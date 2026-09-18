Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute, de la Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintelui României de a-l nominaliza pentru funcţia de premier. În ce privește programul de guvernare, Bolojan afirmă că liberalii nu vor susţine unul „care nu se bazează pe realităţi”.

„Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informaţia pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintului României de a-l nominaliza în această poziţie. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă şi acum 3 luni şi astăzi, în a încerca, după posibilităţile pe care le avem, funcţie de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern şi Partidul Naţional Liberal va trata cu responsabilitate această situaţie”, a spus Ilie Bolojan la Parlament.

Preşedintele PNL a arătat că, în zilele următoare, prin experţii lor din ministere, prin colegii de partid, vor furniza toate datele necesare, în aşa fel încât viziunea pe care Siegfried Mureşan o are să se bazeze pe date corecte legate de situaţia ţării.

„Nu vom veni cu programe şi nu vom susţine programe care nu se bazează pe realităţi, care creează aşteptări care nu pot fi acoperite de situaţia noastră economică, şi aşa cum am spus şi la declaraţiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat şi ales şi desemnat premierul României, problemele vor fi aceleaşi.

Sunt problemele care ţin de păstrarea echilibrelor financiare şi avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare. Sunt probleme care ţin de funcţionarea statului şi a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor şi de crearea condiţiilor pentru relansarea economiei româneşti”, a precizat Ilie Bolojan.

El a adăugat că „asta înseamnă un guvern care propune măsuri corecte, un guvern care ţine cont de interesele noastre, de situaţia internaţională în care suntem, de constrângerele economică, de crizele pe care le avem şi care vine cu soluţii pentru România”.

„Asta vom face în zilele următoare şi vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Editor : C.L.B.