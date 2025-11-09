Live TV

În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative. Consilier prezidențial: Avem două termene limită

Data publicării:
Radu Burnete, consilier prezidențial.
Radu Burnete, consilier prezidențial. Foto: Captură Digi24

Radu Burnete, consilierul prezidențial al președintelui Nicușor Dan, susține că șeful statului este informat întotdeauna despre stadiul celor două reforme de pe masa Coaliției, reforma magistraților, cât și cea a administrației publice locale și centrale. Potrivit acestuia, cele două măsuri urmează să fie discutate săptămâna viitoare de către partidele aflate la guvernare. Radu Burnete este invitat la emisiunea „În fața ta”, moderată de Claudiu Pândaru, emisiunea care poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00.

„Știm unde sunt aceste pachete, pentru că le urmărim cu atenție, chiar dacă discuțiile din coaliție le mută uneori. Normal că știm unde sunt. Săptămâna viitoare urmează să fie o discuție pe pachetul pe magistrati și cel pe administrație și sper să ajungem destul de repede la o concluzie, pentru că sunt foarte, foarte întârziate”, a declarat Radu Burnete.

În ceea ce privește reforma magistraților, consilierul prezidențial susține că există două termene limite, dintre care unul care este depășit de mult. Acestea fiind termenul impus de societate, care vrea rezolvarea acestei inechități, dar și cel impus de PNRR care are termenul final pe 28 noiembrie.

„Avem două termene limită, unul care e depășit de foarte multă vreme, pentru că e impus de societate. Și aici, domnul președinte a spus și el că e destul de cert că oamenii își doresc această reformă și și-o doresc de foarte mulți ani de zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o restanță veche. Mai avem un termen impus de Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că, dacă nu rezolvăm repede cu acest pachet pe magistrați, vom pierde 230 de milioane de euro. Ăsta era un jalon în PNRR, și aici mai avem câteva săptămâni, 28 noiembrie. Astea sunt cele două termene. La reforma administrativă nu există un termen limită, dar ea trebuie începută și coaliția trebuie odată să ajungă la o concluzie”, a punctat consilierul prezidențial, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Radu Burnete susține că discuțiile de pe masa Coaliției sunt unele dificile, despre tăieri, care nu sunt ușor de luat de către cele patru partide de la guvernare.

„Vă garantez că dacă această coaliție ar fi trebuit să împartă bani, nu să taie, ar fi mers mult mai ușor. Realitatea e că suntem într-o situație dificilă, trebuie luate niște decizii grele. De unde reduci, unde crești niște taxe, astea nu au cum să fie discuții ușoare. Nici între doi parteneri, poate nici cu un singur partid la guvernare n-ar fi fost ușor, darmite cu patru. Prin Parlament au trecut destul de multe lucruri. Nu putem spune: Coaliția asta nu a luat nicio decizie. Eu sper că destul de repede vom avea o concluzie în pachetul privind magistrații, apoi în cel de reformă administrativă. Și lucrurile nu se opresc aici”, a punctat consilierul prezidențial.

