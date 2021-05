În septembrie se dau luptele pentru putere în principalele partide din Coaliție. După PNL, și USR PLUS se pregătește de Congres

Începe lupta pentru putere și în celălalt partid din coaliția de guvernare - USR PLUS. După ce liberalii au fost anunțați de Ludovic Orban că vor vota o nouă conducere în jurul datei de 15 septembrie, și cei din USR PLUS se pregătesc pentru Congres. Acesta urmează să fie programat în prima săptămână din luna septembrie, susțin surse din partid.

După decizia definitivă a Curții de Apel București, care a aprobat fuziunea dintre USR și PLUS, noul partid va avea și o nouă conducere. La Congres, delegații vor vota componența noului Birou Național și viitorul președinte al USR PLUS. Liderii partidului își doresc un vot cu prezență fizică pentru BN, în timp ce, pentru funcția de președinte al partidului, votul va fi online și se vor putea exprima toți membrii USR PLUS.

În partid au început deja discuțiile despre Congres, iar liderii USR PLUS au cerut ca până la 1 iulie să fie organizate alegeri în toate filialele din teritoriu. Miza pentru controlul filialelor este una mare: în funcție de rezultatul alegerilor din teritoriu, noile birouri județene vor decide delegații care vor vota vota conducerea partidul pentru următorii 4 ani.

Fiecare filială va avea un număr de delegați proporțional cu rezultatul obținut la ultimele alegeri. Cel mai probabil, structura de conducere a USR PLUS va avea 24 de membri.

Președintele USR PLUS va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Actualul statut al USR prevede că mandatul preşedintelui este de maxim 4 ani, iar o persoană nu poate deţine funcţia de preşedinte mai mult de 10 ani, indiferent dacă anii sunt consecutivi sau nu.

Lupta pentru șefia USR PLUS se dă, momentan, între Barna și Cioloș

Dan Barna a anunțat recent că va candida pentru funcția de președinte al USR PLUS la congresul din luna septembrie: „Este un proiect la care am muncit foarte mult timp și doresc să duc mai departe acest proiect”, a spus vicepremierul.

De altfel, Barna se află într-o pre-campanie în interiorul partidului, profitând de funcția de vicepremier. Acesta participă la evenimentele publice ale miniștrilor USR PLUS și încearcă să capitalizeze politic în partid.

În continuare, Barna este contestat de o parte dintre membrii USR, care nu au trecut peste nemulțumirile din trecut, când îi reproșau acestuia stilul autoritar de a conduce partidul și lipsa leadership-ului.

Barna încearcă, însă, să își asigure voturile necesare pentru a câștiga alegerile din rândul membrilor partidului lui Dacian Cioloș. Cu voturile unei părți din PLUS și cu voturile celor care îi sunt fideli din USR, acesta speră să îl învingă pe Dacian Cioloș.

Apropierea lui Barna de membri PLUS s-a văzut mai ales în timpul crizei guvernamentale, după demiterea lui Vlad Voiculescu. Barna a amenințat chiar cu ruperea Coaliției și l-a atacat dur pe Florin Cîțu, în apărarea fostului ministru al Sănătății. Astfel, Barna a vrut să capitalizeze politic în rândul susținătorilor lui Voiculescu, atât din USR, cât mai ales din PLUS.

De partea cealaltă, Dacian Cioloș este mai mult absent. După ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, Cioloș nu a mai fost văzut nici la partid, nici la ședințele Coaliției, iar impresia în interiorul USR PLUS este că acesta pierde teren în fața lui Barna.

„Cioloș e dispărut de vreo două luni. Mai apare când și când câte 10 minute la câte o ședință prin videocoferință”, spun surse din partid.

Aceleași surse spun că, momentan, nu sunt alți lideri importanți din USR PLUS care să își dorească o candidatură la șefia partidului, în contextul în care popularitatea ministrului Transporturilor Cătălin Drulă este în creștere.

„Nu cred că îl va contracandida pe Dan Barna”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR PLUS Ionuț Moșteanu, la Digi24.

Președintele USR PLUS va fi, cel mai probabil, și candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024. Atât Dan Barna, cât și Dacian Cioloș au vorbit despre posibilitatea de a candida la scrutinul din 2024.

