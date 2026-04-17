Liderul AUR George Simion și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-au întâlnit vineri dimineață la Biblioteca Națională, în București. Întâlnirea are loc după ce Călin Georgescu a vorbit despre un guvern de reconciliere națională: PSD, PNL, AUR. Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării. Social-democrații mizează pe forțarea premierului Ilie Bolojan să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Fondatorul AUR Marius Lulea a transmis vineri dimineață că o condiție pentru ca PSD să primească sprijinul AUR în această perioadă ar trebui să fie desemnarea lui Călin Georgescu premier. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat vineri seara la Digi24 că nu este „un breaking news că două persoane publice importante din România s-au întâlnit”. „Pot domnii Simion și Georgescu să influențeze ce face PSD? Nu!”, a mai spus Peiu.

Digi24 a primit fotografia de la un telespectator, iar ulterior mai multe astfel de imagini au fost publicate de Gândul.ro.

Petrișor Peiu (AUR): „Pot domnii Simion și Georgescu să influențeze ce face PSD? Nu!”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat vineri seara la Digi24 că nu este „un breaking news că două persoane publice importante din România s-au întâlnit”.

„Faptul că s-au întâlnit la bibliotecă nu știu dacă are vreo semnificație. Eu cred că s-au întâlnit de mai multe ori, deci nu văd că ar fi așa o mare știre. Pot domnii Simion și Georgescu să influențeze ce face PSD? Nu! (..) Eu n-am auzit să fi fost certați vreodată.

Realist vorbind, (Călin Georgescu – n.red.) este omul care are cea mai mare intenție de vot din România.

Noi avem o poziție publică clară, exprimată de multe ori, că nu vrem să facem niciun fel de coaliție, înțelegere sau alianță cu niciunul dintre partidele actualei coaliții de guvernare, până la alegeri.

Referitor la moțiunea de cenzură, noi am anunțat cu mult timp înainte de orice altă discuție legată de intențiile de PSD, că vrem să facem o moțiune de cenzură care să fie discutată în jurul datei de 13 mai, deci probabil depusă undeva pe 8-9 mai. Dacă PSD va depune o moțiune de cenzură înainte, în aprilie, nu văd vreun motiv pentru care nu am vota acea moțiune de cenzură. (..) Am anunțat demult moțiunea de cenzură pentru 13 mai, pentru că vom marca trei trimestre consecutive de scădere economică”, mai susține Peiu.

Marius Lulea: Dacă există un protocol serios, atunci trebuie să prevadă și cine va conduce guvernul. De exemplu, Călin Georgescu

Marius Lulea a scris vineri dimineață, pe Facebook, că „dacă există un protocol serios, atunci acesta trebuie să prevadă clar și cine va conduce guvernul: de exemplu, desemnarea lui Călin Georgescu ca premier, ca o formă de corectare, măcar parțială, a unei mari nedreptăți, pentru ca românii să aibă din nou senzația că există o șansă reală în actualul sistem politic”.

Reacții din partea PSD, PNL și USR

Secretarul de stat Bogdan Matei (PSD) a afirmat, la Digi24, că PSD n-a încercat niciodată să vorbească cu Marius Lulea sau orice alt membru AUR pentru a susține o moțiune de cenzură depusă de social-democrați. Acesta exclude ideea susținerii lui Călin Georgescu în funcția de premier. El a mai declarat că „în acest moment trebuie să ajungem în faza în care ne vom retrage miniștrii PSD, ceea ce pare plauzibilă”. „Vom vedea și decizia PNL. Luni, PSD va anunța că nu-l mai susține pe Ilie Bolojan și implicit Guvernul”.

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului din partea PNL, a afirmat, la Digi24, că este „foarte interesant” că George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la bibliotecă. „Poate caută în arhivă și istoria domnului Georgescu, pe care poate mulți n-o știu. Poate că au discutat ce urmează ca strategie în interiorul acestui partid (AUR – n.red.). (Călin Georgescu –n.red.) este o opțiune a dumnealor. AUR reprezintă opțiunea cetățenilor”, mai spune aceasta.

Deputatul USR Diana Stoica a afirmat la Digi24: „Îmi pare rău că PSD a ajuns subiect de discuție la modul acesta pentru AUR – un partid extremist. PSD singur se bagă în aceste situații. În loc să fie un partener responsabil în Coaliție, alege să facă tot felul de jocuri politice cu AUR, inclusiv în Parlament.

PSD vrea să-l forțeze pe premierul Ilie Bolojan să demisioneze

Social-democrații mizează pe forțarea premierului Ilie Bolojan să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc.

După ziua de luni, 20 aprilie, cel mai probabil guvernarea nu va mai arăta la fel. Aproximativ 5.000 de membri ai PSD, printre care parlamentari, șefi ai filialelor din țară și aleși locali, vor vota, printr-un referendum, dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. O singură întrebare le va fi adresată social-democraților, iar potrivit surselor Digi24.ro cel mai probabil va fi legată de retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

„Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este una dintre variantele luate în calcul.

Din cei 5.000 de membri PSD, doar 200 vor fi prezenți fizic la consultare, iar restul vor participa prin videoconferință. Ședința va începe la ora 17:00, iar planul social-democraților este să anunțe rezultatul în prime-time, în jurul orelor 19-20, adică în punctul de maximă audiență.

Editor : Alexandru Costea