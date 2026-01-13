Live TV

Ilie Bolojan: Vreau un nou ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie

Data publicării:
sedinta guvern, ilie bolojan in capul mesei
Ilie Bolojan a anunțat o evaluare a miniștrilor cabinetului său. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că până la finalul lunii ianuarie vrea să aibă un nou ministru al Educației care să poată lucra împreună cu ceilalți colegi din Executiv la bugetul de stat pe acest an.

„Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de final de an, aveam două posibilități, să găsim o formulă rapidă, sau la varianta clasică, cu interimat și am ales această variantă. Până la finalul acestei luni să avem un ministru nou care să poată lucra, alături de ceilalți colegi, la buget. În acești ani dificili nu e foarte ușor să ai responsabilități ale unor domenii trecute prin restructurări, cum e Educația, în care de deciziile tale depind zeci de mii de oameni sau și mai mulți, dar convingerea mea este că vom găsi o persoană bună”, a explicat Ilie Bolojan, marți seară la TVR 1.

Întrebat dacă are în vedere un ministru tehnocrat, cum a fost Daniel David, sau o persoană din zona politică, prim-ministrul a răspuns: „Sunt valabile ambele ipoteze”.

„Analizăm toate variantele pe care le avem, conducerea PNL va veni cu o propunere. Când ajungi ministru șoi vii cu o autoritatea, îți pui credibilitatea la bătaie, anii de muncă, iar când trebuie să iei măsuri care nu sună bine, riști ca această credibilitate să-ți fie afectată pentru că ai devenit ministru într-un moment nepotrivit, e nevoie să corectezi lucruri, să faci economii, asta a făcut și dl ministru David și îi mulțumesc pentru această activitate și pentru sacrificiu”, a completat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației a lui Daniel David, anunță Guvernul. Interimatul va fi asigurat de premier.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare în MApN, MAI și servicii: „Nu mai este altă posibilitate”
Bolojan: Achiziția unui avion pentru oficiali trebuie decisă pe baza unei analize cost–beneficiu, nu prin populism
ilie bolojan
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Am avut o discuție”
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură: 751 de posturi de judecători vacante
ilie bolojan inquam george calin
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a ministrului Educației. Premierul preia interimatul
Recomandările redacţiei
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
avion wizzair pe aeroport, cu scara pusa
Incident pe Aeroportul Sibiu: Un avion a ajuns la marginea pistei...
Reza Pahlavi
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul...
Ultimele știri
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și locală a fost publicat
Ministrul Finanţelor: „2026 trebuie să fie anul aderării României la OCDE. Am făcut munca necesară”
Iranul a vândut masiv armament Rusiei înainte și după invazia în Ucraina (Bloomberg)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Impozitul uriaș plătit de Gigi Becali lunar. FCSB îl costă o avere. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
După militari, urmează toți românii. PNL și PSD, obligate să majoreze vârsta de pensionare. „Este inevitabil...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Bolojan va crește vârsta la care românii ies la pensie. Va dispărea și pensia anticipată. De când?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...