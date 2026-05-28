Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova: întrevederi cu Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu

Data publicării:
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Foto: presedinte.md

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan va face, vineri o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu, potrivit agendei oficiale prezentate de Guvern.

Executivul mai spune că discuţiile vor fi axate asupra proiectelor comune şi cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României îl acordă Republicii Moldova.

Vizita debutează la ora 09:30 cu o întrevedere cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la sediul Guvernului din Chișinău.

La ora 10:00, Ilie Bolojan va participa la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate”, unde va susține o alocuțiune.

Ulterior, la ora 11:00, premierul interimar al României va avea o întrevedere cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu, la sediul Președinției de la Chișinău.

Agenda continuă la ora 11:50 cu o vizită la noul sediu al Primăriei Stăuceni, urmată la 12:15 de o oprire la Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect realizat cu sprijinul Guvernului României.

După-amiaza, la ora 14:35, Ilie Bolojan va participa, împreună cu premierul Republicii Moldova, la o vizită la Alianța Franceză din Republica Moldova și Camera de Comerț și Industrie Franceză din Republica Moldova, în Chișinău.

Programul se încheie la ora 15:10, cu o vizită la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”.

Bolojan este însoțit în această vizită de către şeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca.

Editor : Ana Petrescu

