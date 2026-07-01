Live TV

Ilie Bolojan spune că preşedintele nu a „agreat” desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier

Data publicării:
siegfried muresan
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan nu a agreat propunerea susţinută de PNL, USR şi UDMR ca europarlamentarul Siegfried Mureşan să fie desemnat prim-ministru, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, care propune continuarea negocierilor pentru a debloca actuala criză politică.

„În discuţia pe care am avut-o la Cotroceni, domnul preşedinte nu a agreat asemenea propunere. Nu am văzut că există o deschidere pentru asta”, a spus Bolojan, marţi seara, într-o emisiune la TVR 1.

El a evitat să dea un răspuns clar în ceea ce priveşte susţinerea lui Mureşan în continuare pentru această funcţie, dar a precizat că, în opinia sa, procesul de desemnare ar trebui să includă mai multe variante de premier.

„Pe Siegfried Mureşan nu-l punem între paranteze, dar dânsul a fost o propunere, pe care PSD a respins-o la susţinere şi atunci a fost o logică, că dacă nu există o susţinere nu se mai fac nominalizări, ceea ce s-a văzut, deşi eu cred că pentru a putea lua decizii corecte e bine să ai două propuneri, ceea ce s-a şi făcut, în aşa fel încât să poţi, analizând plusurile şi minusurile fiecărei propuneri, să faci o desemnare cât mai corectă din punct de vedere al şanselor”, a mai spus Bolojan.

Totodată, Bolojan susţine că este nevoie de continuarea negocierilor, însă nu va acorda un cec în alb pentru formarea viitorului Guvern.

„Suntem într-o formulă de blocaj, ceea ce înseamnă un dialog în perioada următoare pentru a găsi o formulă pentru România şi v-am spus, în toată această perioadă, PNL nu a generat această criză. Am fost principiali, am fost corecţi, dar sprijinul pe care-l dăm nu poate fi un cec în alb, pentru că am văzut ceea ce înseamnă cecurile în alb. Dacă poate am făcut ceva greşit în această perioadă este că am acordat încredere. (...) Cu domnul preşedinte avem o colaborare instituţională şi trebuie să lucrăm pentru această ţară împreună cu ceilalţi lideri politici, atâta timp cât respectăm înţelegerile şi ducem lucrurile într-o direcţie bună”, a afirmat el. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
George Simion și Silvia Uscov.
4
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de...
Nicusor Dan
5
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile...
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Digi Sport
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan spune că are o relație civilizată cu Grindeanu, dar PNL nu îl susține pentru funcția de premier
nicusor dan face declaratii
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Ilie Bolojan.
Bolojan vrea o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR. Ce spune premierul interimar despre legea salarizării
Ilie Bolojan
Bolojan, despre moţiunea de cenzură: A fost o acţiune care n-a fost gândită bine. România nu avea nevoie de acest provizorat
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Câți bani are președintele și la cât se ridică donațiile din campania pentru alegeri
Recomandările redacţiei
furtuna byc
Cod roșu de furtună în București și mai multe județe. Trei mesaje...
azile de batrani
Guvernul a alocat bani pentru transferul în alte centre al...
Siegfried Mureșan.
Replica lui Siegfried Mureșan, după ce Nicușor Dan a spus că „nu cere...
dacian ciolos
Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei: „Vin din Europa de...
Ultimele știri
Rusia suspendă de urgență traficul feroviar la frontierele cu Finlanda, Estonia și Letonia
Europa ar trebui să le spună SUA să „treacă în plan secund” în ceea ce privește Ucraina, afirmă fostul trimis al lui Trump
Salvare miraculoasă: Un copil de trei ani a fost găsit viu la şase zile de la cutremurele din Venezuela
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de...
Fanatik.ro
Vestea cea mai bună a verii la CFR Cluj. „Am plătit la UEFA!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Tragedie fără margini în fotbalul românesc! Fostul jucător al UTA-ei a murit la doar 43 de ani în timpul...
Adevărul
Criza de carburant din Rusia afectează masiv mașinile moderne. Șoferii raportează defecțiuni grave
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Vremurile când România avea climă tropicală, iar temperaturile erau și cu 15 grade mai mari. Dovezile unui...
Newsweek
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...