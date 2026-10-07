Live TV

Video Inadvertențele Cristelei. De la „Călin Georgescu ține post cu apă" la „mănâncă din ce-i gătesc eu” în mai puțin de două minute

Data publicării:
Cristela și Călin Georgescu.
Cristela și Călin Georgescu. Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Dialogul Cristelei cu moderatorul Cum stau lucrurile de fapt

Soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, aflat după gratii acum pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, a avut una dintre puținele sale apariții publice. Cristela Georgescu a susținut un adevărat discurs pe scările DIICOT, după care a participat la o emisiune online. În doar două minute aceasta a reușit să se încurce în mai multe rânduri în timp ce povestea despre condițiile în care este reținut Georgescu. 

Călin Georgescu a obișnuit publicul cu discursuri care se vor a fi somptuoase și pline de „adevăruri” pe care doar domnia sa le deține. Acesta a delectat urmăritorii cu numeroase citate. Unele dintre acestea erau inspirate din pelicula de desene animate Frozen, cum ar fi: „Apa are memorie”, altele din celebre seriale de peste Ocean sau chiar din filme românești din perioada comunistă. 

Acesta are și un dosar pentru citarea exactă și imitarea unor lideri legionari din România. 

Soția sa, mai puțin obișnuită cu aparițiile media, a ținut, totuși, să ocupe locul lăsat gol de acesta din spațiul public și s-a adresat reprezentanților presei de pe scările DIICOT, iar seara a intrat chiar în direct, ce-i drept prin telefon, într-o emisiune unde soțul său apărea frecvent. 

Cristela Georgescu a continuat linia discursului prin care se încearcă construirea imaginii de martir al fostului candidat, susținând că acesta „ține post cu apă”, în cadrul intervenției la Gândul.ro. 

Dialogul Cristelei cu moderatorul

Redăm mai jos parte din discursul Cristelei Georgescu avut în cadrul emisiunii difuzate de către publicația citată anterior:

Moderatorul își începe întrebările despre condițiile detenției fostului candidat: „Doamna Georgescu, îi trimiteți mâncare specială? Are un tratament special domnul Georgescu? Care este realitatea”, întreabă unul dintre participanții la emisiunea online.

Soția fostului candidat, încarcerat acum sub suspiciunea de înșelăciune în proporții deosebit de mari, oferă un răspuns direct, dar care se va transforma în doar câteva zeci de secunde mai târziu.

„Călin este un om modest, nu este deloc pretențios și suntem amândoi conștienți că se poate mereu mai rău. Stă, locuiește, mă rog, chiar și copiii l-au întrebat <Tata, cum e acolo> (n. red. este neclar cum inculpatul a putut lua legătura cu ai săi copii, neavând până în acest moment dreptul la vizite, fiind după gratii). Stăteau patru în celulă, acum stau trei. Au o mică ferestruică, undeva sus, imaginați-vă, stau undeva la subsol și cu o fereastră undeva sus, care trebuie să stea mereu deschisă, altfel nu e aer”, susține soția fostului candidat la prezidențiale.

Cristela Georgescu continuă relatările privind condițiile în care este încarcerat fostul candidat, dând detalii despre cum se hrănește acesta.

„De acasă pot să-i dau pachet o dată pe lună, deci o singură dată pe lună căci am văzut mai mulți care spuneau să-i duceți zilnic pachet. Da, sigur. Nu este o problemă. Îi mulțumim și pentru asta pe zi, îi mulțumim lui Dumnezeu”.

Aceasta își continuă monologul încurcându-se în cele declarate: „Are voie 20 de litri de lichid pe zi, 10 kilograme de mâncare pe zi”. Sesizând inadvertențele, moderatorul cu experiență intervine și o corectează pe soția fostului candidat, spunând: „Odată pe lună”.

Jurnalistul este curios dacă Georgescu mănâncă de acolo, hrana pe care o primește în arest (n.red. cum fac toți ceilalți reținuți de drept comun).

Cristelal Georgescu intervine abrupt și spune aproape la fel de hotărât, cu un ton similar cu a unei instanțe de judecată: „Nu, nu, face post cu apă”.

Jurnalistul, vădit surprins, luându-și ochii din telefon, simte nevoia de precizări și întreabă: „Cum? Adică nu mănâncă alimente?”

Cristela revine și reafirmă: „Da, da”.

După care își dă seama subit că niciunul dintre puținii jurnaliști la care a mers Călin Georgescu în ultima perioadă nu crede în totalitate cele spuse și simte nevoia să adauge: „Adică bea apă, mănâncă alimente. Bine, niște alimente pe care i le trimit eu de acasă, preparate, așa niște lucruri care țin. Nu se poate ambala, nu avem voie în sticlă, nu avem voie în metal. Știți, trebuie respectate niște condiții speciale. Am înțeles.

Moderatorul este curios dacă Georgescu mănâncă hrana de la Arestul Central, iar Cristela Georgescu reiterează că acesta nu se atinge de mâncarea pusă la dispoziție și colegilor săi de celulă.

Cum stau lucrurile de fapt

În momentul reținerii lui Călin Georgescu, paza sa de corp, nelipsită de la toate aparițiile fostului candidat, este observată cum așează în portbagajul autospecialei cu care a fost dus la Arestul Central fostul candidat o pungă voluminoasă cu diverse produse. 

A doua zi, după reținere, aceeași pază de corp este observată cum merge la Arest cu mai multe plase în care s-ar afla produse alimentare și nu doar, după cum au relatat jurnaliștii prezenți. 

În ziua următoare, aceeași persoană este văzută intrând, din nou, pe poarta Arestului Central, cu o nouă pungă. Conținutul acesteia este necunoscut.

Fragmentul din emisiunea la care face referire acest articol poate fi urmărit AICI

Editor : Alexandru Rotaru | Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
sorin grindeanu inquam
3
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
4
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
2026-10-05-3649
5
Nicușor Dan: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristela Georgescu paraseste sediul DIICOT, marti, 6 octombrie 2026
Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu. Soția lui, Cristela, a ajuns din nou la DIICOT
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion spune că este „singurul nebun care încă îl susţine” pe Călin Georgescu
ID294843_INQUAM_Photos_George_Calin
Cristela Georgescu, pe treptele DIICOT: „Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale”
Agresor
Susţinătorul lui Georgescu care ar fi agresat doi cameramani în faţa DIICOT, plasat sub control judiciar
ORADEA - VIZITA - CALIN GEORGESCU - 13 SEP 2026
Stareța și duhovnicul unei mănăstiri din Oradea, sancționați după ce l-au numit pe Călin Georgescu „președintele ales”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Ar putea ciuma din Rusia să fie „Cernobîlul” lui Putin? Cum se...
george simion sustine un discurs
Simion, în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”. Liderul AUR...
Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapaty (C) speaks with Ukrainian servicemen
Bilanțul armatei ucrainene după primele două luni cu un nou...
PETROLIER IN FLACARI
Incendiu uriaș pe Marea Neagră: un petrolier a fost lovit de Ucraina...
Ultimele știri
„Ciuma portocalie.” O statuie a lui Donald Trump în pielea goală a fost expusă în Parlamentul European
Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz îşi revin, dar intensificarea atacurilor iraniene ameninţă transporturile
Franța intră în cursa cu giganții AI din China. Mistral lansează un model cu un trilion de parametri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii pentru care viața devine tot mai frumoasă odată cu trecerea anilor. Ce e mai bun abia urmează
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
„Averea mea? Au fost 2 milioane de euro și i-am terminat pe toți! Nu mai am niciun prieten”. Nicolae Mitea...
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Mustață: „Nea Gigi, dă-i afară!” Patronul FCSB a reacționat imediat în direct
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Un tânăr de 21 de ani a murit după o înțepătură de țânțar. Cum a fost posibilă o asemenea tragedie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Strigătul" Simonei Halep a ajuns în presa din Spania: "Eliberarea unei foste regine a tenisului"
Pro FM
Ce face Andreea Antonescu în America, la un an de la mutarea din România. „Nu mai sunt preocupată să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone povestește altercația cu Richard Gere la filmările „The Lords of Flatbush”: Unul dintre...
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Stagiul complet de cotizare s-a modificat în octombrie. Cine va munci mai mult înainte să se pensioneze?
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Tom Cruise refuză să fie numit „ultimul mare star de cinema”. Ce a spus despre Brad Pitt într-un interviu rar
UTV
Angelina Jolie și-a vândut conacul de lux, iar Madonna l-a cumpărat. Vezi cum arată proprietatea de aproape...