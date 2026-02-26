Împăcare „cu lacrimi” între Marcel Ciolacu și primarul Constantin Toma: „E pace la Buzău”/ „Ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, au avut, joi, o întâlnire la sediul Primăriei Buzău, la care a participat şi liderul filialei PSD, Romeo Lungu. ”Este pace la Buzău”, a declarat ulterior Marcel Ciolacu, potrivit News.ro. ”Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”, a afirmat şi Constantin Toma, adăugând: ”Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui”.

După mai multe dispute publice, conducerea Consiliului Judeţean şi cea a Primăriei Buzău au avut o întâlnire de lucru pentru stabilirea unei strategii comune.

”Este pace la Buzău. Aici este vorba despre priorităţile pe care le avem pentru cetăţeni”, a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei ordinare a CJ Buzău, menţionând că discuţia a avut loc la iniţiativa preşedintelui PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, împreună cu primarul Constantin Toma.



Ciolacu a declarat că unul dintre principalele proiecte pe care le-a discutat, joi, cu Constantin Toma a fost cel privind gestionarea deşeurilor din judeţ.



“Unul dintre principalele subiecte a fost gestionarea deşeurilor, unde autorităţile judeţene şi municipale vor adopta o abordare comună. Obiectivul: reducerea costurilor şi corelarea serviciilor de salubrizare cu activitatea agenţilor economici, în condiţiile în care în judeţ funcţionează una dintre cele mai mari companii de reciclare din România”, a susţinut Marcel Ciolacu.



La rândul său, primarul Constantin Toma a recunoscut că s-a înţeles, joi, cu Marcel Ciolacu şi Romeo Lungu, care au mers la sediul Primăriei Buzău înainte de desfăşurarea şedinţei de Consiliu Local.



“Aşa cum a zis domnul preşedinte Romeu Lungu, mai puţină politică şi mai multă administraţie, va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste, vine 1 Martie şi totul va fi ok. (...) Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile. La modul serios. Deci este pace şi va fi pace. De ce să nu fie? Este o organizaţie politică foarte puternică şi, bineînţeles, vom merge împreună. Eu nu l-am atacat pe domnul Ciolacu. Am atacat o situaţie, pentru a se îndrepta lucrurile după ce n-a mai fost premier, că nu îndrăzneam atunci să-l critic. Toţi avem de învăţat. Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui. Dar una peste alta, lucrurile sunt pe făgaşul bun. Şi cred că acest lucru este cel mai important” , a declarat primarul Constantin Toma.



Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a declarat, recent, la RFI, că PSD ar trebui să nu mai bage băţul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR. El a cerut propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greşeşte atunci când îl critică pe actualul şef al Guvernului. ”Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea (...), s-a aruncat cu banii şi la câini”, a afirmat edilul.

