Încă un grup parlamentar anunță că nu-l va vota pe Siegfried Mureşan: „Ar fi o guvernare anti-naţională”

Parlamentarii din grupul PACE-Întâi România au anunțat oficial că nu-l vor susține pe Siegfried Mureşan, în cazul în care acesta ar ajunge la vot, după ce acesta a fost desemnat oficial de către președintele Nicușor Dan.

Parlamentarii au transmis: „Grupul PACE Întâi România refuză ferm un guvern Siegfried Mureşan, acesta fiind omul care a atacat România la Bruxelles şi care a cerut tăierea banilor României pentru a-l salva pe Dominic Fritz.

Ar fi o guvernare anti-naţională, anti-românească şi care ar pune cruce suveranităţii României, punând frâiele ţării definitiv în mâinile Bruxelles-ului şi a altor capitale, transformând România într-o colonie oficială.

Cerem PNL şi USR să îl retragă pe Siegfried Mureşan şi să se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament. După retragerea sau căderea la vot a candidatului PNL-USR, aşteptăm o propunere serioasă de premier şi un Guvern care să fie în slujba României, nu a altor state şi nu a Bruxelles-ului.

Nu am dat jos Guvernul Bolojan-USR ca să punem la loc un alt Guvern Bolojan-USR. Sigfried Mureşan este un alt fel de Dominic Fritz, iar România nu are nevoie de experimente. Refuzăm categoric această nominalizare şi sperăm ca ea să se încheie cât mai repede pentru că timpul nu mai are răbdare, iar România are nevoie de un Guvern românesc, nu de guvernatorii trimişi de Berlin şi de Bruxelles”, au conchis aceștia.

Amintim, anterior și grupurile conduse de către Victor Ponta și Sorin Grindeanu au anunțat că nu vor susține un eventual guvern Mureșan.