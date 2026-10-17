Președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat de ce liberalii au decis să intre în opoziție în cazul în care PSD rămâne la guvernare. Liderul liberal susține că partidele care nu își respectă înțelegerile și nu își asumă responsabilitatea împiedică adoptarea măsurilor necesare pentru țară. Bolojan afirmă că destrămarea fostei coaliții nu s-a produs din vina PNL și avertizează că menținerea unor astfel de alianțe poate alimenta votul antisistem. În același timp, acesta le-a transmis liberalilor că partidul trebuie să recâștige încrederea electoratului pentru a putea promova reforme.

Bolojan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferință de presă, de ce nu a negociat lista miniștrilor din Guvernul condus de Luca Niculescu sau păstrarea unor experți susținuți de PNL în ministere.

„Partidul Național Liberal rămâne consecvent deciziilor pe care le-a luat în primăvară. Dacă Partidul Social Democrat va fi în guvernare în actualul context politic, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce am decis acest lucru și s-a dovedit în toată această vară că este o decizie corectă? Atunci când faci coaliții cu partide care nu respectă înțelegerile, care nu sunt de acord să își asume partea de răspundere pentru ceea ce trebuie făcut pentru România, indiferent cine este în guvernare, care nu duc și nu respectă înțelegerile până la capăt, a fi într-o astfel de coaliție nu-ți permite să faci ceea ce trebuie pentru țară și nu faci decât să te compromiți”, a declarat liderul PNL.

Bolojan: „PNL nu este egal PSD”

Ilie Bolojan a afirmat că PNL dorește să contribuie la găsirea unor soluții pentru problemele României, dar a avertizat că participarea la o coaliție care nu își respectă angajamentele poate alimenta nemulțumirea alegătorilor și votul antisistem.

„Nici asta nu ar fi o problemă, dar nu faci decât să încurajezi un vot antisistem. Și e o responsabilitate nu doar politică pentru partid, ci și pentru țara asta, să nu mai avem această potențare a votului antisistem. Din acest punct de vedere, PNL dorește să fie parte a soluției pentru România, așa cum a dovedit-o și prin decizia de astăzi. Deci PNL nu este egal PSD”, a explicat președintele liberal.

Bolojan a susținut că destrămarea fostei coaliții nu a fost provocată de liberali și a afirmat că decizia de a acorda sprijin pentru depășirea blocajului politic este în concordanță cu responsabilitatea pe care partidul și-o asumă față de țară.

„Suntem niște oameni responsabili care am rămas consecvenți, iar într-o situație limită pentru România, în care lucrurile au fost întârziate, nu din culpa PNL, în care coaliția a fost spartă, nu din culpa PNL, am făcut ceea ce trebuie pentru România”, a transmis liderul PNL.

Bolojan le cere liberalilor să recâștige încrederea alegătorilor

Liderul liberal a vorbit și despre necesitatea recâștigării încrederii electoratului, în contextul în care PNL trebuie să își consolideze sprijinul politic pentru a putea promova reforme și pentru a influența direcția de guvernare.

Bolojan a făcut referire la ponderea partidului în Parlament și a susținut că schimbările importante nu pot fi realizate fără o susținere parlamentară suficientă și fără parteneri politici dispuși să sprijine măsurile propuse.

„Rectificarea de buget știți că nu poate fi făcută, iar electorii noștri, care poate pe bună dreptate pot fi dezamăgiți, trebuie să înțeleagă că pentru a face ceva în România la modul serios, nu e suficient să ai 15% în Parlament, ci e nevoie să ne recâștigăm încrederea electoratului și să-i convingem pe români că dacă vor ca într-adevăr să se facă ceea ce trebuie pentru România, e nevoie de o forță politică care are un vot mult mai puternic pentru că pentru a schimba această țară, pentru a crea alte condiții de prosperitate, pentru a corecta inechități, îți trebuie forță parlamentară, îți trebuie parteneri care să te susțină și îți trebuie timp, iar asta înseamnă votul electoratului”, a declarat Ilie Bolojan.

Mesajul liderului PNL vine în contextul deciziei liberalilor de a susține învestirea noului Guvern, fără a renunța la poziția de opoziție față de PSD. Bolojan a transmis că partidul își asumă această decizie, dar că își propune să recâștige încrederea alegătorilor pentru a obține o susținere parlamentară mai mare.

Citește și: Bolojan va semna un acord cu Luca Niculescu pentru respectarea țintelor de deficit: „PNL va da un vot de necesitate pentru învestire”

Editor : C.A.