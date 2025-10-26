Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan: „TVA nu crește și nici alte taxe. Eu sunt om corect față de români"

Prim-ministrul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat duminică, la Digi24, că taxa pe valoare adaugată (TVA) nu va crește în 2026 și nici alte taxe, precizând că este un „om corect față de români”. 

„Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe. Subliniez asta, și eu sunt om corect față de români. Pentru asta, trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem, în continuare, reduceri de cheltuieli.

Având un deficit de 30 de miliarde, în fiecare an, nu poți să rezolvi doar din creșteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli. Trebuie lucrat combinat. Am stabilit creșterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile și să ne eșalonăm investițiile, pentru că am supracontractat investițiile.

La transporturi, am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni și am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Dacă nu scazi cheltuielile și deficitul nu se menține într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, atunci trebuie să-ți crești veniturile.

Nu e loc de întors. De aceea, eu am insistat în permanență că reforma administrației publice locale, făcută în același timp cu reforma administrației centrale, care, înseamnă că ne place, că nu ne place, reduceri de personal, atât în administrația locală, cât și în cea centrală, este o necesitate. 

Altfel, aceste dobânzi, datorii, cheltuieli fixe, vin peste noi. Indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă, din nou, într-o situație incomodă”, a spus duminică, 26 octombrie, Ilie Bolojan.

Bolojan: Miza mea nu e să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ceea ce trebuie. Dacă oameni politici au soluţii mai bune, să spună

Premierul Bolojan, în studioul Digi24. „Oricine vine la guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se iau măsurile luate de mine”

