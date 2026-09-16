Live TV

Încă un fost parlamentar SOS intră în PNL

Data actualizării: Data publicării:
Andreea-Petronela Cîmpianu camera deputatilor
Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Deputatul Andreea-Petronela Cîmpianu aleasă în Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, şi-a anunţat miercuri trecerea la PNL, printr-o solicitare către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. 

„Andreea-Petronela Cîmpianu, aleasă deputat în Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, vă rog să luaţi act de faptul că, începând cu data de 14 septembrie a.c., îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal”, se precizează în solicitarea deputatului, potrivit News.ro. 

Aceasta şi-a anunţat la sfârşitul lunii iunie demisia din partidul S.O.S România. 

Anterior, senatorii Dorin Petrea și Ștefan Borțun, care au activat la grupurile SOS și PACE, și Adrian Peiu, fost senator ales pe listele SOS România, au trecut la PNL. 

Ilie Bolojan a decis să-l pună pe Dorin Petrea la șefia Organizației Municipale a PNL Brăila. De asemenea, Adrian Peiu a fost pus lider interimar al filialei PNL Ialomița. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Romania Farmers Protest
1
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
profimedia-0840824555
3
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
Comisia Europeană
4
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
5
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
Digi Sport
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Siegfried Mureșan.
„E ca și cum Putin l-ar invita pe Zelenski să se alăture Rusiei”. PNL respinge invitația PSD de a reface Coaliția fără „linii roșii”
sedinta in camera deputatilor
Înființarea comisiei de anchetă „Mykonos - Nisa” a fost respinsă de Biroul permanent al Camerei Deputaților
bancnote scoase din portofel
Românii vor putea avea mai mulți bani la pensie, pe model american. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine este, de fapt, responsabil pentru „Guvernul Minus" despre care vorbește Sorin Grindeanu?
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Victor Negrescu: PSD ar fi de acord să guverneze alături de PNL şi USR „dacă renunţă la nişte linii roşii”
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor anunță o nouă variantă pentru formarea viitorului...
profimedia-1135324122
Tensiuni în Kosovo după condamnarea la Haga a fostului președinte...
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea...
Trump China xi jinping
Donald Trump și Xi Jinping, prizonierii propriei rivalități: de ce...
Ultimele știri
Avertismentul unui congresman: SUA nu trebuie să încetinească dezvoltarea IA în fața Chinei. „Nu putem renunța sub nicio formă”
Bărbat din Făurei, prins cum fura mâncare din frigiderul unei case. La intrare, hoţul a rupt sfoara cu care era asigurată uşa
Alegeri în Rusia: Kremlinul susține că 200.000 de ruși locuiesc în Transnistria. Reacția Chișinăului: Calcule ușor tendențioase
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru aceste 4 zodii! După luni de haos, viața lor intră într-o perioadă de liniște
Cancan
Gorban Hamid, un cunoscut medic stomatolog din Timișoara, găsit ÎMPUȘCAT în propria locuință. Cine a făcut...
Fanatik.ro
Gigi Becali are două variante bombă de antrenor la FCSB dacă Baciu nu bate la Craiova. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Îl vor neapărat pe Cîrjan și sunt gata să vină cu o ofertă pe care Dinamo să n-o poată refuza! Detalii din...
Adevărul
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de...
Playtech
O nouă televiziune se lansează în România. Va emite 24 de ore din 24 și vine cu un concept diferit
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
NEWS ALERT Edi Iordănescu s-a decis și urmează să semneze
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Același limbaj corporal ca fosta lui soție, Nicole Kidman". Reacții după ce Tom Cruise a apărut cu abdomenul...
Adevarul
Criză în aprovizionarea cu petrol a Europei: Arabia Saudită anulează sau amână livrări
Newsweek
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”