În ce condiții ar renunța Dacian Cioloș la mandatul de europarlamentar pentru o funcție la București

Președintele Plus, Dacian Cioloș, a fost ales săptămâna aceasta șef al grupului Renew Europe (Înnoim Europa), al treilea ca mărime din Parlamentul European. În aceste condiții, își mai dorește să revină în țară pentru a ocupa o funcție politică la București? Răspunsul lui Dacian Cioloș, la Digi24:

„Voi face de acolo tot ce pot pentru ca România să fie solid poziționată la nivel european, ca să ne atingem obiective politice pe care le-am anunțat în campania electorală. Dar, am spus în campania electorală, eu am intrat în politică pentru un proiect de modernizare a României, nu pentru altceva. Dacă voiam funcții la nivel european, puteam să le am, foarte probabil, și fără să intru în politică”, a spus Dacian Cioloș.

„Eu îmi doresc să contribui în primul rând la modernizarea României. Cu siguranță voi face tot ce ține de mine pentru ca USR-PLUS să fie parte a majorității parlamentare sau chiar să obțină majoritatea parlamentară pentru a guverna începând de anul viitor, imediat ce se poate. Eu sper să fie chiar și în ianuarie, februarie, anul viitor”, a continuat Dacian Cioloș, referindu-se la posibilitatea alegerilor anticipate.

„Ca să putem guverna, să ne punem în aplicare programul de guvernare, asta cred că o înțelege orice om, după experiența din 2016, cu un guvern independent, e foarte clar pentru mine că pentru a guverna trebuie să ai o majoritate stabilă în Parlament. Ne asumăm guvernarea a doua zi după alegeri, dacă avem majoritatea”, a spus Cioloș.

„Dacă va fi nevoie de mine în țară, da, sunt gata să-mi pun la dispoziție cunoștințele, competențele pentru a moderniza România”, a adăugat el.