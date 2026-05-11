Ilie Bolojan a declarat, luni seară, în exclusivitate la Digi24, că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD, partid pe care îl acuză că a provocat actuala criză politică printr-o „acțiune iresponsabilă” și că a sabotat reformele în perioada guvernării comune. Premierul a exclus susținerea unui guvern condus de Sorin Grindeanu și a afirmat că liberalii „nu trebuie să repete greșelile” din ultimii ani, avertizând totodată că România riscă să piardă fonduri europene dacă nu este instalat rapid un guvern cu puteri depline. Bolojan a spus că PNL și USR „nu vor fugi de responsabilitate” dacă PSD nu reușește să formeze o majoritate parlamentară și a declarat că liberalii încearcă să reconstruiască partidul pentru a deveni o forță politică relevantă la alegerile din 2028. Premierul a vorbit și despre blocajele din sectorul energetic, afirmând că sistemul de racordare la rețele a fost „pervertit în totalitate” de proiecte speculative care blochează investițiile reale. Totodată, acesta a exclus scenariul alegerilor anticipate și a afirmat că actualul sistem parlamentar face foarte dificilă declanșarea unui astfel de proces.

De ce Guvernul a majorat TVA și impozitele înaintea reformelor

Actualizare 22.30 Întrebat de ce Guvernul a ales inițial să crească TVA și impozitele înainte de reducerea cheltuielilor din sectorul public, Ilie Bolojan a declarat că Executivul a fost obligat să adopte rapid măsuri fiscale pentru a evita suspendarea fondurilor europene.

„În momentul în care Guvernul s-a format, a avut o lună să vină cu un plan pentru a fi prezentat și adoptat în fața Consiliului miniștrilor de Finanțe ai UE, întrucât ni s-ar fi suspendat fondurile europene fără prezentarea acelui plan”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că planul convenit cu partenerii europeni presupunea atât creșteri de venituri, cât și reduceri de cheltuieli cu efect imediat.

„Acel plan prevedea creșteri de venituri și reduceri de cheltuieli cu efect imediat. Nu se putea face altceva în afară de aceste măsuri. Discutăm de amplitudine”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a afirmat că ulterior Guvernul a început reforme și măsuri pentru eficientizarea sectorului public.

„După aceea, am tratat lucrurile serios. Știam că nu este normal ca sarcina să rămână doar pe cetățeni și am început să fac ordine în sectorul public, inclusiv când am spus în mod plastic «să aprind luminile peste tot», crezând că transparența, regulile și măsurile pentru a nu permite pierderile vor da rezultate”, a declarat premierul.

Acesta a susținut că una dintre schimbările importante din perioada guvernării sale a fost modul în care a fost administrat banul public.

„Românii au văzut că se poate guverna și altfel, corect, cu grijă față de banul public și într-o manieră în care trebuie să ai grijă de banii publici ca și cum ar fi ai tăi”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Nimeni nu va plăti taxe cu inima deschisă dacă banii sunt risipiți”

Premierul a spus că oamenii nu vor accepta niciodată cu ușurință taxe mai mari dacă nu au încredere că banii sunt folosiți corect.

„Niciodată un cetățean sau o companie nu va plăti taxele cu inima deschisă dacă nu va avea garanția că banii lui munciți din greu nu sunt folosiți cum trebuie de Guvern și vor fi risipiți”, a subliniat acesta.

Ilie Bolojan a avertizat că lipsa încrederii în modul în care sunt cheltuiți banii publici va avea efecte pe termen lung.

„Asta va rămâne pentru anii următori și va fi greu de întors”, a conchis premierul.

Ilie Bolojan anunță „resetarea” PNL: „Mă voi duce în toate județele să vorbesc cu oamenii”

Actualizare 22.27 Întrebat dacă intenționează să reformeze Partidul Național Liberal prin îndepărtarea unor lideri precum Cătălin Predoiu sau Rareș Bogdan, Ilie Bolojan a declarat că prioritatea sa este reconectarea partidului cu electoratul și atragerea unor oameni noi în politică.

„Ca să putem recâștiga încrederea oamenilor, nu trebuie să repetăm greșelile pe care PNL le-a făcut în anii anteriori și trebuie să ne întoarcem către oameni să îi ascultăm”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a afirmat că în perioada următoare va merge în toate județele pentru a discuta direct cu oamenii și pentru a identifica persoane care ar putea fi implicate în reconstrucția partidului.

„În perioada următoare, mă voi duce în toate județele să vorbesc cu oamenii despre ce probleme sunt, să îi ascultăm, așa încât să identificăm oamenii buni din comunități care vor să se implice în politică și să îi invităm în PNL”, a spus liderul liberal.

Acesta a precizat că partidul trebuie să combine experiența actualilor membri cu atragerea unor figuri noi din societate.

„Să ne folosim colegii care au experiență și care vor proba această atitudine normală și deschisă pentru proiectele de dezvoltare ale partidului și să creăm o forță politică mult mai puternică”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit și despre colaborarea dintre PNL și Uniunea Salvați România în Parlament și despre posibilitatea formării unui „pol de modernizare” pentru România.

„Alături de alte partide, exemplu avem o colaborare parlamentară bună cu USR, împreună cu personalități din zona publică și privată care vor să vină în politică, să putem crea un pol de modernizare pentru România”, a subliniat acesta.

„România va fi independentă din punctul de vedere al gazului”

Actualizare 22.20 Întrebat despre aprobarea majorării salariale pentru angajații Romgaz, Bolojan a declarat că decizia a fost luată în contextul unor investiții strategice importante realizate de companie și al performanței echipei de management.

„Spre deosebire de celelalte companii de stat care ar putea performa mult mai mult, reducându-și subvențiile, realizând servicii mai bune și având mai mare grijă de bani, Romgaz este una dintre companiile care a făcut investiții importante”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a vorbit despre proiectul Neptun Deep, pe care l-a numit „o investiție istorică”.

„Astăzi m-am bucurat să știu că în Indonezia se îmbarcă pe navă partea superioară a sondei din Marea Neagră, un colos de 9.000 de tone care peste o lună va ajunge în România”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a afirmat că exploatarea gazelor din Marea Neagră ar putea transforma România într-un stat independent energetic.

De la anul, dacă investiția se încheie în condiții bune, iar datele arată că așa va fi, România va avea un surplus de gaz care va trebui valorificat în economia românească, în așa fel încât această valoare adăugată să rămână în România, iar țara noastră va fi independentă din punct de vedere al gazului.

„Al doilea aspect este legat de achiziția Azomureș, o negociere lungă care a fost derulată de cei de la Romgaz. A treia investiție importantă este legată de centrala de la Iernut. Astfel de proiecte au nevoie de implicare și echipe”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că majorarea salarială aprobată este limitată.

„Nu este problema de majorare salarială a angajaților de 6%, limitată, care ține cont de realitățile noastre, nu un bonus de performanță pentru directorii companiei”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a susținut că salariile și bonusurile trebuie acordate în funcție de performanță.

„Mi se pare că, dacă un om livrează, dacă o echipă performează, să fie plătită bine și să ia și bonusuri. Dar nu este normal să ai salarii mari și bonusuri în timp ce nu livrezi”, a subliniat acesta.

Premierul a criticat și acordarea unor sporuri maxime în instituții care întârzie implementarea proiectelor europene.

„Am constatat situația de acum în care, deși plățile din fonduri europene nu se derulează în ritm corespunzător, cu întârzieri de trei sau șase luni, totuși toată echipa ia sporul maxim de 40%, ca și cum totul ar fi perfect. Nu este normal”, a conchis Ilie Bolojan.

„Am salvat țara din situația dificilă în care ne găseam”

Actualizare 22.12 Întrebat ce domenii consideră că au evoluat pozitiv de când conduce Guvernul, Ilie Bolojan a declarat că una dintre principalele priorități ale Executivului a fost stabilizarea situației economice și corectarea dezechilibrelor bugetare.

„Dacă am reușit să facem niște lucruri importante, am salvat țara din situația dificilă în care ne găseam, să readucem echilibrele, care nu pot fi corectate de la o zi la alta, să facem ordine în finanțe, să întărim disciplina fiscală și să facem economii. A fost una dintre priorități”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat de ce PSD nu consideră PNL principalul adversar politic, ci mai degrabă pe liderul liberalilor, premierul a susținut că social-democrații au încercat să mențină PNL într-o zonă de influență.

Când conducerea unui partid este stabilită în alte birouri decât cele de conducere, înseamnă că partidul devine subordonat, anexă, breloc.

Ilie Bolojan a susținut că măsurile adoptate de Guvern au deranjat anumite grupuri de interese și că PSD ar fi încercat să păstreze influența asupra PNL.

„În subsidiar, în afară de ceea ce s-a întâmplat și de deranjul generat de măsurile corecte luate de Guvern, a avut și un rol politic de a ține PNL în zona de influență a PSD și a fost un calcul greșit al PSD”, a declarat premierul.

Întrebat dacă există riscul unei rupturi în interiorul PNL, liderul liberal a spus că nu are semnale în acest sens.

„Nu am semnale că ar fi astfel de probleme. Încercările care vor veni nu vor fi niciodată ușoare, nu vor exista victorii pe care să le obții ușor, nu există proiecte importante fără greutăți”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a transmis și un mesaj pentru cei care ar încerca să destabilizeze partidul.

„Mesajul meu este cel pe care l-a dat partidul. Unul legat de faptul că PNL știe care este drumul de urmat, atât în relația cu electoratul, cât și pentru a se pregăti, atunci când va avea un sprijin mult mai important, să facă ceea ce trebuie pentru România”, a conchis acesta.

„Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi”

Actualizare 22.00 Întrebat despre afirmațiile Lia Olguța Vasilescu, care a susținut că în PNL nu ar fi fost respectat statutul partidului atunci când s-a decis intrarea în opoziție, Ilie Bolojan a declarat că liberalii și-au luat deciziile în forurile statutare și a ironizat presupusele intervenții ale liderului PSD în discuțiile interne ale partidului.

PNL și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă, altceva decât ce le spune ea.

Întrebat la ce colegi liberali se referă, premierul a evitat să ofere nume.

„Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut”, a adăugat acesta.

„O colaborare cu PSD nu ne poate aduce decât deservicii”

Actualizare 21.58 Întrebat despre situația din interiorul PNL după ruptura de PSD, Ilie Bolojan a declarat că partidul a luat o decizie clară prin ieșirea din colaborarea cu social-democrații.

„PNL, prin decizia de a rupe colaborarea cu PSD, a arătat clar că vrea să separe apele. Este un punct de pornire”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a afirmat că încă de anul trecut, după preluarea conducerii partidului, a încercat să impună un stil bazat pe seriozitate și respectarea angajamentelor.

„Am avut un prim punct de pornire când am preluat funcția de conducere anul trecut. Am încercat să imprim o notă de seriozitate, responsabilitate, de respectare a înțelegerilor și angajamentelor față de cetățeni și parteneri externi”, a declarat acesta.

Ilie Bolojan a susținut că experiența guvernării alături de PSD a demonstrat că această colaborare a afectat atât PNL, cât și România.

„Am trecut într-o nouă etapă, pentru că s-a probat că o colaborare cu PSD nu ne poate aduce decât deservicii, iar prin această decizie PNL a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD”, a afirmat liderul liberal.

„Vrem să reconstruim partidul, să aducem oameni noi”

Acesta a adăugat că liberalii încearcă acum să reconstruiască partidul și să atragă oameni noi.

„Ce vrem să facem este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat-o în acești ani și, cu un partid întărit, să creăm o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028”, a subliniat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan exclude scenariul unor alegeri anticipate

Actualizare 21.53 Întrebat dacă a discutat cu Nicușor Dan despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, Ilie Bolojan a declarat că acest subiect nu a fost abordat în discuțiile de la Palatul Cotroceni.

Premierul a explicat că actualul sistem parlamentar face foarte dificilă declanșarea alegerilor anticipate și a subliniat că o astfel de situație nu a fost validată în practica politică de după 1989.

„Sistemul nostru parlamentar de a genera alegeri anticipate este de așa manieră încât o astfel de ipoteză nu a fost verificată în anii de după 1989”, a declarat acesta.

Ilie Bolojan a amintit că, potrivit Constituției, președintele poate face mai multe încercări de desemnare a unui premier înainte de a ajunge la dizolvarea Parlamentului.

„Când se propune al doilea guvern și nu trece, președintele are posibilitatea, nu are obligația, poate să mai încerce o dată”, a explicat premierul.

Acesta a spus că alegerile anticipate apar, de regulă, în contexte de blocaj politic major sau atunci când structura Parlamentului nu mai reflectă realitatea politică.

„Se fac alegeri anticipate într-o anumită logică: ori este o criză care nu se poate rezolva, ori, așa cum arată datele, se schimbă structura Parlamentului substanțial, astfel încât să se reașeze lumea politică pentru a putea fi guvernată țara”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că nu vede, în acest moment, „o astfel de perspectivă” pentru organizarea unor alegeri anticipate.

Despre anularea ceremoniei de Ziua Europei de la Cotroceni

Actualizare 21.50 Întrebat dacă a participat la ceremonia organizată la Palatul Cotroceni cu ocazia Ziua Europei, Ilie Bolojan a declarat că evenimentul a fost anulat și că a ales să meargă într-o vizită de lucru în județul Mureș.

„Am fost în Mureș în vizită la obiective importante și consider că două dintre ele sunt vitale pentru economie. Unul este legat de lucrările de la Termocentrala de la Iernut. Acum putem să le începem și până la final să le terminăm”, a declarat acesta.

Ilie Bolojan a vorbit și despre situația combinatului Azomureș, susținând că preluarea de către Romgaz ar putea avea un impact major asupra industriei românești.

„Chiar dacă procedura nu s-a finalizat, și mai durează patru luni, va salva industria românească de îngrășăminte și va pune în valoare gazul pe care, din 2027, îl vom exploata din Marea Neagră”, a afirmat premierul.

Acesta a adăugat că, în timpul vizitei din Mureș, a mers și pe șantierul Institutului Inimii.

Întrebat dacă anularea festivităților dedicate Zilei Europei a fost o greșeală, premierul a spus că decizia a aparținut echipei președintelui Nicușor Dan.

„Explicațiile au fost legate de situația politică, care într-adevăr este instabilă, dar a fost decizia echipei de conducere a domnului președinte. (...) Sunt decizii care țin de context. Lucrurile pe care le urmăresc țin de fiecare ocupant al unei poziții”, a transmis el.

Actualizare 21.46 În legătură cu decizia Tribunalul Covasna de suspendare a măsurilor privind reducerea personalului din primării, Ilie Bolojan a declarat că hotărârea nu afectează fondul reformei administrative și a acuzat existența unor încercări de blocare a măsurilor de reducere a cheltuielilor.

„Prefecturile trebuiau să comunice primăriilor la câți locuitori ai nevoie de un număr de angajați, spre exemplu 15 la 3.000 de locuitori”, a declarat Ilie Bolojan.

Unele prefecturi, cred că cinci, nu s-au mulțumit să dea o adresă, au emis un ordin al prefectului care stabilește pentru localități numărul maxim.

Ilie Bolojan a afirmat că aceste ordine administrative au fost contestate în instanță de persoane care încearcă să blocheze reforma.

„Acest act administrativ a fost atacat de cei care s-au pus să blocheze măsurile, iar instanța le va suspenda. (...) A fost o decizie negândită pe aceste plafoane, pentru că sunt aspecte matematice. Nu mai este vorba de juridic, este vorba de bun-simț”, a argumentat Ilie Bolojan.

Acesta a afirmat că soluția este anularea ordinelor respective, însă a avertizat că pot exista noi acțiuni în instanță.

„Soluția este ca aceste ordine să fie anulate, dar unii pot ataca și comunicările. Nu poți să te lupți cu o realitate, la un moment dat ea îți vine în cap”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a avertizat că numărul prea mare de angajați din administrație afectează întreaga economie.

„Cheltuielile de personal prea mari fac rău întregii economii și celor din sectorul public”, a conchis acesta.

Despre blocajul din energie: „Acest sistem a fost pervertit în totalitate”

Actualizare 21.41 Întrebat despre blocajul apărut în cazul ordonanței care viza „băieții deștepți” din energie, Ilie Bolojan a declarat că modificările propuse în timpul ședinței de Guvern nu au mai putut fi adoptate din cauza întârzierii avizului Consiliului Legislativ.

Premierul a explicat că proiectul inițial avea toate avizele necesare, însă în timpul ședinței au fost introduse amendamente legate de proiectele de conectare la Sistemul Energetic Național.

„Am avut un proiect avizat de Consiliul Legislativ. În timpul ședinței de Guvern s-au făcut propuneri de adăugare de articole noi, inclusiv impunerea de garanții la proiectele de conectare în SEN, care în bună parte sunt de tip speculativ, pentru că nu au nimic în spate, se vede de ani de zile”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a susținut că multe dintre proiectele rezervă capacitate în rețea fără investiții reale, ceea ce blochează accesul altor investitori.

„Prin aceste contracte am blocat accesul în rețele”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a explicat că noile modificări aveau nevoie de un nou aviz al Consiliului Legislativ, însă acesta nu a fost emis la timp.

„Acea revizuire nu s-a făcut la timp. S-a interpretat că Guvernul este deja în faza de demitere. Aș spune că este o acțiune premeditată”, a spus acesta.

Premierul a avertizat că blocarea accesului la rețele afectează direct investițiile mari din energie.

„Când cineva vrea să facă o investiție mare, nu mai poate primi un aviz tehnic de racordare, pentru că rețelele sunt blocate și s-a schimbat procedura. Ori așteaptă mult timp, ori în piață se tranzacționează doar hârtia că poate face, ceea ce înseamnă mize și sume mari”, a explicat Ilie Bolojan.

Acesta a evitat să acuze direct anumite persoane, însă a spus că sistemul energetic a fost „pervertit”.

„Nu îmi place să arunc cu noroi fără probe. Acest sistem a fost pervertit în totalitate. Este o doză de iresponsabilitate în aceste zone”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a avertizat că România nu va putea avea energie ieftină fără investiții în producție și capacități de stocare.

„Nu vom putea avea energie ieftină fără producție și stocare mai mare”, a conchis acesta.

Ce spune despre Cătălin Predoiu

Actualizare 21.36 Întrebat dacă l-ar mai numi în Guvern pe Cătălin Predoiu, Ilie Bolojan a spus că o eventuală decizie privind componența Executivului trebuie luată de partid, în urma unei evaluări a activității miniștrilor.

„Într-o astfel de situație, partidul face analiza miniștrilor și, în funcție de capacitatea lor de a livra, poate să facă propuneri. În această situație ipotetică, partidul poate decide, nu o persoană sau alta”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a afirmat că, de-a lungul timpului, a fost nevoit să colaboreze cu oameni diferiți și să caute puncte comune pentru a menține funcțională guvernarea.

„A trebuit de-a lungul anilor să lucrez cu oameni diferiți. Lucrezi cu datele pe care le ai și trebuie să cauți lucrurile care te apropie”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a susținut că, în ultimele luni, a observat semnale că PSD pregătea ieșirea de la guvernare, însă a ales să ignore conflictele pentru a menține stabilitatea Executivului.

„În opt luni de zile, dacă vedeam că este o acțiune pregătită de PSD, că ceea ce se decidea în comun a doua zi era contestat de un reprezentant al lor, m-am făcut că nu aud, că nu văd, crezând că merită pentru România să suport eu, să ies prost, doar ca guvernarea să meargă”, a declarat premierul.

Acesta a adăugat că formarea unei echipe eficiente depinde de capacitatea de a lucra cu oamenii disponibili la un moment dat.

„Am lucrat cu datele pe care le aveam și de asta depinde să faci o echipă pentru performanță”, a subliniat Ilie Bolojan.

Răspunsul lui Bolojan, după ce Grindeanu l-a comparat cu Călin Georgescu

Întrebat despre declarația lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia simpatia de care se bucură în spațiul public ar fi similară cu cea a lui Călin Georgescu, premierul a spus că interpretează afirmația drept o susținere pentru „România modernă”.

Este observația lui. Am înțeles-o ca pe o susținere pentru România modernă. Le mulțumesc, este și unul dintre motivele pentru care am ales să lupt, de aceea să avem un vehicul politic care să facă aceste lucruri.

Ilie Bolojan a avertizat că fragmentarea Parlamentului face dificilă construirea unei majorități solide pentru reforme.

„Este foarte greu, cu un procent mic și un Parlament pulverizat, să faci o masă critică”, a conchis premierul.

Ce spune despre o posibilă revenire la Palatul Victoria

Actualizare 21.29 Întrebat dacă este dispus să revină în funcția de premier, Ilie Bolojan a declarat că nu va evita responsabilitatea în cazul în care se va ajunge la acest scenariu, însă a subliniat că miza reală este modul în care este guvernată țara.

„În această ipoteză în care se va ajunge la asta, la fel ca vara trecută, nu voi fugi de răspundere. Dar nu asta este problema, ci filosofia de guvernare”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a afirmat că diferențele dintre partide țin de cultura administrativă și de felul în care sunt conduse instituțiile statului.

Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de echilibru. Când boala este pesedismul, când instituția este condusă ca un patrimoniu personal... Nu este doar o boală în PSD. Apucăturile astea se află peste tot. PSD, că ne place sau nu, este întruchiparea acestei boli. Gândirea asta nu livrează performanță.

Întrebat despre ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și dacă are ceva să îi reproșeze după moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan a spus că în interiorul Guvernului a existat o colaborare bună.

„În Guvern am avut o colaborare bună. În partid, fiecare și-a spus un punct de vedere în interior, iar PNL a luat decizia să nu mai colaboreze cu PSD și să intre în opoziție”, a afirmat premierul.

Acesta a precizat că, deși au existat opinii diferite în partid după votul la moțiune, nu intenționează să își critice colegii în public.

„Unii s-au abținut sau au votat împotrivă. Indiferent de aceste poziții, nu am ce reproșuri să le fac colegilor în spațiul public. Dacă am ceva să le spun, le spun în privat”, a adăugat liderul liberal.

Ilie Bolojan a spus că PNL are nevoie de reforme interne pentru a redeveni un partid puternic.

„PNL trebuie să se modernizeze și să facem din acest partid unul care este respectat. Atunci când ești la guvernare să nu ai 15%”, a subliniat acesta.

Premierul a avertizat că fără o majoritate parlamentară solidă este dificilă implementarea reformelor în instituțiile publice și companiile de stat.

„Dacă nu ai forță puternică în Parlament, nu ai cum să treci peste aceste greutăți, atât la companii, cât și la instituții publice”, a conchis Ilie Bolojan.

„Nu te poți baza pe PSD că va face ce trebuie pentru țară”

Actualizare 21.23 Acesta a subliniat că PNL nu ar trebui să susțină un guvern condus de PSD, susținând că social-democrații nu au demonstrat în ultimele luni că pot lua măsurile necesare pentru România.

„PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern, pentru că nu te poți baza pe PSD că va face ce trebuie pentru țara noastră. Dar este normal ca românii să vadă ce soluții au. Nu au probat nimic în aceste luni”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern minoritar PNL și despre scenariul în care ar putea reveni în funcția de premier, liderul liberal a afirmat că un executiv stabil, susținut de o majoritate, rămâne cea mai bună variantă pentru guvernare.

„În condiții de stabilitate, este cea mai bună situație pentru a guverna, a face proiecte predictibile la viteza maximă”, a declarat acesta.

Ilie Bolojan a susținut că actuala criză politică a apărut în momentul în care „interesele grupurilor din spatele PSD” și ale „baronilor locali” au fost afectate.

„Am ieșit din această situație în momentul în care interesele grupurilor din spatele PSD și interesele baronilor locali au fost afectate”, a afirmat premierul.

„Când PSD nu poate, PNL și USR nu vor fugi de responsabilitate”

Acesta a admis că România ar putea ajunge în situația unui guvern minoritar, model care, spune el, a mai funcționat și în trecut.

„Este posibil să ajungem la guverne minoritare, situație care a mai funcționat. Dar orice guvern care nu are stabilitatea unei majorități are dificultăți”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că, în cazul în care PSD nu va reuși să formeze o majoritate, celelalte partide ar putea fi nevoite să își asume guvernarea.

„Când PSD nu poate face asta, ceilalți ar putea ajunge acolo, iar PNL și USR nu vor fugi de responsabilitate”, a subliniat acesta.

Referitor la posibilitatea de a fi desemnat din nou premier, Ilie Bolojan a evitat un răspuns direct.

„În ceea ce privește persoane, nu este vorba despre asta”, a conchis liderul liberal.

Despre Grindeanu: „PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier”

Actualizare 21.16 Ilie Bolojan a subliniat că PNL nu ar trebui să susțină un guvern condus de Sorin Grindeanu și a acuzat fosta coaliție că a permis „capturarea instituțiilor” de către clientela politică.

Întrebat dacă liberalii ar vota un eventual guvern minoritar cu Sorin Grindeanu premier, Ilie Bolojan a răspuns că „PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.

„A doua eroare majoră a fost capturarea instituțiilor. Au ajuns oameni din clientela politică să ocupe funcții importante, să facă contracte, să îi betoneze pe acele funcții, și nu pentru a îmbunătăți serviciile acestor companii”, a declarat Ilie Bolojan.

El a susținut că aceste practici au contribuit la ascensiunea „votului antisistem” din ultimii ani.

A fost un cocktail toxic care a dus la un vot antisistem în 2024 și 2025. Când PSD, deși avea o mare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat atunci, a mințit și a fugit de răspundere, a sabotat măsurile de reformă.

Ilie Bolojan a afirmat că o nouă colaborare guvernamentală cu PSD ar însemna validarea greșelilor din trecut.

„Dacă ne-am întoarce în această guvernare, n-am face decât să validăm”, a adăugat acesta.

Cu toate acestea, liderul liberal a spus că PNL ar putea susține anumite proiecte importante pentru România, chiar și din afara guvernării, în cazul unui Executiv minoritar.

„În situația unui guvern minoritar, indiferent de poziția în care PNL va fi, am susținut niște aspecte care țin de România. Trebuie să vii cu legi și ordine pentru jaloanele din PNRR. Toate aceste proiecte trebuie să le susținem, pentru că este o răspundere pentru România. Programul SAFE, alte aspecte care țin de politici publice”, a subliniat Ilie Bolojan.

„Dacă mașinăria de lucru nu este pusă în funcțiune se vor pierde banii”

Actualizare 21.12 Acesta a avertizat că prelungirea blocajului politic riscă să ducă la pierderea unor fonduri europene importante și a cerut PSD să vină rapid cu o soluție pentru formarea unei majorități. Acesta a avertizat că prelungirea blocajului politic riscă să ducă la pierderea unor fonduri europene importante și a cerut PSD să vină rapid cu o soluție pentru formarea unei majorități. „Dacă există o minimă urmă de bun-simț, să vină cu o soluție în perioada următoare pentru a asigura buna guvernare. Dacă mașinăria de lucru nu este pusă în funcțiune, când se vor pierde banii pentru că se prelungește situația, riscul să pierdem bani europeni este mare”, a declarat Ilie Bolojan. Premierul a susținut că, în cazul în care România va pierde fonduri europene, responsabilitatea riscă să fie diluată în spațiul public. „Veți vedea că, așa cum nimeni nu a răspuns până acum, se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde pentru pierderi”, a adăugat acesta. Întrebat dacă PNL ar susține un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a exclus refacerea unei coaliții cu PSD în actualul context politic. „Așa cum am decis după moțiune, PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli din ciclul electoral trecut”, a spus premierul. Bolojan a afirmat că una dintre marile probleme ale fostei coaliții a fost împărțirea funcțiilor și lipsa reformelor. „Am făcut două greșeli mari care ne-au adus în situația asta: că am făcut o coaliție doar pentru funcții și că am permis capturarea unor instituții și funcții pentru a extrage rente din acestea”, a argumentat acesta. Premierul a susținut că fosta majoritate parlamentară avea suficientă putere pentru a implementa reforme importante, însă nu a făcut acest lucru. „Când partidele împreună au 60% în Parlament, ori e o situație dificilă, ori există o provocare mare când trebuie luate corecții bugetare importante. Coaliția până în 2024 a greșit că nu a făcut reforme, a împărțit oameni pe funcții”, a subliniat Ilie Bolojan.

„PSD să își asume o majoritate și să prezinte soluțiile”

Actualizare 21.08 Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că la discuțiile avute joi la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan a prezentat punctul său de vedere privind actuala criză politică, pe care o consideră rezultatul „acțiunii iresponsabile a PSD”.

Am prezentat punctul de vedere legat de criza politică datorită acțiunii iresponsabile a PSD. Am discutat posibilități și perspective pentru a ieși din situație.

Premierul a afirmat că România are nevoie urgent de un guvern funcțional pentru a continua implementarea proiectelor și pentru a evita pierderea unor fonduri importante.

„Avem nevoie de guverne funcționale pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, pentru a putea accesa finanțările, să modificăm fluxul de plăți pentru a termina lucrările până în august și a ne încadra în zone unde nu pierdem bani. Să închidem accesarea creditului pentru apărare, destinat următorilor ani, să controlăm și deficitele”, a explicat acesta.

Întrebat despre discuțiile cu șeful statului și despre scenariile analizate la Cotroceni pentru viitorul Executiv, Bolojan a precizat că președintele va anunța public concluziile după consultările oficiale cu partidele parlamentare.

„Nicușor Dan urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor și, în funcție de asta, va veni cu o propunere. Perspectiva o va face publică la momentul potrivit. Domnul președinte mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare corect să le prezinte el”, a declarat premierul.

Referitor la numele viitorului premier, Ilie Bolojan a spus că desemnarea depinde atât de capacitatea de a construi o majoritate parlamentară, cât și de actuala realitate politică.

„Numele ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern și, pe de altă parte, de o realitate politică. Constatăm că PSD, prin moțiunea declanșată cu AUR, a dovedit că este în stare să formeze o majoritate parlamentară. Este responsabilitatea PSD să își asume răspunderea pentru o majoritate și să prezinte soluțiile, pe care nu le-a prezentat”, a subliniat Ilie Bolojan.

Știrea inițială

Blocajul politic vine într-un context economic complicat, marcat de presiuni constante asupra piețelor financiare și de volatilitatea prețurilor. În lipsa unui guvern cu puteri depline, mai multe măsuri considerate esențiale pentru economie și pentru populație sunt amânate, iar instalarea rapidă a unui nou Executiv a devenit principala miză a negocierilor dintre partide.

În paralel, la Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe variante pentru viitorul guvern. Potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan ar urma să convoace consultări oficiale cu partidele parlamentare joi sau vineri.

Primul scenariu luat în calcul este formarea unui guvern minoritar de dreapta, construit în jurul alianței PNL-USR, după acordul semnat recent între cele două partide. Surse politice au precizat însă că această variantă nu include revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de premier.

O altă formulă discutată la Cotroceni ar presupune un guvern minoritar în jurul PSD, cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de prim-ministru. Pe masa discuțiilor se află și două variante de rezervă: un guvern politic cu premier tehnocrat sau un Executiv tehnocrat în întregime.

În același timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a început luni o serie de consultări la Parlament cu reprezentanții partidelor și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a construi o nouă majoritate parlamentară. Prima întâlnire a avut loc cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

După discuții, Kelemen Hunor a declarat că viitorul premier trebuie să fie acceptat de toate partidele implicate în negocieri și să aibă suficientă autoritate politică pentru a gestiona actuala criză. Liderul UDMR a exclus varianta alegerilor anticipate și a spus că își dorește instalarea noului guvern până la începutul lunii iunie.

Și președintele Senatului, Mircea Abrudean, a respins ideea unui premier tehnocrat, afirmând că o astfel de soluție nu ar fi eficientă în actualul context politic. Totodată, acesta a susținut că refacerea coaliției PNL-PSD este exclusă în acest moment.

Editor : A.C. | Ș.A.