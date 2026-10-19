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Ilie Bolojan: Vă aduceţi aminte cât au criticat unii creşterea de TVA? Aţi văzut cumva în noul program de guvernare vreo scădere?

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INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_010INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos Octav Ganea
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Premierul interimar, Ilie Bolojan, subliniază că programul de guvernare propus de Executivul format din PSD şi câţiva miniştri tehnocraţi nu prevede nici scăderea taxei pe valoarea adăugată, nici subvenţii mai mari pentru combustibilul folosit în agricultură şi nici creşteri de salarii şi alte indexări, deşi toate acestea au fost vehiculate ca măsuri imperioase.

„Eu nu sunt un populist. Vă aduceţi aminte cât au criticat unii creşterea de TVA? Aţi văzut cumva în noul program de guvernare vreo scădere? Vă aduceţi aminte cât au fost aruncate pe tapet combustibilul pentru agricultori direct de la benzinărie, fără TVA, fără nimic? Îl vedeţi cumva în programul de guvernare? Vă aduceţi aminte de creşterile, de indexările, de toate lucrurile pe care le vedeţi? Acum sigur, deja lucrurile sunt mai... Vă rog să urmăriţi în discurs indexarea pensiilor. Parcă n-aţi mai auzit de ceva de salarii, vă rog să le urmăriţi discursurile. Aşa este când creezi nişte aşteptări pe care, atunci când eşti pe o poziţie de răspundere, trebuie să te gândeşti la modul serios că trebuie să le şi onorezi”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară.

Premierul a precizat că, după doi ani în care salariile şi pensiile publice nu au crescut, „este greu să nu găseşti o formulă de indexare”, el amintind că, cel puţin una dintre probleme ar fi fost rezolvată prin adoptarea legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice.

„Care era cel mai bun lucru? Să adoptăm legea salarizării unitare care ne rezolva două lucruri: în primul rând, nu pierdeam 770 de milioane de euro, ştiţi asta, dar am găsit tot felul de motive, unii. Doi: se făcea o indexare, de data asta fără să continui să agravezi nedreptăţile din sectorul public. Cei care aveau salarii mai mici decât ar fi fost normal li s-ar fi indexat salariile cu 10, 20, 25%, cei care erau peste nivelul normal de salarizare trebuiau să-i aştepte. Aşa, dacă se va face o indexare, aceste nedreptăţi, aceste diferenţe vor fi şi mai mari. Aici este de văzut ce va propune Guvernul, dar, sigur, toate aceste lucruri trebuie făcute într-o manieră în care, dacă vii cu nişte cheltuieli suplimentare, trebuie să vezi de unde le acoperi. Sau îţi faci venituri în plus din alte părţi, sau îţi reduci alte cheltuieli, sau limitezi investiţiile, pentru că o creştere economică de pe o zi pe alta nu se poate face”, a adăugat Ilie Bolojan.

Editor : A.P.

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