Dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție (DNA) ce vizează finanțarea din bani publici a panourilor electorale prin care fostul candidat PNL la alegerile prezidențiale din 2024, Nicolae Ciucă, și-a promovat cartea „nu este chiar ușor”, după cum a subliniat șeful parchetului anticorupție, Marius Voineag. Procurorul-șef al DNA a mai transmis că în acest moment se așteaptă rezultatul unei expertize, fără să dea alte detalii.

Dosarul DNA vine după ce Snoop.ro a arătat că PNL a folosit sute de mii de euro, din bani publici, pentru a finanța promovarea electorală a lui Nicolae Ciucă cu ajutorul biografiei „Un ostaș în slujba țării”. Detalii, aici.

„Este un dosar care e în lucru la secția a doua. Are o vechime de un an de zile și are câteva zeci de volume. Nu e un dosar chiar ușor. Nu vizează doar componenta asta, ci vizează inclusiv subvențiile la partid. Suntem în cursul efectuării unei constatări. Să sperăm că vor ieși în perioada următoare”, a declarat Marius Voineag, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Dosar „in rem” deschis de DNA

Dosarul DNA a fost înregistrat pe 2 septembrie 2024 la sesizarea „unei persoane fizice”, după cum a menționat oficial parchetul anticorupție în urmă cu un an. Stadiul cercetărilor era „in rem”.

„La solicitarea mass media şi în referire la informaţiile vehiculate în spaţiul public privind începerea urmăririi penale într-un dosar care ar viza folosirea fondurilor alocate de către Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice pentru promovarea unei cărţi aparţinând unui candidat la alegerile prezidenţiale, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să precizeze că în dosarul respectiv nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de nicio persoană”, potrivit DNA.

Clarificările parchetului veneau în contextul în care Nicolae Ciucă spunea că dosarul a fost deschis la sesizarea lui George Simion și că „e cale lungă de la lucrare la dosar”.

Reacții din PNL: „E treaba Parchetului să facă asta”

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a oferit o reacție pe această temă luni, la Parlament.

„E treaba Parchetului să facă asta, e foarte bine că dosarele sunt în lucru, că se avansează cu ele”, a fost reacția președintelui Senatului.

La rândul lui, senatorul PNL Daniel Fenechiu a subliniat că modul în care a fost promovată cărtea lui Nicolae Ciucă a fost „o decizie de partid în legătură cu un anume tip de campanie electorală”.

„Nu am informații că acolo s-ar fi întâmplat ceva nelegal. Dacă e ceva nelegal, e treaba parchetului să investigheze”, a spus Daniel Fenechiu.

