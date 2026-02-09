Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan: Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcţionăm sau nu în această coaliţie

Data actualizării: Data publicării:
liderii coalitie
Liderii coaliției. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcţionăm sau nu în această coaliţie, a declarat luni seara, la Digi24, prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel întrebat dacă, la acest moment, are încredere că actuala coaliţie de guvernare poate să dea rezultatul pentru care a fost creată şi dacă este mulţumit de dinamica acestei relaţii.

„Cred că am putea avea o dinamică mult mai bună, pentru că, în primul rând, ar avantaja România şi, în al doilea rând, ar avantaja pe fiecare dintre noi. (...) Rezultatele şi minima coerenţă le vom testa în perioada următoare E vorba de câteva săptămâni, pentru că vom vedea, trebuie să venim cu bugetul, trebuie să găsim nişte formule raţionale pentru acest buget, vom veni cu pachetul pentru administraţie, vom veni cu pachetul pentru relansare fiscală şi forma finală a acestor pachete, modul în care le punem în practică, coerenţa de a le susţine, abordările în relaţia cu autorităţile locale şi cu toate problemele care apar vor da un semnal cât se poate de clar dacă această coaliţie poate să meargă mai departe”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

Acesta a completat că-şi doreşte păstrarea actualei coaliţii pentru că ar fi un lucru benefic pentru România.

„Stabilitatea politică este un lucru bun pentru România în această conjunctură, dar asta nu înseamnă să fie o stabilitate în care nu se întâmplă nimic, asta nu ne ajută deloc. Este o stabilitate în care chiar dacă avem păreri divergente, chiar dacă avem abordări care sunt diferite, dar programul de guvernare este ceea ce ne-a făcut, este contractul nostru care vine să rezolve problemele României şi abordarea serioasă a problemelor ne duce către o direcţie bună. Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcţionăm sau nu”, a declarat Bolojan.

În context, el a fost întrebat şi despre afirmaţiile primarului social-democrat de la Buzău, Constantin Toma, care a format că PSD face „un joc periculos” şi „la ce joacă Sorin Grindeanu şi conducerea de la Bucureşti, ne îndreptăm către o alianţă PSD-AUR”.

„E o perspectivă a domnului primar Toma. Eu ce pot să vă spun, ceea ce am spus şi înainte, în condiţiile în care tensiunile dintr-o coaliţie depăşesc o limită a normalului, în condiţii în care atacurile distrug, să spunem, încrederea şi acţiunea nu mai este convergentă, e greu de presupus că această coaliţie mai are, cum să vă spun eu, forţa să ducă lucrurile înainte. Sper să nu ajungem în această situaţie. Eu îmi doresc să avem o stabilitate, pentru că schimbările dese de guverne, schimbările dese de miniştri, nu aduc un plus nici pentru ţara respectivă, nici pentru domeniile de responsabilitate a acestor miniştri. Şi ar fi bine, pe cât posibil, să avem o minimă stabilitate, în aşa fel încât să existe o predictibilitate pentru măsurile care sunt luate”,a afirmat Bolojan.

