Live Video&Text Ilie Bolojan: „De trei săptămâni, PSD se ascunde prin boscheți". Ce a discutat cu Nicușor Dan

Ilie Bolojan la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan vine azi, la ora 13:00, la Digi FM, unde va participa la emisiunea „Audiența națională” realizată de Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Digi24.ro transmite în direct declarațiile premierului demis prin moțiune de cenzură.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan:

Despre întâlnirea de la Cotroceni:

  • După moțiunea de cenzură am avut mai multe discuții cu dl președinte.
  • Nu există în momentul de față concluzii.
  • Fiecare și-a prezentat perspectiva.
  • Discuția de bază a fost cea cu reprezentanții partidelor, cea oficială.
  • Din punctul meu de vedere, cu cât se găsește mai repede o formulă, cu atât mai bine. Un guvern interimar are puteri limitate.
  • Dl președinte, când va avea soluția, o va comunica.
  • Vă pot confirma că nu s-a discutat despre niciun nume explicit.

Despre guvern tehnocrat:

  • Ipoteza unui guvern tehnocrat a fost discutată, pentru că PSD nu-și asumă postul de premier, nu au acest curaj, PSD a dezertat practic.
  • E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
  • În Parlament există tot felul de propuneri în diferite stadii, la diverse comisii.
  • E greu de presupus că poate funcționa un guvern tehnocrat.
  • În momentul în care vom vedea o propunere, o vom discuta.

Despre PSD:

  • PSD după ce a dărâmat guvernul iresponsabil, de trei săptămâni se ascunde prin boscheți.
  • PSD a făcut o majoritate.
  • Răspunderea e la ei.
  • PNL e un partid responsabil.
  • Am analizat această variantă, inclisiv cu mine, dacă va fi cazul.

Despre relația cu Nicușor Dan:

  • Eu nu am o percepție de relație ruptă cu Nicușor Dan.
  • Am colaborat bine.

Despre mărirea salariilor demnitarilor:

  • Legea trebuia promovată de Ministerul Muncii.
  • 8,1% din PIB-ul României sunt salariile din domeniul public, 166 de miliarde de lei.
  • Creșterile de taxe și impozite i-au afectat pe toți cetățenii. 
  • Este pentru prima dată când avem reduceri de cheltuieli la bugetul de stat.
  • Dar asta nu se poate face fără reduceri de personal.
  • Dacă vrem să creștem salarii, trebuie să creștem productivitatea, numărul de oameni implicați în economia activă.
  • La demnitari: piramida funcțiilor publice îi include și pe ei.
  • L-am mandatat azi pe ministrul Pîslaru ca, în negocierile cu CE, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
  • Are mandat să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari.
  • Salariile demnitarilor sunt înghețate de 5 ani.
  • Când am analizat de ce nu merg fondurile europene, am constatat că câștigul mediu net era cât al prim-ministrului României.
  • Prim-mistrul are cu totul alte reponsabilități decât un funcționar din minister. 

Dialogul va fi axat pe temele aflate pe agenda publică în această perioadă, într-un context politic tensionat, marcat de consultările pentru formarea unui nou guvern, potrivit realizatorilor Digi FM.

