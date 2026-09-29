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În ziua votului pentru Guvernul Mureșan, Nicușor Dan pleacă într-o vizită oficială în Cehia

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Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Preşedintele Nicuşor Dan va merge miercuri la Praga, la invitaţia omologului ceh, a informat marți Administraţia Prezidenţială. Vizita oficială are loc în ziua în care e programat votul pentru învestirea Guvernului Mureșan.

Potrivit sursei citate, şeful statului va avea întrevederi cu preşedintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrej Babiș şi cu preşedinţii celor două camere ale Parlamentului ceh, precum şi o întâlnire cu membri ai comunităţii româneşti.

Agenda discuţiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european şi aliat, cu accent pe asigurarea securităţii Europei în faţa ameninţărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană şi dezvoltarea legăturilor economice şi a investiţiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.

Tot miercuri, e programat și votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere, de la ora 13.00.

Pentru a trece de Parlament, Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi.

Cele trei partide care formează „Guvernul Mureșan” - PNL, USR, UDMR - strâng împreună doar în jur de 170 de voturi și au în mod evident nevoie de voturi de la celelalte formațiuni.

PSD și AUR au anunțat că nu vor vota în favoarea lui Siegfried Mureșan.

 

Editor : C.L.B.

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