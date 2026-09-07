Ilie Bolojan: „Suntem într-o situație de provizorat”. România are nevoie de un premier „dispus să facă ce trebuie, nu ce sună bine”

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România nu își mai permite prelungirea perioadei de incertitudine politică și susține că este nevoie rapid de un guvern capabil să continue reformele și să țină sub control cheltuielile statului. Bolojan afirmă că reducerea deficitului a continuat și în 2026, însă avertizează că, fără reforme structurale și în cazul revenirii la politici populiste, România ar putea ajunge într-o situație economică mai dificilă decât cea de până acum. „Suntem într-o situație de provizorat care nu trebuie să mai continue”, a punctat politicianul.

Potrivit premierului interimar, viitorul guvern trebuie să continue schimbarea modelului economic, de la consum către investiții, să mențină cheltuielile statului sub control și să îmbunătățească procesul de colectare a veniturilor.

„Suntem într-un moment important pentru evoluția României. Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat. Deficitul a scăzut și anul acesta. În primele 7 luni din 2026 este mai mic cu 37% față de perioada similară din 2025. Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm. Cheltuielile de personal ale statului s-au redus. Investițiile se mențin pe baza fondurilor europene”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

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Premierul interimar menționează că, în primele șapte luni ale anului, investițiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Aceasta este direcția corectă: reducem cheltuielile care nu pot fi susținute și protejăm investițiile care dezvoltă România”, subliniază Bolojan.

Șeful Executivului afirmă însă că această corecție fiscală a avut și un efect de contracție economică.

„Consumul a scăzut cu partea care era pe datorie, cu bani împrumutați. Economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie. A fost un efort colectiv al societății, pentru care le mulțumesc românilor”, a explicat premierul interimar.

„Suntem într-o situație de provizorat care nu trebuie să mai continue”

Bolojan consideră că perioada de interimat nu mai poate continua, în condițiile în care România are nevoie de un Executiv cu atribuții și un mandat suficient de puternic pentru a duce mai departe reformele.

„Suntem într-o situație de provizorat care nu trebuie să mai continue. Am reușit să încheiem PNRR, să menținem încrederea în România prin două evaluări de rating, să trecem prin crize interne și externe suprapuse. Dar instrumentele unui guvern interimar sunt limitate.

În plus, incertitudinea politică și eșecul adoptării legii salarizării, din cauza iresponsabilității PSD, creează îndoieli că se va putea menține controlul cheltuielilor și în anii următori”, a subliniat Bolojan.

El afirmă că, în acest moment, România se află în fața a două variante, iar direcția care va fi urmată depinde de viitorul guvern.

Indiferent cine va prelua conducerea Executivului, va trebui să răspundă la întrebarea privind modul în care România va putea reduce deficitul la 5,3% din PIB în 2027 și apoi în 2028.

Premierul interimar atrage atenția că această țintă va trebui atinsă într-un context dificil: granturile din PNRR nu vor mai exista, cheltuielile pentru apărare nu vor putea fi reduse, ci vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate și nu vor scădea ca pondere în PIB.

„Asta în condițiile în care costul dobânzilor va fi o provocare și în anii ce vin, după ce am crescut prea repede gradul de îndatorare în perioada deficitelor mari”, a adăugat Bolojan.

Bolojan avertizează asupra revenirii la politici populiste

Potrivit premierului interimar, una dintre variante ar fi continuarea reformelor structurale și menținerea disciplinei bugetare. Cealaltă variantă ar însemna renunțarea la reforme și revenirea la politici populiste, prin creșterea cheltuielilor și stimularea consumului.

Bolojan avertizează că o astfel de direcție ar putea readuce România într-o situație economică mai dificilă decât cea de dinainte, deoarece investitorii și finanțatorii și-ar pierde încrederea în capacitatea statului român de a face schimbările necesare.

„Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație chiar mai rea decât cea anterioară, pentru că niciun finanțator nu va mai crede că suntem capabili să ne schimbăm. Această variantă trebuie evitată pentru România”, a afirmat premierul interimar.

„Un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ce trebuie”

În acest context, Ilie Bolojan susține că România are nevoie rapid de un guvern care să continue direcția actuală și de un premier dispus să ia decizii dificile, chiar dacă acestea nu sunt populare.

„Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, pentru ca economia să crească natural, pe baze sănătoase, spre prosperitate reală.

Un asemenea guvern poate fi condus doar de un premier responsabil, care înțelege exact situația, un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine.

Un premier dispus să muncească pentru țară, cu mandatul pe masă, dacă e nevoie, și care are un program credibil de guvernare”, a mai spus Bolojan.

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Editor : C.A.