Încă un fost parlamentar SOS intră în PNL

Deputatul Andreea-Petronela Cîmpianu aleasă în Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, şi-a anunţat miercuri trecerea la PNL, printr-o solicitare către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

„Andreea-Petronela Cîmpianu, aleasă deputat în Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, vă rog să luaţi act de faptul că, începând cu data de 14 septembrie a.c., îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal”, se precizează în solicitarea deputatului, potrivit News.ro.

Aceasta şi-a anunţat la sfârşitul lunii iunie demisia din partidul S.O.S România.

Anterior, senatorii Dorin Petrea și Ștefan Borțun, care au activat la grupurile SOS și PACE, și Adrian Peiu, fost senator ales pe listele SOS România, au trecut la PNL.

Ilie Bolojan a decis să-l pună pe Dorin Petrea la șefia Organizației Municipale a PNL Brăila. De asemenea, Adrian Peiu a fost pus lider interimar al filialei PNL Ialomița.

Editor : A.C.