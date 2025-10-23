Live TV

Ilie Bolojan: „Trebuie să discutăm cinstit dacă e posibilă o creștere a salariului minim”

Data publicării:
bani in portofel
Foto: GettyImages

Ilie Bolojan a declarat joi seara că în această perioadă se discută despre valoarea salariului minim. El a precizat că săptămâna viitoare va discuta acest subiect într-un format tripartit cu sindicatele și patronatele.

„Anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. În condițiile în care anumite salarii în sectorul public sau privat sunt calculate pe baza salariului minim, orice modificare are niște efecte care se bat cap în cap cu plafonarea”, a declarat premierul la Antena 3 CNN.

„Companiile au spații mai mici de mișcare și orice presiune suplimentară prin creșterea salariului minim care nu se bazează pe competivitate creează anumite probleme unor tipuri de afaceri, în anumite zone. În construcții sau IT nu are niciun efect. Dar la o fabrică de pantofi într-un județ mic, unde de acel cost depinde viabilitatea acelei afaceri, o majorare închide acea fabrică. Avem zeci de exemple”, a continuat Ilie Bolojan. 

Eu nu zic că salariul minim în România e de natură a asigura un confort deosebit. Dar el are niște efecte. Am discutat în Coaliție și de comun acord, subliniez, am căzut cu toții de acord să încercăm să ținem salariul minim la același nivel, dacă salariile sunt plafonate.

„Trebuie să discutăm pe cinstite cu toate patronatele și sindicatele și să vedem dacă e posibilitatea de o creștere minimă a salariului minim.

Consultându-mă cu mai mulți economiști și mi-au spus că marja de creștere e foarte mică, dar trebuie să luăm niște decizii care nu ne fac rău economic. Această temă a fost discutată și a fost un acord de principiu pe această temă”, a conchis premierul.

