Ilie Bolojan spune că reforma administraţiei trebuie să ţină cont de identitatea comunităţilor. „Descentralizarea nu e soluţie magică”

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că reforma administraţiei publice trebuie să urmărească reducerea cheltuielilor şi menţinerea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor, însă consideră că eventualele comasări de localităţi trebuie să ţină cont şi de identitatea comunităţilor locale, etnice şi confesionale.

„PNL a susţinut în toţi aceşti ani descentralizarea şi întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a rezolva problemele cetăţenilor. Acesta e un principiu sănătos, pe care îl vom susţine şi în perioada următoare (...) Descentralizarea nu este o soluţie magică, dar cu siguranţă permite rezolvarea problemelor mai aproape de cetăţeni şi permite ca oamenii performanţi să devină exemple la nivel naţional”, a spus fostul premier, conform Agerpres, după şedinţa Biroului Politic Judeţean al PNL Covasna.

Potrivit acestuia, măsurile pentru reducerea cheltuielilor din administraţie, adoptate în perioada în care a fost premier, au dus la reducerea a 13.000 de posturi, iar înaintea unor noi schimbări ar trebui evaluat modul în care funcţionează administraţia în condiţiile noilor legi.

„Noi am luat nişte măsuri privind reducerea cheltuielilor în administraţie, care înseamnă că 13.000 de posturi din administraţie au fost reduse. Acum ar trebui să stăm o perioadă de timp şi să vedem cum funcţionează administraţia în noile condiţii, după noile legi. În general, reformele în administraţie nu se fac pe final de mandat. Reformele în administraţie se fac, în toate ţările când s-au făcut, la început de mandat, când există legitimitate mare şi există o perioadă de timp pentru a pregăti aceste reforme”, a arătat Ilie Bolojan.

El a atras atenţia că mai multe sute de localităţi din ţară au sub 1.500 de locuitori, iar zeci de oraşe şi municipii au populaţii sub pragurile prevăzute de lege. În opinia sa, primul pas trebuie să fie corelarea legislaţiei cu realitatea demografică, după care trebuie analizată posibilitatea comasărilor.

„Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să facem ordine şi în acest domeniu. Ori se modifică legislaţia şi se aduce la standardele reale, sau, dacă nu se modifică, cea mai proastă situaţie este să continui în această stare, în care legea este într-un fel, realitatea este diferită. Şi atunci se poate pune într-adevăr problema unor comasări, dacă aceasta este direcţia”, a mai spus Bolojan.

Referindu-se la comasările voluntare, fostul premier a afirmat că dificultăţile nu sunt legate în principal de cheltuieli, ci de sensibilităţile identitare ale comunităţilor, care trebuie gestionate cu atenţie.

„În ceea ce priveşte comasările voluntare, pot fi o formulă, pentru că în fapt problemele nu sunt legate de cheltuieli în principal, ci rezistenţa la astfel de fuziuni este dată de aspectele identitare, de care trebuie să se aibă grijă. Sunt aspecte de sensibilitate. Am o comunitate minoritar maghiară în judeţul Bihor care, dacă ar fuziona cu o comunitate majoritar românească, ar putea simţi că îşi pierde identitatea. Aceeaşi situaţie poate să fie în Covasna în sensul invers şi atunci aceste sensibilităţi care ţin de păstrarea identităţii trebuie gestionate corespunzător. Ca fost primar, ca fost preşedinte de Consiliu Judeţean, consider că păstrarea identităţilor locale este un element important pe care întotdeauna l-am respectat şi am încurajat întotdeauna comunităţile etnice şi confesionale să-şi păstreze identitatea, tradiţiile şi asta sper să facem şi în perioada următoare, să rămânem consecvenţi”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat miercuri, la preluarea mandatului, că reforma administrativă, finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și simplificarea procedurilor pentru administrațiile locale se numără printre principalele sale priorități. Acesta a anunțat lansarea programului „START Reforma Administrativă”, care va permite asocierea și comasarea voluntară a localităților și va oferi sprijin suplimentar pentru investiții.

Editor : A.C.