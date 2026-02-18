Live TV

Video Încăierare în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit: „S-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap”

Screenshot
Ceartă în plenul Senatului de miercuri, 18 februarie. Sursa: Captură
Ce la ce a plecat scandalul Senatorul PACE: „Coaliția ne pune pe masă legi fără să avem timp să ne pregătim“

Doi senatori s-au îmbrâncit chiar în timpul ședinței de plen de miercuri. Protagoniștii sunt Liviu Fodoca, senator din grupul PACE - Întâi România, și social-democratul Ionel Floroiu. Cearta ar fi plecat de la faptul că reprezentantul Opoziției a început să filmeze băncile Coaliției și să ironizeze lipsa cvorumului.

Potrivit imaginilor din timpul plenului, senatorul PACE Liviu Fodoca o filmează cu telefonul pe senatoarea PSD Victoria Stoiciu care îi cere să nu mai înregistreze și să respecte regulamentul. „Te rog să nu mai filmezi. Tu ești plătit aici pentru ce?”, îi spune aceasta. 

„Nu pune mâna pe el. Madam, unde te crezi?”, se aude țipând din sală și senatorul AUR Titi Stoica.

În apărarea senatoarei a intervenit Ionel Floroiu, senator tot din partea PSD, care l-a apucat de gât pe Liviu Fodoca.

Ce la ce a plecat scandalul

„A plecat disputa de la faptul că cei din tabăra suveranistă au părăsit sala de plen, în semn de protest că boicotează votul, nu le-a convenit ceva pe procedură. Deși ei sunt acolo ca să muncească, nu ca să se ducă și să fumeze și să bea cafele.

Problema e că după ce au plecat toți, au rămas doi - unul de la SOS, altul de la AUR, dintre care acest individ Fodoca efectiv agresa toți senatorii, nu doar pe ai noștri.

Deci a mers la grup la USR, la UDMR, la toți  cei din arcul guvernamental cu telefoanele peste ei, cea ce este complet împotriva regulamentului. Nu ai voie să faci așa ceva, adică regulamentul interzice. Poți să filmezi din banca ta, practic stai în banca ta și filmezi ce se întâmplă, dar nu poți să te duci peste oameni și să filmezi. Că practic e o agresiune”, a explicat Victoria Stoiciu pentru Digi24.ro. 

Potrivit inregistrării din timpul ședinței, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a cerut senatorului PACE să stea în bancă. „Dacă nu luați loc în bancă, vă rog să părăsiți sala”, i-a transmis Abrudean. O intervenție a avut și senatoarea USR Simona Spătaru: „Vă rog să solicitați colegilor senatori care filmează cu telefonul în apropierea noastră să respecte regulamentul!”.

„E a mia oară când fac așa ceva. Dacă nu filmează, țipă. Dacă nu, țipă, abuzează microfonul. (...) Efectiv, pierdem timpul. De luni de zile pierdem timpul stând și asistând la circul lor. Și m-am dus să-i spun acestui domn că îl rog frumos să nu mai filmeze. Părăsiți sala, stați în bancă, dar nu aveți voie să filmați. Și a început să se isterizeze, să țipe. Deci nu i-am făcut absolut nimic. Și atunci colegii mei care au văzut că țipă așa, au intervenit”, a mai precizat Victoria Stoiciu. 

Senatorul PACE: „Coaliția ne pune pe masă legi fără să avem timp să ne pregătim“

Contactat de Digi24.ro, senatorul PACE - Întâi România Liviu Fodoca a transmis că aleșii Opoziției au boicotat ședința de plen și au părăsit sala pentru că reprezentanții Coaliției „pun pe masă proiecte în ultimul moment fără să avem timp să ne pregătim și să știm ce votăm”. În plus, acesta susține că scandalul a plecat de la lipsa de cvorum din sală. Cu alte cuvinte, senatorii Coaliției nu ar fi avut numărul necesar de voturi pentru a trece proiecte. 

„Mi-am lăsat în plen toate lucrurile – hârtii, laptop – și m-am întors ulterior după ele, când s-au terminat dezbaterile și urma să se voteze. (...) Am trecut pe lângă domnii de la PSD și am făcut o filmare în plen. Atunci, deranjați – probabil erau agitați și încordați că nu pot vota; înainte aveau pe cineva care să le introducă cartelele în aparat.

Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Domnul Floroiu s-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap”, a declarat senatorul. 

 

Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Președintele Senatului, despre decizia CCR: România face un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate
Sigla PSD de la intrarea în sediul central al partidului.
Cum vrea PSD să majoreze în taină lefurile managerilor de spitale, plus concedii mai lungi, în pline discuții despre tăieri la stat
President Karol Nawrocki met National Committee of Solidarity trade union in Warsaw
„Nu este bine pentru Polonia”: Nawrocki îl blamează pe ambasadorul SUA pentru criticile aduse președintelui Parlamentului polonez
Istanbul Chief Public Prosecutor Akin Gurlek participate in “Images of the Year” - Archive
Încăierare în parlamentul Turciei, după ce procurorul care l-a arestat pe liderul opoziției a fost numit ministru al Justiţiei
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Proiect adoptat de Senat: Primăriile vor putea plăti reparațiile buncărelor din subsolurile blocurilor
intrarea in sala CCR
De ce a respins CCR sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților...
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Cât mai vrea Putin să continue războiul. Anunțul serviciilor secrete...
florin iordache deputat psd in parlament
Ce a spus Florin Iordache, întrebat dacă s-a întâlnit cu judecătorii...
Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba. Orban: „Este un șantaj politic”
Președinta Bulgariei a făcut publică data alegerilor anticipate. Ele au loc la o săptămână după cele din Ungaria
Un grup românesc a obținut cel mai prestigios simbol global al calității în construcții
