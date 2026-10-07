Soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, aflat după gratii acum pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, a avut una dintre puținele sale apariții publice. Cristela Georgescu a susținut un adevărat discurs pe scările DIICOT, după care a participat la o emisiune online. În doar două minute aceasta a reușit să se încurce în mai multe rânduri în timp ce povestea despre condițiile în care este reținut Georgescu.

Călin Georgescu a obișnuit publicul cu discursuri care se vor a fi somptuoase și pline de „adevăruri” pe care doar domnia sa le deține. Acesta a delectat urmăritorii cu numeroase citate. Unele dintre acestea erau inspirate din pelicula de desene animate Frozen, cum ar fi: „Apa are memorie”, altele din celebre seriale de peste Ocean sau chiar din filme românești din perioada comunistă.

Acesta are și un dosar pentru citarea exactă și imitarea unor lideri legionari din România.

Soția sa, mai puțin obișnuită cu aparițiile media, a ținut, totuși, să ocupe locul lăsat gol de acesta din spațiul public și s-a adresat reprezentanților presei de pe scările DIICOT, iar seara a intrat chiar în direct, ce-i drept prin telefon, într-o emisiune unde soțul său apărea frecvent.

Cristela Georgescu a continuat linia discursului prin care se încearcă construirea imaginii de martir al fostului candidat, susținând că acesta „ține post cu apă”, în cadrul intervenției la Gândul.ro.

Dialogul Cristelei cu moderatorul

Redăm mai jos parte din discursul Cristelei Georgescu avut în cadrul emisiunii difuzate de către publicația citată anterior:

Moderatorul își începe întrebările despre condițiile detenției fostului candidat: „Doamna Georgescu, îi trimiteți mâncare specială? Are un tratament special domnul Georgescu? Care este realitatea”, întreabă unul dintre participanții la emisiunea online.

Soția fostului candidat, încarcerat acum sub suspiciunea de înșelăciune în proporții deosebit de mari, oferă un răspuns direct, dar care se va transforma în doar câteva zeci de secunde mai târziu.

„Călin este un om modest, nu este deloc pretențios și suntem amândoi conștienți că se poate mereu mai rău. Stă, locuiește, mă rog, chiar și copiii l-au întrebat <Tata, cum e acolo> (n. red. este neclar cum inculpatul a putut lua legătura cu ai săi copii, neavând până în acest moment dreptul la vizite, fiind după gratii). Stăteau patru în celulă, acum stau trei. Au o mică ferestruică, undeva sus, imaginați-vă, stau undeva la subsol și cu o fereastră undeva sus, care trebuie să stea mereu deschisă, altfel nu e aer”, susține soția fostului candidat la prezidențiale.

Cristela Georgescu continuă relatările privind condițiile în care este încarcerat fostul candidat, dând detalii despre cum se hrănește acesta.

„De acasă pot să-i dau pachet o dată pe lună, deci o singură dată pe lună căci am văzut mai mulți care spuneau să-i duceți zilnic pachet. Da, sigur. Nu este o problemă. Îi mulțumim și pentru asta pe zi, îi mulțumim lui Dumnezeu”.

Aceasta își continuă monologul încurcându-se în cele declarate: „Are voie 20 de litri de lichid pe zi, 10 kilograme de mâncare pe zi”. Sesizând inadvertențele, moderatorul cu experiență intervine și o corectează pe soția fostului candidat, spunând: „Odată pe lună”.

Jurnalistul este curios dacă Georgescu mănâncă de acolo, hrana pe care o primește în arest (n.red. cum fac toți ceilalți reținuți de drept comun).

Cristelal Georgescu intervine abrupt și spune aproape la fel de hotărât, cu un ton similar cu a unei instanțe de judecată: „Nu, nu, face post cu apă”.

Jurnalistul, vădit surprins, luându-și ochii din telefon, simte nevoia de precizări și întreabă: „Cum? Adică nu mănâncă alimente?”

Cristela revine și reafirmă: „Da, da”.

După care își dă seama subit că niciunul dintre puținii jurnaliști la care a mers Călin Georgescu în ultima perioadă nu crede în totalitate cele spuse și simte nevoia să adauge: „Adică bea apă, mănâncă alimente. Bine, niște alimente pe care i le trimit eu de acasă, preparate, așa niște lucruri care țin. Nu se poate ambala, nu avem voie în sticlă, nu avem voie în metal. Știți, trebuie respectate niște condiții speciale. Am înțeles.

Moderatorul este curios dacă Georgescu mănâncă hrana de la Arestul Central, iar Cristela Georgescu reiterează că acesta nu se atinge de mâncarea pusă la dispoziție și colegilor săi de celulă.

Cum stau lucrurile de fapt

În momentul reținerii lui Călin Georgescu, paza sa de corp, nelipsită de la toate aparițiile fostului candidat, este observată cum așează în portbagajul autospecialei cu care a fost dus la Arestul Central fostul candidat o pungă voluminoasă cu diverse produse.

A doua zi, după reținere, aceeași pază de corp este observată cum merge la Arest cu mai multe plase în care s-ar afla produse alimentare și nu doar, după cum au relatat jurnaliștii prezenți.

În ziua următoare, aceeași persoană este văzută intrând, din nou, pe poarta Arestului Central, cu o nouă pungă. Conținutul acesteia este necunoscut.

Fragmentul din emisiunea la care face referire acest articol poate fi urmărit AICI.

Editor : Alexandru Rotaru | Alexandru Costea