o avere la...
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Credeau că a dispărut pentru totdeauna. O vulpe pitică extrem de rară a fost fotografiată după mai bine de 20...
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...