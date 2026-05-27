Live TV

Video Ilie Bolojan spune că susține unirea României cu Republica Moldova: „Dacă depinde de votul meu, da”

Data publicării:
harta romania - moldova
Hartă România - Moldova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, că ar susține unirea României cu Republica Moldova, dacă acest lucru ar depinde de votul său. El a subliniat că pentru Chișinău sunt importante acum negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană.

Întrebat dacă susține unirea României cu Republica Moldova, Bolojan a răspuns: „Dacă ar depinde de votul meu, da”.

„Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că dacă nu se leagă economic mai puternic de o zonă care poate să-i trateze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare într-o zonă din asta la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziști”, a mai declarat șeful Executivului, întrebat dacă unirea e posibilă acum.

Declarațiile vin în contextul în care 7 din 10 români ar vota DA, în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit unui sondaj realizat de Inscop. 

Concret, 71.9% dintre cei chestionați declară că ar vota DA, în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, în timp ce 21.4% ar vota NU, împotriva unirii. 2.1% spun că nu s-au hotărât încă, 3.2% nu ar merge la vot, iar 1.4% nu știu sau nu răspund.

Totodată, 8.4% dintre români consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani, 13.3% în următorii 5 ani, iar 29.3% în următorii 10 ani sau mai mult.

Pe de altă parte, 34.7% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. 13.7% nu știu, iar 0.6% nu răspund. Votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult.

Sunt de părere într-o proporție mai mare decât restul populației că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată: votanții AUR, femeile, persoanele între 45 și 59 de ani, angajații la stat.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Digi Sport
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan.
„Am văzut ordine, curățenie”: Cum și-a făcut Ilie Bolojan un prieten apropiat în PNL după ce a trecut prin Câmpulung Moldovenesc
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat în ce moment s-a deteriorat relația sa cu președintele Nicușor Dan
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor”
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Proiectul Doicești are probleme serioase”. Ce spune premierul despre negocierile politice și salariile demnitarilor
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan explică de ce un premier tehnocrat va performa greu
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie...
Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la...
tiktok
Raport îngrijorător: doar 10 conturi generează aproape 80% din...
vladimir putin (1)
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de...
Ultimele știri
Tony Blair atacă dur guvernul lui Keir Starmer și avertizează că Partidul Laburist „se joacă cu focul”
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Legea merge la promulgare
Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiectele la Matematică și Științele naturii. Când află elevii notele finale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Încă o plecare la Universitatea Craiova! Conducerea caută deja înlocuitor. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...