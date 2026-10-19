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Încep audierile miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu. Marți, Parlamentul va decide dacă executivul va fi învestit

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Parlamentul României. Inquam Photos / Octav Ganea
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Astăzi începe maratonul audierilor miniștrilor desemnați în guvernul Luca Niculescu. Primul candidat programat, începând cu ora 09.00, este Florin Barbu, propus de PSD pentru ministerul Agriculturii. Seria de audieri va fi încheiată marți, la ora 12.00, de către Alexandru Rogobeta, propunerea PSD pentru Sănătate. Tot marți va avea loc și votul de învestitură. 

Audierile candidaţilor propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor avea loc luni şi marţi, iar marţi, la ora 14.00, va avea loc şedința comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de înceredere.

Audierile încep de luni, după cum urmează:

  • Ora 12.00: Florin Barbu, propunerea PSD pentru ministerul Agriculturii. 
  • Ora 12.30: Marcel-Alexandru Stoica, propunerea PSD pentru ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
  • Ora 13.00: Dumitru Chisăliță, propunere de independent pentru ministrul Energiei
  • Ora 13.30 Ștefan-Radu Oprea, propunerea PSD pentru ministerul Apărării
  • Ora 14.00 Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru ministerul Economiei
  • Ora 15.00 Costinel-Bogdan Dumitru, propunere de independent ca ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială
  • Ora 15.30, Alexandru Nazare, propunere de independent pentru ministerul de Finanțe 
  • Ora 16.00 Valentin-Sorin Costreie, propunere de independent pentru ministerul Educației
  • Ora 17.00 Sorin-Gabriel Ionescu, propunerea PSD de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar
  • Ora 17.30 Marian Neacșu, propunerea PSD pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne
  • Ora 18.00 Ștefan-Ovidiu Popa, propunerea PSD pentru ministerul Transporturilor
  • Ora 18.30 Natalia-Elena Intoteri, propunerea PSD pentru ministerul Mediului
  • Ora 19.00 Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan, propunere de independent pentru ministerul Culturii

Audierile vor continua apoi marți:

  • Ora 09.00 Radu Marinescu, propunerea PSD pentru ministerul Justiției
  • Ora 09.30 Alexandru-Mihai Ghigiu propunerea PSD pentru ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  • Ora 10.00 Sebastian-Dănuț Neculăescu, propunere de independent pentru ministerul Afacerilor Externe
  • Ora 10.30 Florin Manole, propunerea PSD pentru ministerul Muncii
  • Ora 11.00 Alexandru Rogobete, propunerea PSD pentru ministerul Sănătății

Sedinţa comună a Camerei Dedputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de încredere va avea loc marti, 20 octombrie, de la ora 14.00.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat şi timpii alocaţi pentru dezbateri. Candidatului desemnat pentru funcţia de prim-ministru i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor.

Grupurilor parlamentare din Cameră şi Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adăugă deputaţii şi senatorii neafiliaţi.

Astfel, PSD are alocate cele mai multe minute – 11, fiind urmat de AUR, PNL, USR, UDMR şi restul grupurilor.

Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

În cazul în care guvernul nu trece de votul Parlamentului, preşedintele Nicuşor Dan nu excude dizolvarea Parlamentului şi declanşarea de alegeri anticipate.

Editor : I.B.

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