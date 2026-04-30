Ilie Bolojan: Un guvern minoritar poate uneori să facă lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face

Premierul Ilie Bolojan a declarat că un guvern minoritar poate face uneori, pe termen scurt, lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face deoarece partidele îşi anulează reciproc acţiunile. Bolojan consideră că pe termen lung este mai bine să ai o stabilitate politică.

Premierul Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, în eventualitatea unui guvern minoritar, cât va putea acesta să ducă mai departe ceea ce a început, având un sprijin fragil în Parlament.

„Guvernele minoritare sunt un fenomen pe care îl avem în multe ţări. Sigur că un guvern cu o majoritate stabilă, puternică are capacitatea de a lucra predictibil mai mult, are capacitatea de a face mai mult dacă acea majoritate este coerentă. Dacă ai patru, cinci partide într-o coaliţie, nu este foarte comod să generezi o acţiune unitară într-o anumită direcţie. De foarte multe ori coaliţiile, nu doar în România, ci şi în alte ţări, devin neperformante, pentru că partidele îşi anulează unul altuia capacitatea de acţiune. Unii trag într-o parte, alţii în altă parte”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

El a dat exemplul reducerilor din administraţie, acolo unde se convenise în protocolul de guvernare că acestea vor fi de 25%, iar în final au fost de 10%.

„Gândiţi-vă, ca să facem reducerile din administraţie, deşi în protocolul de guvernare scrie că se va face o reducere de douăzeci la sută, aşa s-a făcut analiza, toată lumea a acceptat asta, scrie negru pe alb. De-abia am reuşit să scoatem zece la sută şi acolo, cu anumite virgule, cu anumite excepţii şi după multe luni de zile. Deci, un guvern minoritar uneori, pe termen scurt, poate să facă lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face, pentru că partidele îşi anulează reciproc acţiunile. Dar sigur, pe termen lung e bine să ai o stabilitate politică. Eu întotdeauna am susţinut asta”, a declarat premierul Bolojan.

