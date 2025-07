Încă un ministru din Guvernul Bolojan a dat șpagă în trecut. Cazul lui Ciprian Șerban de la Transporturi

După Dragoș Anastasiu, încă un ministru din Guvernul condus de Ilie Bolojan apare într-un dosar de corupție. Este vorba de Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, care a dat șpagă de șase ori înainte să denunțe trei angajați ai unui ocol silvic, condamnați definitiv între timp.

Cazul a fost expus pe larg de presa locală din Iași - ReporterIs.ro și Ziarul de Iași - încă din anii 2017-2019 și a fost reluat în 2025 de Europa Liberă.

În 2017, trei angajați ai Ocolului Silvic Răducăneni erau judecați pentru luare de mită.

Presa locală a arătat încă de atunci că cel care a dat mită, iar apoi a denunțat situația procurorilor, era un tânăr deputat PSD, ajuns acum ministru al Transporturilor - Ciprian Șerban.

Din dosarul citat de jurnaliști reiese că Ocolul Silvic a încheiat în anul 2012 un contract de servicii (plantări), care avea o valoare de 664.446 lei, cu o firmă reprezentată de Ciprian Șerban.

După ce a semnat contractul, Ciprian Șerban a avut o discuție cu cei trei angajați ai Ocolului Silvic. Aceștia i-au propus ca plantările să fie făcute de muncitori din zonă, iar 4% din valoarea totală să ajungă în buzunarul lor, astfel încât să nu existe „dificultăți” la finalul contractului.

Deși Șerban a refuzat inițial, după mai multe presiuni din partea reprezentanților Ocolului Silvic a renegociat cu aceștia un preț final de 3% din valoarea contractului, adică aproximativ 20.000 de lei.

Din informațiile prezentate în acei ani în presă reiese că Șerban a plătit, ca șpagă, între 4.000 și 6.000 de lei din această sumă. Europa Liberă subliniază în prezent că actualul ministru a dat mită de șase ori și că suma totală a fost de 4.000 de lei: aproximativ 3.400 de lei până să anunțe procurorii și 600 de lei când a fost organizat flagrantul.

Ulterior, în septembrie 2012, Ciprian Șerban i-a denunțat pe cei trei angajați ai Ocolului Silvic, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au deschis un dosar penal în acest sens și au organizat un flagrant.

Ciprian Șerban a fost martor denunțător în acest caz

Anastasiu și Șerban, în prezentarea de pe site-ul oficial al Guvernului

La fel ca în cazul Anastasiu, pentru că Șerban a denunțat infracțiunea înainte ca procurorii să o investigheze, acesta nu a fost pus sub acuzare penală. Ciprian Șerban a fost martor denunțător în acest dosar.

Cei trei angajați ai Ocolului Silvic Răducăneni au primit pedepse între un an și șase luni și trei ani de închisoare cu suspendare.

„Cele două spețe nu se aseamănă (n.r. Cea în care a fost implicat Dragoș Anastasiu și cea de acum). În momentul în care am constatat că are loc o infracțiune, am anunțat autoritățile în drept precum și conducerea Direcției Silvice. Tot ceea ce a urmat a fost în coordonarea acestora”, a fost reacția ministrului Transporturilor, pentru Europa Liberă.

Reamintim că Dragoș Anastasiu a demisionat din funcția de vicepremier după ce în spațiul public a ajuns informația potrivit căreia a dat șpagă timp de 8 ani unei funcționare ANAF. În conferința de presă în care și-a dat demisia, Anastasiu a încercat să motiveze argumentând că ar fi dat „șpagă de supraviețuire”.

CITEȘTE ȘI: Dragoș Anastasiu, explicații în scandalul mitei de la ANAF: „Sunt șpăgi de îmbogățire. Însă a fost vorba despre frică și supraviețuire”

Editor : M.G.