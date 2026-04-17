Live TV

Video În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George Simion și Călin Georgescu se întâlnește la Biblioteca Națională

Data actualizării: Data publicării:
simion georgescu 2
Foto: telespectator Digi24
Din articol
Liderul AUR George Simion și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-au întâlnit vineri dimineață la Biblioteca Națională, în București. Întâlnirea are loc după ce Călin Georgescu a vorbit despre un guvern de reconciliere națională: PSD, PNL, AUR. Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării. Social-democrații mizează pe forțarea premierului Ilie Bolojan să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Fondatorul AUR Marius Lulea a transmis vineri dimineață că o condiție pentru ca PSD să primească sprijinul AUR în această perioadă ar trebui să fie desemnarea lui Călin Georgescu premier. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat vineri seara la Digi24 că nu este „un breaking news că două persoane publice importante din România s-au întâlnit”. „Pot domnii Simion și Georgescu să influențeze ce face PSD? Nu!”, a mai spus Peiu.

Digi24 a primit fotografia de la un telespectator, iar ulterior mai multe astfel de imagini au fost publicate de Gândul.ro. 

Petrișor Peiu (AUR): „Pot domnii Simion și Georgescu să influențeze ce face PSD? Nu!” 

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat vineri seara la Digi24 că nu este „un breaking news că două persoane publice importante din România s-au întâlnit”. 

„Faptul că s-au întâlnit la bibliotecă nu știu dacă are vreo semnificație. Eu cred că s-au întâlnit de mai multe ori, deci nu văd că ar fi așa o mare știre. Pot domnii Simion și Georgescu să influențeze ce face PSD? Nu! (..) Eu n-am auzit să fi fost certați vreodată. 

Realist vorbind, (Călin Georgescu – n.red.) este omul care are cea mai mare intenție de vot din România. 

Noi avem o poziție publică clară, exprimată de multe ori, că nu vrem să facem niciun fel de coaliție, înțelegere sau alianță cu niciunul dintre partidele actualei coaliții de guvernare, până la alegeri. 

Referitor la moțiunea de cenzură, noi am anunțat cu mult timp înainte de orice altă discuție legată de intențiile de PSD, că vrem să facem o moțiune de cenzură care să fie discutată în jurul datei de 13 mai, deci probabil depusă undeva pe 8-9 mai. Dacă PSD va depune o moțiune de cenzură înainte, în aprilie, nu văd vreun motiv pentru care nu am vota acea moțiune de cenzură. (..) Am anunțat demult moțiunea de cenzură pentru 13 mai, pentru că vom marca trei trimestre consecutive de scădere economică”, mai susține Peiu. 

Marius Lulea: Dacă există un protocol serios, atunci trebuie să prevadă și cine va conduce guvernul. De exemplu, Călin Georgescu 

Marius Lulea a scris vineri dimineață, pe Facebook, că „dacă există un protocol serios, atunci acesta trebuie să prevadă clar și cine va conduce guvernul: de exemplu, desemnarea lui Călin Georgescu ca premier, ca o formă de corectare, măcar parțială, a unei mari nedreptăți, pentru ca românii să aibă din nou senzația că există o șansă reală în actualul sistem politic”. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacții din partea PSD, PNL și USR 

Secretarul de stat Bogdan Matei (PSD) a afirmat, la Digi24, că PSD n-a încercat niciodată să vorbească cu Marius Lulea sau orice alt membru AUR pentru a susține o moțiune de cenzură depusă de social-democrați. Acesta exclude ideea susținerii lui Călin Georgescu în funcția de premier. El a mai declarat că „în acest moment trebuie să ajungem în faza în care ne vom retrage miniștrii PSD, ceea ce pare plauzibilă”. „Vom vedea și decizia PNL. Luni, PSD va anunța că nu-l mai susține pe Ilie Bolojan și implicit Guvernul”.

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului din partea PNL, a afirmat, la Digi24, că este „foarte interesant” că George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la bibliotecă. „Poate caută în arhivă și istoria domnului Georgescu, pe care poate mulți n-o știu. Poate că au discutat ce urmează ca strategie în interiorul acestui partid (AUR – n.red.). (Călin Georgescu –n.red.) este o opțiune a dumnealor. AUR reprezintă opțiunea cetățenilor”, mai spune aceasta.

Deputatul USR Diana Stoica a afirmat la Digi24: „Îmi pare rău că PSD a ajuns subiect de discuție la modul acesta pentru AUR – un partid extremist. PSD singur se bagă în aceste situații. În loc să fie un partener responsabil în Coaliție, alege să facă tot felul de jocuri politice cu AUR, inclusiv în Parlament.

PSD vrea să-l forțeze pe premierul Ilie Bolojan să demisioneze 

Social-democrații mizează pe forțarea premierului Ilie Bolojan să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc. 

După ziua de luni, 20 aprilie, cel mai probabil guvernarea nu va mai arăta la fel. Aproximativ 5.000 de membri ai PSD, printre care parlamentari, șefi ai filialelor din țară și aleși locali, vor vota, printr-un referendum, dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. O singură întrebare le va fi adresată social-democraților, iar potrivit surselor Digi24.ro cel mai probabil va fi legată de retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. 

„Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este una dintre variantele luate în calcul. 

Din cei 5.000 de membri PSD, doar 200 vor fi prezenți fizic la consultare, iar restul vor participa prin videoconferință. Ședința va începe la ora 17:00, iar planul social-democraților este să anunțe rezultatul în prime-time, în jurul orelor 19-20, adică în punctul de maximă audiență.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Nu am auzit vreun antreprenor pe unde am fost, în ţară, să ceară căderea Guvernului
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre Hidroelectrica, fie habar n-are ce vorbeşte, fie e ticălos
radu burnete
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul consilierului prezidențial Radu Burnete
BUCURESTI - PNL - BPN - 22 IUN 2025
Dan Motreanu: „Luni, PSD declanșează criza politică. Premierul nu își va da demisia”
USR
Partidele Coaliției, în corzi înaintea deciziei PSD privind guvernarea. USR anunță ce va face dacă trece o moțiune de cenzură
Recomandările redacţiei
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de...
UE
„Jocul de război” prin care Uniunea Europeană vrea să testeze clauza...
Bogdan-Ioachim Bulete
Bogdan-Ioachim Bulete a fost revocat de Ilie Bolojan din funcția de...
10-day temporary ceasefire between Israel and Lebanon takes effect
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Strâmtoarea Ormuz revine la...
Ultimele știri
Zelenski susține că „Rusia va încerca din nou să implice Belarusul” în război și avertizează că Ucraina e gata să-și apere teritoriul
Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși, mii au fost răniți de la începutul războiului. Circa 20.000 au fost duși ilegal în Rusia
„Respingeți violența care înșeală promițând câștiguri ușoare”. Papa Leon denunță utilizarea AI pentru a alimenta „conflicte și temeri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cine se află în spatele companiei străine interesate de fabrica de armament de la Cugir. Unul din afaceriști...
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...