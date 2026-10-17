Live TV

Video Ilie Bolojan spune de ce PNL nu a negociat ministere în Guvernul Niculescu: „Nu faci decât să te compromiți”

Data publicării:
dominic fritz si ilie bolojan profimedia-1013635685
Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bolojan: „PNL nu este egal PSD” Bolojan le cere liberalilor să recâștige încrederea alegătorilor

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat de ce liberalii au decis să intre în opoziție în cazul în care PSD rămâne la guvernare. Liderul liberal susține că partidele care nu își respectă înțelegerile și nu își asumă responsabilitatea împiedică adoptarea măsurilor necesare pentru țară. Bolojan afirmă că destrămarea fostei coaliții nu s-a produs din vina PNL și avertizează că menținerea unor astfel de alianțe poate alimenta votul antisistem. În același timp, acesta le-a transmis liberalilor că partidul trebuie să recâștige încrederea electoratului pentru a putea promova reforme.

 

Bolojan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferință de presă, de ce nu a negociat lista miniștrilor din Guvernul condus de Luca Niculescu sau păstrarea unor experți susținuți de PNL în ministere.

„Partidul Național Liberal rămâne consecvent deciziilor pe care le-a luat în primăvară. Dacă Partidul Social Democrat va fi în guvernare în actualul context politic, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce am decis acest lucru și s-a dovedit în toată această vară că este o decizie corectă? Atunci când faci coaliții cu partide care nu respectă înțelegerile, care nu sunt de acord să își asume partea de răspundere pentru ceea ce trebuie făcut pentru România, indiferent cine este în guvernare, care nu duc și nu respectă înțelegerile până la capăt, a fi într-o astfel de coaliție nu-ți permite să faci ceea ce trebuie pentru țară și nu faci decât să te compromiți”, a declarat liderul PNL.

Bolojan: „PNL nu este egal PSD”

Ilie Bolojan a afirmat că PNL dorește să contribuie la găsirea unor soluții pentru problemele României, dar a avertizat că participarea la o coaliție care nu își respectă angajamentele poate alimenta nemulțumirea alegătorilor și votul antisistem.

„Nici asta nu ar fi o problemă, dar nu faci decât să încurajezi un vot antisistem. Și e o responsabilitate nu doar politică pentru partid, ci și pentru țara asta, să nu mai avem această potențare a votului antisistem. Din acest punct de vedere, PNL dorește să fie parte a soluției pentru România, așa cum a dovedit-o și prin decizia de astăzi. Deci PNL nu este egal PSD”, a explicat președintele liberal.

Bolojan a susținut că destrămarea fostei coaliții nu a fost provocată de liberali și a afirmat că decizia de a acorda sprijin pentru depășirea blocajului politic este în concordanță cu responsabilitatea pe care partidul și-o asumă față de țară.

„Suntem niște oameni responsabili care am rămas consecvenți, iar într-o situație limită pentru România, în care lucrurile au fost întârziate, nu din culpa PNL, în care coaliția a fost spartă, nu din culpa PNL, am făcut ceea ce trebuie pentru România”, a transmis liderul PNL.

Bolojan le cere liberalilor să recâștige încrederea alegătorilor

Liderul liberal a vorbit și despre necesitatea recâștigării încrederii electoratului, în contextul în care PNL trebuie să își consolideze sprijinul politic pentru a putea promova reforme și pentru a influența direcția de guvernare.

Bolojan a făcut referire la ponderea partidului în Parlament și a susținut că schimbările importante nu pot fi realizate fără o susținere parlamentară suficientă și fără parteneri politici dispuși să sprijine măsurile propuse.

„Rectificarea de buget știți că nu poate fi făcută, iar electorii noștri, care poate pe bună dreptate pot fi dezamăgiți, trebuie să înțeleagă că pentru a face ceva în România la modul serios, nu e suficient să ai 15% în Parlament, ci e nevoie să ne recâștigăm încrederea electoratului și să-i convingem pe români că dacă vor ca într-adevăr să se facă ceea ce trebuie pentru România, e nevoie de o forță politică care are un vot mult mai puternic pentru că pentru a schimba această țară, pentru a crea alte condiții de prosperitate, pentru a corecta inechități, îți trebuie forță parlamentară, îți trebuie parteneri care să te susțină și îți trebuie timp, iar asta înseamnă votul electoratului”, a declarat Ilie Bolojan.

Mesajul liderului PNL vine în contextul deciziei liberalilor de a susține învestirea noului Guvern, fără a renunța la poziția de opoziție față de PSD. Bolojan a transmis că partidul își asumă această decizie, dar că își propune să recâștige încrederea alegătorilor pentru a obține o susținere parlamentară mai mare.

Citește și: Bolojan va semna un acord cu Luca Niculescu pentru respectarea țintelor de deficit: „PNL va da un vot de necesitate pentru învestire”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cernavoda
1
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
luca niculescu inquam george calin
2
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
diana stoica usr
3
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un...
United States President Donald J Trump speaks during a meeting with himself and major travel company executives in the O
4
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean. „Sunt...
luca niculescu inquam george calin
5
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
Ce dezastru: Horațiu Moldovan, OUT după 20 de goluri luate în șapte meciuri!
Digi Sport
Ce dezastru: Horațiu Moldovan, OUT după 20 de goluri luate în șapte meciuri!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan, după decizia de susţinere a Guvernului Niculescu: „Vom fi cu ochii pe aceşti miniştri”
ilie bolojan la guvern
Ilie Bolojan: „Cel mai mare pericol pentru acest guvern este PSD”. PNL va intra în opoziție
INSTANT_PNL_CONGRES_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan va semna un acord cu Luca Niculescu pentru respectarea țintelor de deficit: „PNL va da un vot de necesitate pentru învestire”
Alexandru Muraru
PNL Iaşi nu va susţine învestirea guvernului Niculescu-PSD. Reacție dură a lui Mihai Chirica
diana stoica usr
Cum a ajuns mesajul despre gay din Guvern pe grupul Comisiei conduse de Diana Stoica la Camera Deputaților: „O să fiu mai atentă”
Recomandările redacţiei
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
De ce sunt centrele de date rusești atât de vulnerabile la atacurile...
Proteste masive în Franța. Foto Profimedia
Haos și tensiune maximă: peste 100.000 de mii de oameni, în stradă...
Kirill Dmitriev
Reacția Rusiei după ce Donald Trump a decis suspendarea Legii Graham...
nicusor dan emmanuel macron
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Emmanuel Macron: „I-am transmis...
Ultimele știri
Trafic feroviar blocat între Braşov şi Hărman. Patru trenuri de călători aşteaptă redeschiderea circulaţiei
„Kiev fără Kliciko”. Sute de oameni cer demisia primarului, nemulțumiți de pregătirile pentru iarnă
Ce se întâmplă în corp când dormim profund. Legătura descoperită de cercetători cu mușchii, grăsimea și creierul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, acuzată de lipsă de maniere după întâlnirea cu Brigitte Macron. Momentul de câteva secunde care a...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Daniel Șendre, întrebare incomodă pentru fanii „câinilor”: “Dinamo a început să răspundă la exigențele...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
„Impecabil!”. Adrian Porumboiu a numit viitoarea campioană a României după ce a văzut ultimul meci
Adevărul
Românii se ceartă pe regulile parcărilor private, după ce un șofer a tăiat „caracatița” cu flexul. „Suntem în...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nicio remușcare": Neicuțescu, făcut praf după ce i-a rupt piciorul lui Robicek! "Caracter de câine"
Pro FM
Pitbull are 45 de ani și șase copii. Artistul i-a ținut mereu departe de ochii publicului: „Îi protejez...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
„De ce ar trebui să le plângem de milă?” Profesoară din București, mesaj tranșant după ce unii candidați la...
Newsweek
Cum sunt dezavantajați la pensie cei care au lucrat în grupe de muncă? Un avocat spune ce pot face pensionarii
Digi FM
Are 61 de ani, ridică greutăți la sală și întoarce toate privirile. Bărbații tineri o curtează, iar soțul ei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiica unei actrițe din "Game of Thrones", numită canibală după ce a recunoscut că a mâncat cenușa mamei sale...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro