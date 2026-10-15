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Ilie Bolojan: Un vot pentru guvernul Niculescu, pentru revenirea PSD la guvernare, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal

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Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Ilie Bolojan a explicat joi, într-o postare pe pagina de Facebook, de ce PNL ar putea lua decizia de a vota guvernul Luca Niculescu – PSD. „PNL va lua o decizie finală la sfârșitul acestei săptămâni”, a anunțat premierul interimar.

„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal.

PNL este pus în situația de a deveni parte a soluției unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o țintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus.

Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România? Cel mai ușor este să fii radical. Când porți răspunderea de premier și ești un om responsabil, e mai greu,” a transmis joi Ilie Bolojan pe pagina de Facebook.

Premierul interimar a amintit că, cu un guvern fără puteri depline, situația se complică cu fiecare zi.

„După 5 luni de criză politică, cu un guvern fără puteri depline, situația se complică zi de zi. Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unitățile de primiri urgențe nu mai aveau bani pentru funcționare. S-au relocat sume în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, dar s-a ajuns la limita acestora.

Ne vom împrumuta tot mai greu, cu dobânzi tot mai mari. Fără un guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat. Toate rezultatele eforturilor din ultimele luni ar fi irosite. Nu pot face așa ceva țării noastre doar pentru a evita costul personal de imagine. PNL va lua o decizie finală la sfârșitul acestei săptămâni. Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-aș putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susțineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparență, bună guvernare și democrație parlamentară, și este valabil până în primăvara anului 2027. Ne rezervăm inclusiv posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate,” a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a subliniat că nu se reface coaliția și PNL rămâne în opoziție.

„Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite.

Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către Președintele României. Și așa este și normal: domnia sa are datoria de a forma un cabinet și o majoritate de învestire.

Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare după potențiala învestitură.Până la urmă, ieșim și din ipocrizie. Cei care au doborât guvernul, direct și indirect, își vor asuma acum guvernarea și soluțiile. Noi am încercat tot ce s-a putut, dar nu am avut sprijinul necesar”, a declarat Bolojan.

„Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic. Știm că, de fiecare dată când guvernul va face ceva greșit, vom putea fi acuzați din cauza acestui vot, chiar dacă opoziția noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie.

Iar întrebarea-cheie este: cum ar fi pentru România fără un guvern cu puteri depline, fără bani pentru domenii vitale, precum ambulanța sau spitalele, fără perspectiva unui buget, cu o majoritate parlamentară populistă, dispusă să ia orice decizie pentru că nu ea răspunde, ci un guvern legat de mâini? Și, în cazul unui posibil colaps al instituțiilor, va mai conta cine și-a salvat imaginea?

Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea”, a adăugat Ilie Bolojan.

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Editor : A.P.

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