În mijlocul crizei politice, premierul Ilie Bolojan vine la Digi24

Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 să explice cum vor răspunde forțele democratice după ce PSD și AUR și-au dat mâna. Șeful Guvernului va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.

PSD și AUR s-au aliat în Parlament să dea jos Guvernul Bolojan, iar reacțiile au fost imediate. Toți indicii bursieri au intrat imediat pe roșu, presa internațională a semnalat bomba care a explodat în politica românească: moțiunea comună a social-democraților cu formațiunea extremistă.

Cât îi va costa pe români criza politică agravată? Va fi tot efortul de redresare a economiei din ultimul an risipit printr-o aventură politică cu final imprevizibil pentru România?

Ilie Bolojan vine la Jurnalul de Seară de la ora 21:00.

