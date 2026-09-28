Încep audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan. În ce ordine intră în comisiile parlamentare

Azi încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Audierile celor 16 miniștri se vor întinde pe două zile, luni și marți, primul urmând să fie Sebastian Burduja (PNL, pentru Ministerul Energiei), iar ultima va fi Diana Buzoianu (USR, pentru Ministerul Mediului). Partidele care formează coaliția - PNL,USR, UMDR - nu au voturile necesare pentru a atinge majoritatea, iar semnalul transmis de PSD și AUR este că nu vor vota Guvernul Mureșan.

Siegfried Mureșan le-a trimis duminică fiecărui ministru propus câte o scrisoare „cu misiunea pentru România”: ce va avea de făcut ministrul și care sunt prioritățile noului Guvern.

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru. Fiți activi. Fiți cu ochii pe guvern”, a scris Siegfried Mureșan într-un mesaj pe Facebook, unde a postat și scrisorile adresate miniștrilor.

Pentru a-și începe „misiunea”, miniștrii trebuie să treacă de audierile în comisiile parlamentare și, mai apoi, de votul plenului Parlamentului.

Audierile în comisii au loc luni și marți, iar votul în plen este prigramat miercuri.

Programul audierilor

Luni, 28 septembrie

14.00 - 15.00: Sebastian Burduja, ministrul Energiei

Sebastian Burduja, ministrul Energiei 15.00 - 16.00: Tanczos Barna, ministrul Agriculturii

Tanczos Barna, ministrul Agriculturii 16.00 - 17.00: Radu Miruță, ministrul Apărării

Radu Miruță, ministrul Apărării 17.00 - 18.00: Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor 18.00 - 19.00: Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 19.00 - 20.00: Irineu Darău, ministrul Economiei

Marți, 29 septembrie

10.00 - 11.00: Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Interne

Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Interne 11.00 - 12.00: Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene 12.00 - 13.00: Raluca Turcan, ministrul Muncii

Raluca Turcan, ministrul Muncii 13.00 - 14.00: Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății

Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății 14.00 - 15.00: Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe 15.00 - 16.00: Andrea Chiș, ministrul Justiției

Andrea Chiș, ministrul Justiției 16.00 - 17.00: Ötvös Koppány Bulcsú, ministrul Culturii

Ötvös Koppány Bulcsú, ministrul Culturii 17.00 - 18.00: Mihai Dimian, ministrul Educației

Mihai Dimian, ministrul Educației 18.00 - 19.00: Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării 19.00 - 20.00: Diana Buzoianu, ministrul Mediului

Avizul comisiilor de specialitate este consultativ.

Votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat miercuri, la ora 13.00.

Pentru a trece de Parlament, Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi.

Cele trei partide care formează „Guvernul Mureșan” - PNL, USR, UDMR - strâng împreună doar în jur de 170 de voturi și au în mod evident nevoie de voturi de la celelalte formațiuni.

PSD și AUR au anunțat că nu vor vota în favoarea lui Siegfried Mureșan.

Editor : B.P.