„În favoarea cui o să dezuserizeze Grindeanu?” Reacția lui Dominic Fritz la declarațiile făcute de liderul PSD

Liderul USR, Dominic Fritz, a reacţionat luni la declaraţia liderului social-democraţilor, Sorin Grindeanu, privind „desuserizarea României”, și spune că PSD vrea să scape de cei care au început să schimbe regulile jocului.

„Zice Sorin Grindeanu că din dimineaţa asta are treabă, se apucă de 'desuserizarea României'. Şi că vor 'schimba direcţia României'. Tradus în româneşte asta înseamnă: PSD vrea să scape de cei care au început să schimbe regulile jocului. Pentru că exact asta i-a lovit în plin: că oamenii au văzut că se poate să ai miniştri care livrează pentru români, nu care zboară în avioane de lux”, a transmis Dominic Fritz luni dimineață, pe Facebook.

Potrivit acestuia, miniştrii USR au avut o serie de realizări în posturile deţinute în Guvernul Bolojan.

„Ce înseamnă dezuserizare la Mediu? Diana Buzoianu a început reforma Romsilva, a redus direcţiile silvice de la 41 la 19, a intensificat controalele împotriva balastierelor ilegale, a alocat 250 de milioane de lei pentru baraje şi diguri. În favoarea cui o să dezuserizeze acum Grindeanu? Dezuserizare? Radu Miruţă şi Irineu Darău au salvat 5 fabrici şi şantiere şi mii de locuri de muncă şi au pus în mişcare investiţii prin SAFE care produc în România. Irineu a redus numărul şefilor din minister de la 80 la 48 şi Radu a declanşat aproape 2.000 de misiuni de audit pentru achiziţiile publice. La Externe, Oana Ţoiu a organizat cel mai competitiv concurs de recrutare diplomatică din ultimul deceniu şi a oprit risipa banilor publici pe chirii pentru clădiri nefolosite. Au deranjat? Da. Şi asta e cea mai bună dovadă că au făcut ce trebuia”, a scris preşedintele USR.

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Când PSD spune că vrea „să schimbe direcţia României”, se ştie încotro - „înapoi”, spune Fritz.

„Înapoi la şefi în plus care freacă menta, la achiziţii de sutiene pe care nu le verifică nimeni, la clădiri publice folosite pentru afaceri private (ne amintim de scandalul 'fabrica de ciocolată'). E clar: dacă a face ordine, a tăia risipa şi a pune statul în slujba oamenilor înseamnă 'userizare', atunci o purtăm ca pe o medalie. Domnule Grindeanu, puteţi scoate oameni din funcţii. (Ştiu ceva despre asta.) Dar nu puteţi scoate din mintea românilor ce au văzut cu ochii lor: că se poate şi altfel. Desuserizaţi cât vreţi. Şi noi avem treabă. Aceeaşi ca până acum”, a transmis Dominic Fritz.

Duminică, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre „incapacitatea de plată”, ci va schimba direcţia României.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia şi a adâncit criza. Asta nu este 'greaua moştenire' - este nota de plată a austerităţii oarbe! Plătită de români şi firmele româneşti, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre 'incapacitatea de plată'. Vom schimba direcţia României. Aici nu există cale de întoarcere!. (...) Şi, desigur, continuăm până la capăt desuserizarea României”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

Editor : A.P.