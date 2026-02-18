Doi senatori s-au îmbrâncit chiar în timpul ședinței de plen de miercuri. Protagoniștii sunt Liviu Fodoca, senator din grupul PACE - Întâi România, și social-democratul Ionel Floroiu. Cearta ar fi plecat de la faptul că reprezentantul Opoziției a început să filmeze băncile Coaliției și să ironizeze lipsa cvorumului.

Potrivit imaginilor din timpul plenului, senatorul PACE Liviu Fodoca o filmează cu telefonul pe senatoarea PSD Victoria Stoiciu care îi cere să nu mai înregistreze și să respecte regulamentul. „Te rog să nu mai filmezi. Tu ești plătit aici pentru ce?”, îi spune aceasta.

„Nu pune mâna pe el. Madam, unde te crezi?”, se aude țipând din sală și senatorul AUR Titi Stoica.

În apărarea senatoarei a intervenit Ionel Floroiu, senator tot din partea PSD, care l-a apucat de gât pe Liviu Fodoca.

Ce la ce a plecat scandalul

„A plecat disputa de la faptul că cei din tabăra suveranistă au părăsit sala de plen, în semn de protest că boicotează votul, nu le-a convenit ceva pe procedură. Deși ei sunt acolo ca să muncească, nu ca să se ducă și să fumeze și să bea cafele.

Problema e că după ce au plecat toți, au rămas doi - unul de la SOS, altul de la AUR, dintre care acest individ Fodoca efectiv agresa toți senatorii, nu doar pe ai noștri.

Deci a mers la grup la USR, la UDMR, la toți cei din arcul guvernamental cu telefoanele peste ei, cea ce este complet împotriva regulamentului. Nu ai voie să faci așa ceva, adică regulamentul interzice. Poți să filmezi din banca ta, practic stai în banca ta și filmezi ce se întâmplă, dar nu poți să te duci peste oameni și să filmezi. Că practic e o agresiune”, a explicat Victoria Stoiciu pentru Digi24.ro.

Potrivit inregistrării din timpul ședinței, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a cerut senatorului PACE să stea în bancă. „Dacă nu luați loc în bancă, vă rog să părăsiți sala”, i-a transmis Abrudean. O intervenție a avut și senatoarea USR Simona Spătaru: „Vă rog să solicitați colegilor senatori care filmează cu telefonul în apropierea noastră să respecte regulamentul!”.

„E a mia oară când fac așa ceva. Dacă nu filmează, țipă. Dacă nu, țipă, abuzează microfonul. (...) Efectiv, pierdem timpul. De luni de zile pierdem timpul stând și asistând la circul lor. Și m-am dus să-i spun acestui domn că îl rog frumos să nu mai filmeze. Părăsiți sala, stați în bancă, dar nu aveți voie să filmați. Și a început să se isterizeze, să țipe. Deci nu i-am făcut absolut nimic. Și atunci colegii mei care au văzut că țipă așa, au intervenit”, a mai precizat Victoria Stoiciu.

Senatorul PACE: „Coaliția ne pune pe masă legi fără să avem timp să ne pregătim“

Contactat de Digi24.ro, senatorul PACE - Întâi România Liviu Fodoca a transmis că aleșii Opoziției au boicotat ședința de plen și au părăsit sala pentru că reprezentanții Coaliției „pun pe masă proiecte în ultimul moment fără să avem timp să ne pregătim și să știm ce votăm”. În plus, acesta susține că scandalul a plecat de la lipsa de cvorum din sală. Cu alte cuvinte, senatorii Coaliției nu ar fi avut numărul necesar de voturi pentru a trece proiecte.

„Mi-am lăsat în plen toate lucrurile – hârtii, laptop – și m-am întors ulterior după ele, când s-au terminat dezbaterile și urma să se voteze. (...) Am trecut pe lângă domnii de la PSD și am făcut o filmare în plen. Atunci, deranjați – probabil erau agitați și încordați că nu pot vota; înainte aveau pe cineva care să le introducă cartelele în aparat.

Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Domnul Floroiu s-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap”, a declarat senatorul.

Editor : A.G.