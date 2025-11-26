Încălcarea sancțiunilor la adresa Rusiei devine infracțiune gravă: DIICOT va ancheta cazurile. Proiectul a fost adoptat de Parlament

Camera Deputaților a adoptat, miercuri proiectul de lege care modifică ordonanța de urgenţă a Guvernului 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sensul în care încălcarea acestor sancțiuni, inclusiv cele la adresa Rusiei, devine infracțiune gravă care va fi anchetată de DIICOT. Actul normativ transpune în legislația națională o directivă a UE și evită punerea sub procedura de infringement a României odată cu depășirea termenului-limită care a fost mai 2025, anunță MAE.

Proiectul a fost adoptat de Cameră în aceea formă pe care a avut-o și la Senat. El poate fi accesat AICI.

Actul normativ prevede că încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Federației Ruse, devine infracțiune gravă, aflată în competența DIICOT, mai spune comunicatul de presă al MAE.

În plus, legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea sancțiunilor și stabilește cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate.

Ministerul Afacerilor Externe împreună cu alte instituții (Justiție, Interne, Ministerul Public, CSM) vor raporta Comisiei Europene date statistice și vor publica periodic informații consolidate privind aplicarea sancțiunilor.

Potrivit proiectului, legea penală română este aplicată și cetățenilor/persoanelor juridice române pentru infracțiuni comise în afara țării, chiar dacă fapta nu este infracțiune în statul respectiv.

Proiectul de lege a fost adoptat, în plenul de miercuri al Camerei Deputaților, cu 277 de voturi „pentru”, din 289 de parlamentari prezenți, ceea ce subliniază încă o dată „angajamentului României față de securitatea internațională, statul de drept și alinierea la standardele europene și internaționale”.

„Votul covârșitor în favoare actului normativ este un semnal puternic că Parlamentul României și Guvernul României colaborează eficient în deciziile esențiale în relație cu partenerii noștri internaționali și cu propriile obiective de securitate și politică externă ale României”, mai spune MAE.

Pe 10 noiembrie a.c., Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de prim for sesizat, iar votul Camerei a fost decizional. Astfel legea merge la promulgare.

Editor : Ana Petrescu