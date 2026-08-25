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Ilie Bolojan vine azi la Digi24, de la 21:00

Data publicării:
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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După discuțiile de la Cotroceni, premierul în exercițiu va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, la Jurnalul de Seară.

România riscă să piardă miliarde din fondurile alocate prin PNRR, dacă nu adoptă în această săptămână reformele la care s-a angajat. Șansele ca Legea salarizării și Legea ANI să treacă sunt însă destul de mici. Ce se va întâmpla cu banii? Cât putem pierde din cele 7,5 miliarde de euro pe care le-am mai avea de încasat?

Ce majorități vede posibile Ilie Bolojan în Parlament? Va fi adversarul său politic, Sorin Grindeanu, următorul premier? Când se va instala un nou Guvern?

Ilie Bolojan vine de la ora 21:00 la Digi24.

Editor : A.D.V.

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