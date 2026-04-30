Ilie Bolojan: Un guvern minoritar poate uneori să facă lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat că un guvern minoritar poate face uneori, pe termen scurt, lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face deoarece partidele îşi anulează reciproc acţiunile. Bolojan consideră că pe termen lung este mai bine să ai o stabilitate politică.

Premierul Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, în eventualitatea unui guvern minoritar, cât va putea acesta să ducă mai departe ceea ce a început, având un sprijin fragil în Parlament.

„Guvernele minoritare sunt un fenomen pe care îl avem în multe ţări. Sigur că un guvern cu o majoritate stabilă, puternică are capacitatea de a lucra predictibil mai mult, are capacitatea de a face mai mult dacă acea majoritate este coerentă. Dacă ai patru, cinci partide într-o coaliţie, nu este foarte comod să generezi o acţiune unitară într-o anumită direcţie. De foarte multe ori coaliţiile, nu doar în România, ci şi în alte ţări, devin neperformante, pentru că partidele îşi anulează unul altuia capacitatea de acţiune. Unii trag într-o parte, alţii în altă parte”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

El a dat exemplul reducerilor din administraţie, acolo unde se convenise în protocolul de guvernare că acestea vor fi de 25%, iar în final au fost de 10%.

„Gândiţi-vă, ca să facem reducerile din administraţie, deşi în protocolul de guvernare scrie că se va face o reducere de douăzeci la sută, aşa s-a făcut analiza, toată lumea a acceptat asta, scrie negru pe alb. De-abia am reuşit să scoatem zece la sută şi acolo, cu anumite virgule, cu anumite excepţii şi după multe luni de zile. Deci, un guvern minoritar uneori, pe termen scurt, poate să facă lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face, pentru că partidele îşi anulează reciproc acţiunile. Dar sigur, pe termen lung e bine să ai o stabilitate politică. Eu întotdeauna am susţinut asta”, a declarat premierul Bolojan.

Top Citite
alexandrin moiseev
1
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
pot, anamaria gavrila
2
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
4
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
constantin toma in studioul digi24
5
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă se așteaptă să fie trădat de colegi din PNL la votul moţiunii de cenzură
ilie bolojan
Bolojan: Indiferent ce se va întâmpla la moțiune, partidele se vor întâlni și vor lua decizii în funcție de rezultat
2025-06-23-0686
Ilie Bolojan spune că e „posibilă” suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „N-aş avea încredere în conducerea PSD”
ilie bolojan
Bolojan: „Jupânii din județe au crezut că vechile obiceiuri de a suna să îşi rezolve ineficienţa cu bani de la buget vor mai funcţiona”
George Simion
George Simion spune că a primit oferte de la PNL și USR privind Guvernul Bolojan: „N-am de ce să mă ascund”
Recomandările redacţiei
cargo china nava transport marfa
Patru români se află la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un...
Portavionul USS Gerald R. Ford transportă peste 75 de aeronave.
Cel mai mare portavion american va fi retras din Orientul Mijlociu...
vreme, meteo, ploaie
ANM: Vânt, ploi și ninsori în minivacanța de 1 Mai. Când este...
Ultimele știri
Tisza, partidul lui Peter Magyar, nu va sprijini partide noi în țările vecine și cere transparență în utilizarea fondurilor din Ungaria
SUA vor să lovească Iranul cu noile rachete hipersonice „Dark Eagle”. O premieră care transmite un mesaj Rusiei și Chinei
Putin l-a avertizat pe Trump asupra unor „consecințe dăunătoare” în cazul Iranului. Mesajul dur transmis de președintele rus
Citește mai multe
