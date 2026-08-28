Ilie Bolojan susține că propunerea PNL de premier rămâne Siegfried Mureșan. Ce spune despre un Guvern PSD

Ilie Bolojan susține că decizia PNL de a-l propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier nu s-a schimbat. Întrebat despre scenariul unui Guvern cu miniștri PSD și premier independent, pe care și l-ar dori președintele Nicușor Dan, Bolojan a subliniat că varianta alegerilor anticipate încă este pe masă.

Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Cotidianul, că starea de provizorat a Guvernului s-a lungit prea mult, motiv pentru care este nevoie de deblocarea situației politice.

„Acum, Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior, și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci, pentru că nu au mai fost consultări oficiale”, a transmis Bolojan, care a subliniat că PNL își menține și decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD.

Întrebat despre scenariul unui Guvern cu miniștri PSD și dacă PNL l-ar susține la vot, Ilie Bolojan a reamintit că varianta anticipatelor e pe masă:

„În condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede și, chiar dacă sunt foarte rezervat că ei ar putea fi o realitate în perioada următoare, nu putem decât să ajungem într-o astfel de situație.

Nu s-a discutat asta în interiorul Partidului Național Liberal. România are nevoie de un Guvern, asta este cât se poate de clar, dar gândiți-vă că la modul în care, inclusiv la legea salarizării, PSD l-a mințit pe președinte, a promis lucruri pe care după aceea le-a dat înapoi, a participat la toate discuțiile, dar a zis că nu știe ce se discută, și aici, când a fost un test totuși de mare responsabilitate, să nu pierdem niște bani, și mai ales un test de semnalizare că suntem angajați în lunile următoare și în 2027 pentru a controla cheltuielile, pentru că altfel ne vom duce într-o înfundătură, dacă nici pe ăsta l-au trecut acum, care sunt garanțiile că odată ajunși în guvernare își vor schimba comportamentul? Nicio garanție”.

Citește și:

VIDEO Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămâna viitoare. Variantă: Guvern PSD, condus de un independent (surse)

Editor : A.G.