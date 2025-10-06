Live TV

Video În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin care a fost promovat Nicolae Ciucă. Reacții din PNL

Data actualizării: Data publicării:
Banner cu cartea lui Nicolae Ciucă "Un ostaș în slujba țării" pe un câmp în apropierea Autostrăzii A2 // Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Nicolae Ciucă și-a lansat cartea într-o emisiune culinară Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Dosar „in rem” deschis de DNA Reacții din PNL: „E treaba Parchetului să facă asta”

Dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție (DNA) ce vizează finanțarea din bani publici a panourilor electorale prin care fostul candidat PNL la alegerile prezidențiale din 2024, Nicolae Ciucă, și-a promovat cartea „nu este chiar ușor”, după cum a subliniat șeful parchetului anticorupție, Marius Voineag. Procurorul-șef al DNA a mai transmis că în acest moment se așteaptă rezultatul unei expertize, fără să dea alte detalii. 

Dosarul DNA vine după ce Snoop.ro a arătat că PNL a folosit sute de mii de euro, din bani publici, pentru a finanța promovarea electorală a lui Nicolae Ciucă cu ajutorul biografiei „Un ostaș în slujba țării”. Detalii, aici.  

„Este un dosar care e în lucru la secția a doua. Are o vechime de un an de zile și are câteva zeci de volume. Nu e un dosar chiar ușor. Nu vizează doar componenta asta, ci vizează inclusiv subvențiile la partid. Suntem în cursul efectuării unei constatări. Să sperăm că vor ieși în perioada următoare”, a declarat Marius Voineag, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Dosar „in rem” deschis de DNA

Dosarul DNA a fost înregistrat pe 2 septembrie 2024 la sesizarea „unei persoane fizice”, după cum a menționat oficial parchetul anticorupție în urmă cu un an. Stadiul cercetărilor era „in rem”. 

„La solicitarea mass media şi în referire la informaţiile vehiculate în spaţiul public privind începerea urmăririi penale într-un dosar care ar viza folosirea fondurilor alocate de către Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice pentru promovarea unei cărţi aparţinând unui candidat la alegerile prezidenţiale, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să precizeze că în dosarul respectiv nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de nicio persoană”, potrivit DNA.

Clarificările parchetului veneau în contextul în care Nicolae Ciucă spunea că dosarul a fost deschis la sesizarea lui George Simion și că „e cale lungă de la lucrare la dosar”.

Reacții din PNL: „E treaba Parchetului să facă asta”

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a oferit o reacție pe această temă luni, la Parlament.

„E treaba Parchetului să facă asta, e foarte bine că dosarele sunt în lucru, că se avansează cu ele”, a fost reacția președintelui Senatului.

La rândul lui, senatorul PNL Daniel Fenechiu a subliniat că modul în care a fost promovată cărtea lui Nicolae Ciucă a fost „o decizie de partid în legătură cu un anume tip de campanie electorală”.

„Nu am informații că acolo s-ar fi întâmplat ceva nelegal. Dacă e ceva nelegal, e treaba parchetului să investigheze”, a spus Daniel Fenechiu. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-06 at 16.19.21
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea...
pupitru psd
Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă...
Ludovic Orban
Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor...
Ultimele știri
„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian”: Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă”
Kelemen Hunor, despre provocările Rusiei în România: „Ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea”
Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marius voineag seful dna
Șeful DNA se plânge că primește prea puține sesizări pe evaziune de la Fisc. Zeci de angajați de la Vama si ANAF, anchetați
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Polițist, prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Doi administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei din neplata impozitelor
radu miruta la o sedinta
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: Nu i-am dat atribuții, nu corespundea criteriilor mele
BRASOV - PERCHEZITII - COMPANIA APA - 18 SEP 2025
Cum a încercat directorul interimar de la SC Apa Brașov SA să rămână în funcție. Liviu Cocoș a fost arestat preventiv
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Cât ține al doilea val al ciclonului. România, sub cod roșu de ploi torențiale și furtuni violente. Vești...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului...
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos