Ilie Bolojan: Vreau un nou ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că până la finalul lunii ianuarie vrea să aibă un nou ministru al Educației care să poată lucra împreună cu ceilalți colegi din Executiv la bugetul de stat pe acest an.

„Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de final de an, aveam două posibilități, să găsim o formulă rapidă, sau la varianta clasică, cu interimat și am ales această variantă. Până la finalul acestei luni să avem un ministru nou care să poată lucra, alături de ceilalți colegi, la buget. În acești ani dificili nu e foarte ușor să ai responsabilități ale unor domenii trecute prin restructurări, cum e Educația, în care de deciziile tale depind zeci de mii de oameni sau și mai mulți, dar convingerea mea este că vom găsi o persoană bună”, a explicat Ilie Bolojan, marți seară la TVR 1.

Întrebat dacă are în vedere un ministru tehnocrat, cum a fost Daniel David, sau o persoană din zona politică, prim-ministrul a răspuns: „Sunt valabile ambele ipoteze ”.

„Analizăm toate variantele pe care le avem, conducerea PNL va veni cu o propunere. Când ajungi ministru șoi vii cu o autoritatea, îți pui credibilitatea la bătaie, anii de muncă, iar când trebuie să iei măsuri care nu sună bine, riști ca această credibilitate să-ți fie afectată pentru că ai devenit ministru într-un moment nepotrivit, e nevoie să corectezi lucruri, să faci economii, asta a făcut și dl ministru David și îi mulțumesc pentru această activitate și pentru sacrificiu”, a completat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației a lui Daniel David, anunță Guvernul. Interimatul va fi asigurat de premier.

