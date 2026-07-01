Ilie Bolojan spune că preşedintele nu a „agreat” desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier

Preşedintele Nicuşor Dan nu a agreat propunerea susţinută de PNL, USR şi UDMR ca europarlamentarul Siegfried Mureşan să fie desemnat prim-ministru, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, care propune continuarea negocierilor pentru a debloca actuala criză politică.

„În discuţia pe care am avut-o la Cotroceni, domnul preşedinte nu a agreat asemenea propunere. Nu am văzut că există o deschidere pentru asta”, a spus Bolojan, marţi seara, într-o emisiune la TVR 1.

El a evitat să dea un răspuns clar în ceea ce priveşte susţinerea lui Mureşan în continuare pentru această funcţie, dar a precizat că, în opinia sa, procesul de desemnare ar trebui să includă mai multe variante de premier.

„Pe Siegfried Mureşan nu-l punem între paranteze, dar dânsul a fost o propunere, pe care PSD a respins-o la susţinere şi atunci a fost o logică, că dacă nu există o susţinere nu se mai fac nominalizări, ceea ce s-a văzut, deşi eu cred că pentru a putea lua decizii corecte e bine să ai două propuneri, ceea ce s-a şi făcut, în aşa fel încât să poţi, analizând plusurile şi minusurile fiecărei propuneri, să faci o desemnare cât mai corectă din punct de vedere al şanselor”, a mai spus Bolojan.

Totodată, Bolojan susţine că este nevoie de continuarea negocierilor, însă nu va acorda un cec în alb pentru formarea viitorului Guvern.

„Suntem într-o formulă de blocaj, ceea ce înseamnă un dialog în perioada următoare pentru a găsi o formulă pentru România şi v-am spus, în toată această perioadă, PNL nu a generat această criză. Am fost principiali, am fost corecţi, dar sprijinul pe care-l dăm nu poate fi un cec în alb, pentru că am văzut ceea ce înseamnă cecurile în alb. Dacă poate am făcut ceva greşit în această perioadă este că am acordat încredere. (...) Cu domnul preşedinte avem o colaborare instituţională şi trebuie să lucrăm pentru această ţară împreună cu ceilalţi lideri politici, atâta timp cât respectăm înţelegerile şi ducem lucrurile într-o direcţie bună”, a afirmat el.

Editor : Liviu Cojan