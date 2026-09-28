Încep audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan. În ce ordine intră în comisiile parlamentare

Azi încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Audierile celor 16 miniștri se vor întinde pe două zile, luni și marți, primul urmând să fie Sebastian Burduja (PNL, pentru Ministerul Energiei), iar ultima va fi Diana Buzoianu (USR, pentru Ministerul Mediului). Partidele care formează coaliția - PNL,USR, UMDR - nu au voturile necesare pentru a atinge majoritatea, iar semnalul transmis de PSD și AUR este că nu vor vota Guvernul Mureșan.
Siegfried Mureșan le-a trimis duminică fiecărui ministru propus câte o scrisoare „cu misiunea pentru România”: ce va avea de făcut ministrul și care sunt prioritățile noului Guvern.
„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru. Fiți activi. Fiți cu ochii pe guvern”, a scris Siegfried Mureșan într-un mesaj pe Facebook, unde a postat și scrisorile adresate miniștrilor.
Pentru a-și începe „misiunea”, miniștrii trebuie să treacă de audierile în comisiile parlamentare și, mai apoi, de votul plenului Parlamentului.
Audierile în comisii au loc luni și marți, iar votul în plen este prigramat miercuri.
Programul audierilor
Luni, 28 septembrie
- 14.00 - 15.00: Sebastian Burduja, ministrul Energiei
- 15.00 - 16.00: Tanczos Barna, ministrul Agriculturii
- 16.00 - 17.00: Radu Miruță, ministrul Apărării
- 17.00 - 18.00: Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor
- 18.00 - 19.00: Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor
- 19.00 - 20.00: Irineu Darău, ministrul Economiei
Marți, 29 septembrie
- 10.00 - 11.00: Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Interne
- 11.00 - 12.00: Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene
- 12.00 - 13.00: Raluca Turcan, ministrul Muncii
- 13.00 - 14.00: Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății
- 14.00 - 15.00: Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe
- 15.00 - 16.00: Andrea Chiș, ministrul Justiției
- 16.00 - 17.00: Ötvös Koppány Bulcsú, ministrul Culturii
- 17.00 - 18.00: Mihai Dimian, ministrul Educației
- 18.00 - 19.00: Cseke Attila, ministrul Dezvoltării
- 19.00 - 20.00: Diana Buzoianu, ministrul Mediului
Avizul comisiilor de specialitate este consultativ.
Votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat miercuri, la ora 13.00.
Pentru a trece de Parlament, Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi.
Cele trei partide care formează „Guvernul Mureșan” - PNL, USR, UDMR - strâng împreună doar în jur de 170 de voturi și au în mod evident nevoie de voturi de la celelalte formațiuni.
PSD și AUR au anunțat că nu vor vota în favoarea lui Siegfried Mureșan.
Editor : B.P.