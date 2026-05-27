Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, că ar susține unirea României cu Republica Moldova, dacă acest lucru ar depinde de votul său. El a subliniat că pentru Chișinău sunt importante acum negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană.

Întrebat dacă susține unirea României cu Republica Moldova, Bolojan a răspuns: „Dacă ar depinde de votul meu, da”.

„Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că dacă nu se leagă economic mai puternic de o zonă care poate să-i trateze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare într-o zonă din asta la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziști”, a mai declarat șeful Executivului, întrebat dacă unirea e posibilă acum.

Declarațiile vin în contextul în care 7 din 10 români ar vota DA, în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit unui sondaj realizat de Inscop.

Concret, 71.9% dintre cei chestionați declară că ar vota DA, în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, în timp ce 21.4% ar vota NU, împotriva unirii. 2.1% spun că nu s-au hotărât încă, 3.2% nu ar merge la vot, iar 1.4% nu știu sau nu răspund.

Totodată, 8.4% dintre români consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani, 13.3% în următorii 5 ani, iar 29.3% în următorii 10 ani sau mai mult.

Pe de altă parte, 34.7% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. 13.7% nu știu, iar 0.6% nu răspund. Votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult.

Sunt de părere într-o proporție mai mare decât restul populației că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată: votanții AUR, femeile, persoanele între 45 și 59 de ani, angajații la stat.

