În timp ce Guvernul anunță tăieri și concedieri, iar românii au parte și de creșteri de prețuri, într-o comună din Gorj primăria a alocat 59.000 de lei pentru o seară de spectacole dedicată zilelor comunei. Vedeta serii a fost cântărețul Florin Salam care, pentru 30 de minute de show, a primit 10.000 de lei.

„Zilele comunei Logrești - Hora din străbuni”- un eveniment care a costat 59.000 de lei. Mulțumită de realizare, primarul a dansat alături de localnici și a urcat pe scenă.

Florin Salam i-a mulțumit la microfon primăriței: „Și să nu uităm să mulțumim doamnei primar. Aplauze pentru doamna primar. Sărut mâna! Sărut mâna din suflet!”.

În timp ce banul public este cheltuit pentru petreceri, în localitate ar trebui făcute investiții pe care oamenii le așteaptă.

- „E cam mult că uite noi n-avem apă, n-avem canalizare, n-avem pe unde stăm noi pe acolo pe uliță în sus. Impozitul poate plătesc pe ulița aia cel mai mult. Dar facilități nu”.

- „Trăim numai cu minciuni! Se laudă că fac... Până îi votezi, după aia...”.

Reporter: Știti câti bani au dat autorităţile pentru zilele comunei?

- „Nu, dar am auzit că e o sumă mărișoară”.

Reporter: 600 de milioane vechi.

- „Da...”.

Reporter: Cum e?

- „E mult! Dar ce să facem?”.

- „Dacă vor, fac, dacă nu, nu fac”.

Reporter: Acum câteva zile s-a inundat o stradă, pentru că a plouat.

- „La vale încolo”.

Reporter: S-a inundat.

- „Așa am auzit, n-am văzut”.

Anamaria Ianc, reporter Digi24: În timp ce banii din bugetul local au fost alocați pentru organizarea zilelor comunei, gardul care împrejmuiește terenul de sport, acolo unde elevii ar trebui să fie în siguranță în timpul orelor de educație fizică, în realitate este haos. Terenul de sport are mocheta ruptă, sunt lemne, coșuri de gunoi și multe alte resturi. Autorităţile locale însă spun că este importantă organizarea acestor evenimente.

Situația revoltătoare nu s-a schimbat din februarie, atunci când jurnaliștii Digi24 au arătat locul unde învață peste 100 de copii. Am încercat să stăm de vorbă cu cea care este la al doilea mandat de primar în comuna Logrești, însă nici de această dată nu am primit un răspuns.

Reporter: Nu stați să vorbiți și cu noi? Câți bani ați dat?

Adela Elena Ţană, primarul comunei Logrești: „2.000 de euro”.

Comuna Târgu Logrești este compusă din șapte sate și are puțin peste 2.300 de locuitori.

Editor : A.C.