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În următorii șapte ani, România va beneficia de o creștere cu 10% a banilor pe care îi va primi de la UE, anunță Siegfried Mureșan

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foto comisia europeana - reprezentanta in romania
Foto: Comisia Europeană - Reprezentanța în România
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Din articol
„Vom avea negocieri dure cu state ale Uniunii Europene care doresc să reducă bugetul”

România a obținut în Parlamentul European o creștere a bugetului cu 10% pentru următorii șapte ani, a declarat la Digi24 Siegfried Mureșan, co-raportor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene. Pentru România, asta înseamnă o creștere de la 60 la 66 de miliarde de euro. Asta, în ciuda faptului că șase state membre au dorit reducerea bugetului Uniunii Europene.

Siegfried Mureșan este co-raportor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene. În această calitate, el a afirmat la Digi24 că a obținut, alături de o colegă socialistă, o creștere a fondurilor europene pe care România le va primi în următorii șapte ani.

„Următoarele luni vor fi importante, fiindcă bugetul Uniunii Europene este mereu stabilit pe câte șapte ani de zile. Suntem acum în perioada 2021–2027. Avem negocieri la nivelul Uniunii Europene privind fondurile europene pe care România le va primi în următorii șapte ani, adică de la 1 ianuarie 2028 încolo”, a declarat Siegfried Mureșan.

„Vom avea negocieri dure cu state ale Uniunii Europene care doresc să reducă bugetul”

„A existat o propunere a Comisiei Europene, în Parlamentul European eu, împreună cu o colegă socialistă, serioasă, pro-europeană din Portugalia, suntem responsabili și conducem negocierile. Am reușit să impunem în Parlamentul European o creștere a bugetului cu 10%. Pentru România, asta înseamnă o creștere de la 60 la 66 de miliarde de euro”, a explicat europarlamentarul.

„Vom avea negocieri dure cu state ale Uniunii Europene care doresc să reducă bugetul. Sunt șase state membre ale Uniunii Europene care doresc reducerea bugetului: Austria, Olanda, Suedia, Germania, Danemarca și Finlanda. Eu cred că aceste state greșesc și suntem pe poziții diametral opuse. Uniunea Europeană are mai multe lucruri de făcut, mai ales în domeniul securității și al apărării, și dacă așteptăm mai mult de la Uniunea Europeană, este firesc să-i punem și un buget mai mare la dispoziție”, a punctat Mureșan.

Editor : Liviu Cojan

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